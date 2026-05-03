Antonelli gana el Gran Premio de Miami de la F1: Colapinto igualó su mejor resultado y Checo Pérez tuvo una mala tarde

Por Federico Leiva, CNN en Español

La Fórmula 1 regresó a la actividad con una gran carrera en Miami. En lo que fue apenas el cuarto Gran Premio de la temporada (suspendidos los de Medio Oriente por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán), Mercedes demostró que, a pesar de las mejoras que otras escuderías llevaron al circuito floridense, es el gran rival a vencer, ya que el italiano Andrea Kimi Antonelli se impuso por tercera vez consecutiva para ampliar aún más su ventaja en el campeonato de pilotos, donde es líder absoluto.

Adelantada por la amenaza de fuertes tormentas para la tarde, la carrera tuvo emoción desde el comienzo hasta el final. La largada fue caótica (algo que los aficionados de la F1 saben apreciar muy bien), debido a que el tetracampeón Max Verstappen casi se queda afuera con un trompo en una curva que pudo resultar en un accidente masivo. El neerlandés, que partía segundo, peleaba mano a mano por el liderato con el monegasco Charles Leclerc, pero el incidente lo mandó atrás. En apenas unos segundos la carrera ya tenía nuevo líder, ya que Antonelli había salido en la pole position.

En el sexto giro varios contuvieron el aliento porque se produjo el accidente del día, cuando en la entrada a una curva el neozelandés Liam Lawson (de RB) tocó una rueda trasera del Alpine de Pierre Gasly, haciéndole perder el control del monoplaza, que volcó, quedando un instante de cabeza, antes de completar la pirueta y quedar inutilizable a un costado.

El que aprovechó los incidentes fue el argentino Franco Colapinto, de muy buen fin de semana, que tras largar octavo llegó a estar cuarto (sexto tras el incidente de Verstappen) gracias a la estrategia de neumáticos y paradas. El pilarense se mantuvo siempre en los puntos (entre los primeros 10) y logró finalizar en la misma posición de largada, 8°. Eso iguala su mejor rendimiento en su corta trayectoria en la Fórmula 1.

Prometía ser un gran fin de semana para Leclerc, puntero ya en la primera vuelta, pero su Ferrari no tuvo mucho que hacer contra el rendimiento superior del Mercedes de Antonelli y el McLaren de Lando Norris, vigente campeón. La cosa empeoró en el final, cuando el asedio de Oscar Piastri (McLaren) dio frutos y logró el sobrepaso. El monegasco intentó recuperar el último lugar del podio, pero fue para peor: perdió el control del auto, dio un trompo y rompió su alerón delantero. Dañado, no pudo impedir que Russell y Verstappen lo dejaran atrás.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez (16°) no tuvo mucho que hacer en Miami. El rendimiento de los Cadillac sigue dejando mucho que desear, y junto a su compañero de equipo, Valtteri Bottas (18°), y los dos Aston Martin de Fernando Alonso (15°) y Lance Stroll (17°), se repartieron los últimos cuatro lugares entre los que pudieron terminar el Gran Premio. Estos cuatro pilotos y Nico Hulkenberg, de Audi, son los únicos que no han logrado sumar ningún punto en lo que va del año.

La próxima parada será el circuito Gilles Villeneuve en el Gran Premio de Canadá, pero para eso habrá que esperar hasta el 24 de mayo. Antonelli llegará a la quinta carrera con 20 puntos de ventaja sobre su compañero, George Russell, ambos de Mercedes.

Kimi Antonelli – Mercedes Lando Norris – McLaren Oscar Piastri – McLaren George Russell – Mercedes Max Verstappen – Red Bull Charles Leclerc – Ferrari Lewis Hamilton – Ferrari Franco Colapinto – Alpine Carlos Sainz – Williams Alex Albon – Williams Ollie Bearman – Haas Gabriel Bortoleto – Audi Esteban Ocon – Haas Arvid Lindblad – RB Fernando Alonso – Aston Martin Sergio Pérez – Cadillac Lance Stroll – Aston Martin Valtteri Bottas – Cadillac

Kimi Antonelli – 100 puntos

George Russell – 80

Charles Leclerc – 63

Lando Norris – 51

Lewis Hamilton – 49

Oscar Piastri – 43

Max Verstappen – 26

Mercedes – 180 puntos

Ferrari – 112

McLaren – 94

Red Bull Racing – 30

Alpine – 21

The-CNN-Wire

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