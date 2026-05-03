Jeanine Pirro dice que sospechoso de la Cena de Corresponsales “definitivamente” hirió a agente del Servicio Secreto

Por Betsy Klein, CNN

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, dijo este domingo que el agente del Servicio Secreto herido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el fin de semana pasado fue alcanzado por una descarga de escopeta disparada por el sospechoso acusado de intentar matar a Donald Trump.

“Ahora podemos establecer que un perdigón proveniente de la munición disparada por la escopeta Mossberg de acción de bombeo del acusado estaba entrelazado con las fibras del chaleco del agente del Servicio Secreto”, dijo Pirro a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union”.

La oficina de Pirro en Washington presentó varios cargos contra Cole Tomas Allen tras el ataque.

“Definitivamente fue su bala”, agregó.

Un análisis de CNN de videos de vigilancia del hotel publicados por la oficina de Pirro la semana pasada, junto con el audio grabado dentro del salón durante el tiroteo, no concluye de forma definitiva cuándo o si Allen disparó. Sin embargo, el análisis de audio sí indica que se realizaron seis disparos en total durante el incidente, lo que coincide con las declaraciones iniciales de las autoridades que señalaron que Allen disparó una vez y que un agente respondió con otros cinco disparos.

Pirro dijo que se publicarán más videos de vigilancia del incidente. También ofreció nuevos detalles sobre los movimientos de Allen en los momentos previos a que atravesara el punto de control de seguridad y pasara junto a agentes.

En el video, un perro K-9 de las fuerzas del orden y su guía inspeccionan una puerta por la que ingresó Allen. El perro entra brevemente, aunque no está claro qué detectó exactamente.

“Entró a esa habitación para quitarse un abrigo largo que llevaba puesto”, dijo Pirro a Tapper, reiterando: “Llevaba un abrigo largo y oscuro porque tenía que ocultar la escopeta Mossberg de acción de bombeo”.

Pirro dijo que el K-9 era “un perro detector de bombas”.

Jonathan Wackrow, exagente del Servicio Secreto y colaborador de CNN, explicó que el perro habría sido entrenado para detectar “explosivos de alta potencia”, pero probablemente no para detectar el olor de la pólvora de un cartucho de escopeta.

“Estos perros son desplegados para misiones específicas. La misión aquí era encontrar explosivos de alta potencia o artefactos explosivos que pudieran dañar al público general o al presidente, no encontrar munición”, dijo.

Aunque Allen enfrenta inicialmente un cargo por disparar un arma de fuego durante un delito violento, los cargos podrían ampliarse o modificarse a medida que avance la investigación de un jurado investigador hacia una posible acusación formal.

“Hay cargos iniciales y hay una investigación. Y en la medida en que el Gobierno descubra más cosas —y les aseguro que las descubrirá—, se convertirán en cargos”, dijo este domingo el secretario de Justicia interino Todd Blanche en el programa “Meet the Press” de NBC.

Pirro dijo que el viernes habrá una audiencia preliminar ante el jurado investigador.

Aunque un supuesto manifiesto escrito por Allen no menciona a Trump como objetivo, Pirro afirmó que su oficina tiene suficientes pruebas para establecer que el presidente era el “objetivo muy claro”.

“Tenemos muchas pruebas que indican su intención y el hecho de que todo lo que hizo después… seguir lo que hacía el presidente, adónde iba el día del evento en el hotel, preguntar en su teléfono: ‘¿El presidente ya está en el salón? ¿El presidente ya se sentó? ¿A qué hora servirán la cena?’”, dijo.

Y añadió: “Claramente, el presidente era el objetivo. Y que no haya dudas: no es solo el manifiesto, son sus acciones”.

Pirro minimizó cualquier argumento de insanidad y afirmó que Allen está “lejos de estar loco; es brillante. … Este es un hombre que no sufrió ningún episodio psicótico”.

También descartó la idea de apartarse del caso pese a haber sido un posible objetivo de Allen por formar parte del Gobierno de Trump.

“Absolutamente no. … Mi capacidad para procesar este caso no tiene nada que ver con que yo estuviera allí”, dijo.

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