Brote de hantavirus en crucero que zarpó desde Argentina deja tres muertos

Por Lex Harvey, CNN

Tres personas murieron y al menos otras tres se encuentran enfermas tras un presunto brote de hantavirus a bordo de un crucero que navega por el océano Atlántico, informó este domingo la Organización Mundial de la Salud.

Los tres fallecidos eran pasajeros del crucero, según indicó Oceanwide Expeditions, la compañía que opera el buque llamado MV Hondius, que se encuentra actualmente anclado en Praia, la capital de Cabo Verde, una nación insular situada frente a la costa occidental de África.

No se permitirá a los pasajeros desembarcar en Cabo Verde, declaró este domingo a Radio Cabo Verde la ministra de Salud del país, Maria da Luz Lima. No obstante, las autoridades sanitarias locales han visitado el buque y han evaluado a dos miembros de la tripulación con síntomas que “requieren atención médica urgente”, señaló Oceanwide Expeditions en su comunicado.

El hantavirus puede provocar una enfermedad respiratoria grave y, a menudo, mortal, conocida como síndrome pulmonar por hantavirus. Esta enfermedad causó la muerte de Betsy Arakawa, esposa del difunto actor Gene Hackman, el año pasado.

La vía de infección más común en los seres humanos es el contacto con roedores —como ratas y ratones—, especialmente a través de su orina, sus excrementos y su saliva, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Se sabe que solo un tipo de hantavirus —el virus de los Andes— tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona, si bien esto ocurre en raras ocasiones. Este virus se encuentra principalmente en Chile y Argentina, de donde partió el buque.

Esto es lo que sabemos sobre el presunto brote a bordo del barco.

El MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, hace unas siete semanas, según datos de MarineTraffic, que lo identificó como un crucero de pasajeros de bandera neerlandesa. Realizó escalas en la Antártida y en el territorio británico de ultramar de Santa Elena antes de fondear el domingo en Praia, la capital de Cabo Verde, según MarineTraffic.

El buque tiene capacidad para 170 pasajeros y 71 miembros de la tripulación, incluido un médico, según Oceanwide Expeditions. La compañía declaró a CNN que actualmente está “centrada en la salud y la seguridad de los pasajeros y la tripulación” y que ofrecerá más información a medida que esta esté disponible.

No está claro cómo se produjeron las infecciones. El Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, donde se encuentra Ushuaia, afirmó que nunca se ha notificado un caso de hantavirus en la provincia. Sin embargo, el hantavirus es endémico en otras partes de Argentina y Chile, según la OMS.

De los seis individuos sintomáticos, hasta el momento solo se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus, mientras que los otros cinco son casos sospechosos, indicó la OMS.

“Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, que incluyen pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas”, señaló la OMS.

Scott Miscovich, médico de familia y presidente y director ejecutivo de Premier Medical Group, afirmó que resulta sumamente inusual que se produzca un brote de hantavirus en un barco que no ha viajado a ninguna zona donde el virus sea endémico.

“Cuando leí esto por primera vez, pensé que se trataba de un error tipográfico”, comentó a CNN tras conocerse la noticia del presunto brote.

Existen dos vías plausibles por las que podría haberse producido el presunto brote, explicó Miscovich.

Una: el barco podría haberse contaminado con heces u orina de ratas o ratones. Dos: alguno de los pasajeros podría haber contraído la variante Andes del hantavirus, para la cual existen pruebas —aunque limitadas— de transmisión de persona a persona, señaló Miscovich.

Si las pruebas apuntan a una transmisión entre humanos, afirmó Miscovich, esto “cambiará el futuro de la medicina del viajero, las enfermedades infecciosas y la medicina tropical”.

La primera víctima fue un hombre de 70 años. Falleció a bordo del barco, y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, según informó el Departamento de Salud de Sudáfrica en un comunicado recogido por la AP.

La esposa del hombre se desplomó en un aeropuerto de Sudáfrica mientras intentaba volar de regreso a los Países Bajos —su país de origen— y falleció en el hospital, indicó el departamento, según la AP.

Dos de los pasajeros fallecidos eran de nacionalidad neerlandesa, confirmó a CNN un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. El ministerio declaró que aún no ha recibido solicitudes de asistencia por parte de otros ciudadanos neerlandeses a bordo del barco, pero añadió que está coordinando la asistencia consular para pasajeros de cualquier nacionalidad, dado que el buque navega bajo bandera neerlandesa.

Un ciudadano británico que enfermó después de que el barco zarpara de Santa Elena está recibiendo tratamiento en Johannesburgo, informó el Departamento de Salud de Sudáfrica.

Un equipo médico ha comenzado a atender a las personas a bordo del barco que “«requieren cuidados específicos”, declaró Da Luz Lima, ministro de Salud de Cabo Verde; no obstante, aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si trasladar a los miembros de la tripulación para que reciban atención médica, señaló el operador turístico.

“La prioridad de Oceanwide Expeditions es garantizar que las dos personas sintomáticas a bordo reciban una atención médica adecuada y expedita”, afirmó la compañía.

Las autoridades neerlandesas han acordado repatriar a los miembros de la tripulación que presentan síntomas, así como el cuerpo de una de las personas fallecidas, a los Países Bajos, informó Oceanwide Expeditions.

La OMS declaró que está “facilitando la coordinación entre los Estados miembros y los operadores del barco para la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos, así como una evaluación exhaustiva de los riesgos para la salud pública y el apoyo a los pasajeros restantes a bordo”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos se hizo eco de esta información, señalando que está trabajando “para explorar las posibilidades de evacuar por motivos médicos a algunas personas del barco”.

CNN ha contactado con el Departamento de Salud de Sudáfrica, la Oficina de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, y el Ministerio de Salud de Cabo Verde.

Los síntomas iniciales incluyen fatiga, fiebre y dolores musculares, así como dolores de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales en algunos pacientes. Los síntomas posteriores del síndrome pulmonar por hantavirus incluyen tos, dificultad para respirar y opresión en el pecho.

Los hantavirus que se encuentran principalmente en Europa y Asia también pueden provocar una enfermedad renal grave.

No existe cura para la infección por hantavirus, más allá del tratamiento de los síntomas. Los pacientes con dificultades respiratorias graves podrían necesitar ser intubados, según informaron los CDC.

La enfermedad es poco común, pero sumamente letal: aproximadamente el 38 % de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden fallecer, de acuerdo con los CDC. Si los pacientes son personas mayores o tienen el sistema inmunológico comprometido, la tasa de mortalidad podría ser más elevada, señaló Miscovich.

Hasta finales de 2023, solo se habían notificado 890 casos confirmados de hantavirus en Estados Unidos desde que se inició la vigilancia epidemiológica en 1993.

La mayoría de los casos se registran en Nuevo México, el mismo estado donde Arakawa fue hallada muerta en la vivienda que compartía con Hackman. Posteriormente, se encontraron roedores muertos y nidos de roedores en ocho dependencias anexas ubicadas en su propiedad.

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