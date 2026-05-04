El Kremlin refuerza la seguridad en torno a Putin ante temores de asesinatos y de un golpe de Estado, según un informe

Por Nick Paton Walsh, CNN

El Kremlin incrementó drásticamente la seguridad personal alrededor del presidente Vladimir Putin, instalando sistemas de vigilancia en las casas de sus colaboradores cercanos como parte de nuevas medidas motivadas por una ola de asesinatos de altos mandos militares rusos y temores de un golpe de Estado, según un informe de una agencia de inteligencia europea obtenido por CNN.

Cocineros, guardaespaldas y fotógrafos que trabajan con el presidente también tienen prohibido viajar en transporte público, señala el dossier. Los visitantes del jefe del Kremlin deben ser registrados dos veces, y quienes trabajan cerca de él solo pueden usar teléfonos sin acceso a internet, añade.

Algunas de las medidas se implementaron en los últimos meses tras el asesinato de un general de alto rango en diciembre, que provocó una disputa en las filas superiores del establecimiento de seguridad ruso, indica el informe. Estas medidas sugieren una creciente inquietud dentro del Kremlin ante los problemas crecientes en el país y en el extranjero, incluyendo dificultades económicas, señales cada vez mayores de disidencia y reveses en el campo de batalla en Ucrania.

Funcionarios de seguridad rusos han reducido drásticamente el número de lugares que Putin visita regularmente, señala el informe. Él y su familia han dejado de acudir a sus residencias habituales en la región de Moscú y en Valdai, la propiedad veraniega aislada del presidente que se encuentra entre San Petersburgo y la capital.

No ha visitado ninguna instalación militar este año hasta ahora, dice el informe, a pesar de los viajes regulares en 2025. Para sortear estas restricciones, el Kremlin difunde imágenes pregrabadas de él al público, añade el informe.

Desde la invasión de Ucrania en 2022, Putin también pasa semanas enteras en búnkeres mejorados, a menudo en Krasnodar, una región costera que limita con el Mar Negro a varias horas de Moscú, señala el informe.

El dossier, divulgado a CNN y otros medios por una fuente cercana a una agencia de inteligencia europea, llega en un momento de creciente percepción de crisis alrededor del Kremlin, cuatro años después de su brutal y desastrosa guerra.

Las pérdidas rusas, estimadas por naciones occidentales en alrededor de 30.000 muertos y heridos cada mes, sumadas a las limitadas ganancias territoriales en el frente y a los repetidos ataques con drones de Ucrania en lo profundo de Rusia, han llevado el costo del conflicto a un nivel que muchos creen insostenible.

El costo económico de la guerra ahora es palpable: las interrupciones de datos de telefonía móvil que con frecuencia afectan a las principales ciudades están enfureciendo incluso a la burguesía pro-Putin, lo que aumenta la sensación de que la guerra empieza a golpear a la élite urbana, que hasta ahora había estado mayormente aislada del impacto de la invasión.

El informe ofrece detalles poco comunes sobre las preocupaciones de Moscú por el deterioro de la seguridad interna. También expone detalles potencialmente embarazosos de un enfrentamiento dentro del mando de seguridad y militar ruso sobre quién era responsable de la protección de los altos mandos, algo que, según el informe, motivó la revisión de los protocolos de Putin y la ampliación de un nivel más alto de seguridad personal a otros 10 comandantes de alto rango.

El informe señala que, desde comienzos de marzo de 2026, “el Kremlin y el propio Vladimir Putin han estado preocupados por posibles filtraciones de información sensible, así como por el riesgo de una conspiración o intento de golpe de Estado dirigido contra el presidente ruso. Le preocupa especialmente el uso de drones para un posible intento de asesinato por parte de miembros de la élite política rusa”.

Pero la conclusión más llamativa se refiere al antiguo confidente de Putin, Sergei Shoigu.

El exministro de Defensa, marginado y que actualmente se desempeña como secretario del Consejo de Seguridad, “está asociado con el riesgo de un golpe de Estado, ya que conserva una influencia significativa dentro del alto mando militar”, señala el informe.

Se añade que el arresto del exsubordinado y cercano colaborador de Shoigu, Ruslan Tsalikov, el 5 de marzo, se considera “una violación de los acuerdos tácitos de protección entre las élites, debilitando a Shoigu y aumentando la probabilidad de que él mismo pueda convertirse en el objetivo de una investigación judicial”.

El comité de investigación de Rusia declaró en un comunicado de marzo que Tsalikov había sido arrestado bajo cargos relacionados con malversación, lavado de dinero y soborno. Los informes de corrupción en la élite militar son frecuentes, pero se han multiplicado desde que comenzó la invasión de Ucrania.

El informe no proporciona pruebas que respalden las acusaciones contra Shoigu, quien anteriormente era visto como muy cercano a Putin, y un intento de destituir al presidente ruso marcaría un giro radical en la lealtad. Dado que su publicación podría estar dirigida a desestabilizar el Kremlin, es notable que el servicio de inteligencia europeo al mismo tiempo advierta efectivamente al Kremlin sobre un posible golpe.

Putin sobrevivió a un intento de golpe anterior en junio de 2023, cuando el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin lideró una marcha fallida hacia Moscú.

Las disputas internas en la élite de Moscú suelen ser objeto de mucha especulación, pero rara vez se exponen. Y en plena invasión de Ucrania, mientras el apoyo de Estados Unidos a yiv disminuye, las agencias de inteligencia europeas tienen una motivación significativa para sugerir crecientes conflictos y paranoia en el Kremlin.

La naturaleza de dicha inteligencia hace que algunos de los detalles sean difíciles de verificar. CNN ha contactado al Kremlin para obtener comentarios.

Algunas de las medidas de seguridad en torno a Putin detalladas han sido reportadas anteriormente, o se presumía ampliamente que eran así, incluyendo las intensas revisiones corporales, la evitación de smartphones por parte del Kremlin y la restricción de los movimientos del presidente. Putin sigue siendo visto regularmente en público, esta semana reuniéndose con el líder checheno Ramzan Kadyrov y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Putin comenzó a aislarse durante la pandemia de covid-19, a menudo sentado al final de una mesa larga con sus invitados de alto perfil, hasta que ordenó la invasión de febrero de 2022. Los informes han sugerido que utiliza la misma configuración de oficina en múltiples ubicaciones desde las cuales se dirige a su gabinete por videoconferencia.

Los detalles de las nuevas medidas de seguridad llegan días después de que Moscú anunciara cambios significativos en su desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja para conmemorar la victoria sobre la Alemania nazi. El evento de este año –el quinto desde la invasión a gran escala de Ucrania– se llevará a cabo sin armamento pesado, como blindados y misiles.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que la amenaza y el reciente éxito de los ataques ucranianos de mayor alcance fueron una motivación.

“Ante esta amenaza terrorista”, dijo, “por supuesto, se están tomando todas las medidas para minimizar el peligro”. Los desfiles anteriores han sido una muestra del poder militar del Kremlin, pero se han reducido desde el inicio de la invasión a Ucrania, citando preocupaciones operativas y de seguridad.

El informe de inteligencia sugirió un intercambio acalorado entre altos mandos en una reunión del Kremlin a finales del año pasado con Putin que parcialmente desencadenó las nuevas medidas. Tras el asesinato del teniente general Fanil Sarvarov en Moscú el 22 de diciembre de 2025, presumiblemente por agentes ucranianos, Putin convocó al personal clave de seguridad tres días después.

Durante la reunión, el jefe del Estado Mayor General, Valery Gerasimov, criticó al director del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Alexander Bortnikov, por no proteger a sus oficiales, quienes a su vez se quejaron de la falta de recursos y personal para realizar su trabajo, según el informe. “Enfatizando el miedo y la desmoralización que esto ha causado entre el personal (militar), Valery Gerasimov criticó duramente a sus homólogos de los servicios especiales por su falta de previsión”, señala.

El informe de inteligencia también dice: “Al final de esta tensa reunión, Vladimir Putin pidió calma, propuso un formato de trabajo alternativo e instruyó a los participantes a presentar soluciones concretas al problema en el plazo de una semana”. Esa solución rápida implicó que Putin ampliara el alcance de su propio Servicio Federal de Protección (FSO), que en ese momento solo protegía a Gerasimov en el mando militar, para brindar seguridad a otros 10 altos mandos.

El informe afirma que el fortalecimiento de las medidas de seguridad de Putin se produjo después de esta ampliación del mandato del FSO.

Es raro que las agencias de inteligencia occidentales filtren relatos detallados de deliberaciones confidenciales de actores hostiles, probablemente obtenidos de fuentes humanas o electrónicas, ambas en riesgo de verse comprometidas si se exponen. Sin embargo, su publicación puede reflejar un intento de funcionarios europeos de aprovechar una esperanza que, según los críticos, ha sido durante mucho tiempo su única estrategia para derrotar a Rusia en Ucrania: esperar su colapso interno.

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