El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani está en estado crítico por neumonía, dice portavoz

Por Elise Hammond, CNN

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani está hospitalizado en estado crítico, aunque estable, mientras se recupera de una neumonía, dijo su portavoz.

“El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío en su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza mientras hablamos”, dijo el portavoz Ted Goodman en un comunicado en X.

Goodman dijo en una actualización este lunes que Giuliani, de 81 años, se recupera de una neumonía. Añadió que el exalcalde había sido diagnosticado previamente con una enfermedad restrictiva de las vías respiratorias después del 11 de septiembre.

“Esta condición añade complicaciones a cualquier enfermedad respiratoria, y el virus rápidamente afectó su organismo, lo que requirió ventilación mecánica para mantener niveles adecuados de oxígeno y estabilizar su estado”, dijo Goodman, al añadir que Giuliani ahora respira por sí solo.

Giuliani dijo a los espectadores el viernes en su programa de X, “America’s Mayor Live”, que su “voz está un poco afectada, así que no podré hablar tan fuerte como normalmente lo hago”. En el programa transmitido en línea se le ve tosiendo varias veces.

El episodio más reciente de “The Rudy Giuliani Show”, transmitido en LindellTV, corresponde al miércoles. Giuliani se ausentó de varios episodios en abril, aunque trabajó de lunes a viernes hasta fechas tan recientes como marzo.

El presidente Donald Trump escribió en Truth Social que Giuliani es un “verdadero guerrero y el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York”.

“Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por los lunáticos radicales de izquierda, TODOS los demócratas. ¡Y tenía razón en todo! Hicieron trampa en las elecciones, fabricaron cientos de historias, hicieron todo lo posible para destruir nuestra nación y ahora miren a Rudy. ¡Muy triste!”, escribió Trump este domingo.

El exalcalde de Nueva York Eric Adams, quien dejó el cargo el año pasado, deseó a Giuliani “fortaleza, buena salud y una recuperación completa” en un comunicado, y añadió que “este momento está por encima de la política”.

Giuliani, exabogado personal de Trump, cuyo liderazgo en Nueva York tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 le valió el apodo de “el alcalde de Estados Unidos”, ha enfrentado una serie de problemas legales y financieros desde las elecciones de 2020.

Se declaró inocente de cargos penales estatales relacionados con el supuesto plan para subvertir las elecciones en Arizona. Los fiscales retiraron el año pasado un caso similar contra Giuliani y otras personas en Georgia. Las dos ex trabajadoras electorales de Georgia, Ruby Freeman y Shaye Moss, también obtuvieron un fallo por difamación de US$ 148 millones contra él por acusaciones falsas que hizo sobre ellas tras las elecciones de 2020.

Fue inhabilitado para ejercer la abogacía en julio de 2024 en Nueva York por sus esfuerzos para impugnar los resultados de las elecciones de 2020.

Aun así, ha seguido recibiendo apoyo de Trump, quien lo designó el pasado junio para un consejo asesor dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Giuliani fue hospitalizado en agosto tras resultar herido en un accidente automovilístico en Nueva Hampshire. En 2020, el exalcalde pasó cuatro días hospitalizado mientras enfrentaba el coronavirus.

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