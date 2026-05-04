¿Qué es el hantavirus? Causas, síntomas y tratamiento de este virus transmitido por roedores

Por Christian Edwards, CNN

Se sospecha que el hantavirus, una enfermedad rara causada generalmente por la exposición a la orina o las heces de roedores infectados, es la causa de la muerte de tres personas a bordo de un crucero en el océano Atlántico.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha confirmado un caso de hantavirus y se están investigando otros cinco casos sospechosos. El barco viajaba de Argentina a Cabo Verde, un archipiélago frente a la costa de África Occidental.

Al principio, el hantavirus puede manifestarse como una gripe, con síntomas como fatiga, fiebre, escalofríos y dolores musculares. Sin embargo, con el tiempo, a medida que el virus daña el corazón, los pulmones o los riñones, los pacientes pueden sufrir dificultad respiratoria grave, insuficiencia orgánica e incluso la muerte.

La OMS declaró este lunes que no hay motivo de alarma y que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. Sin embargo, los expertos están desconcertados sobre cómo pudo haberse propagado la enfermedad en el crucero.

Esto es lo que debes saber sobre el hantavirus.

El hantavirus se refiere a una cepa de virus que se transmite por roedores a través de sus fluidos corporales y excrementos.

Los humanos suelen infectarse al inhalar partículas de excrementos secos de roedores. Esto ocurre normalmente cuando alguien intenta deshacerse de los excrementos barriéndolos, lo que causa que las partículas se dispersen en el aire. El hantavirus más común en Estados Unidos se transmite por el ratón ciervo.

Los humanos también pueden infectarse al tocar objetos contaminados y luego tocarse la boca o la nariz. El hantavirus también puede transmitirse a través de mordeduras o arañazos de roedores, aunque esto es poco frecuente.

Solo se conoce un tipo de hantavirus, la cepa andina originaria de Sudamérica, que se haya transmitido de persona a persona, y esto es poco común.

Los hantavirus son la causa de dos tipos de enfermedades graves.

Los hantavirus que se encuentran en Europa y Asia pueden causar fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), que afecta a los riñones. Lo que comienza con dolor de cabeza, dolor abdominal y náuseas puede derivar en hipotensión, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), entre el 5 % y el 15 % de los casos son mortales, y los síntomas suelen tardar entre una y dos semanas en desarrollarse tras la exposición.

Los hantavirus que se encuentran en América causan el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH). Esta enfermedad, que afecta a los pulmones, inicialmente genera síntomas similares a los de la gripe. Con el tiempo, algunos pacientes pueden experimentar dificultad para respirar y opresión en el pecho, debido a la acumulación de líquido en los pulmones. Tras la exposición, los síntomas pueden tardar entre una y ocho semanas en desarrollarse. Según los CDC, casi el 40 % de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden fallecer a causa del SPH.

Según los CDC, no existe un tratamiento específico para el hantavirus. Los pacientes pueden ser tratados con hidratación, reposo y tratar los síntomas específicos.

Por eso, la prevención es importante. Según los CDC, la mejor manera de protegerse del hantavirus es mantener a los roedores fuera de casa: sellando cualquier grieta o agujero, guardando bien los alimentos y depositando la basura en recipientes gruesos con tapas herméticas.

Al limpiar excrementos de roedores, utiliza guantes, rocía los desechos con una solución de lejía y espera cinco minutos antes de limpiar la zona con toallas de papel y desecharlas de forma segura.

Según un estudio de 2024, se estima que cada año se producen entre 60.000 y 100.000 casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) en todo el mundo, de los cuales aproximadamente la mitad se registran en China.

Según datos de los CDC, entre 1993 y 2023 se notificaron 890 casos de hantavirus en Estados Unidos, la mayoría de ellos en los estados del oeste.

El interés por esta enfermedad poco conocida aumentó el año pasado, después de que Betsy Arakawa, la esposa del actor ganador del Oscar Gene Hackman, falleciera a los 65 años a causa del síndrome pulmonar por hantavirus (SPH). Los registros de salud pública locales obtenidos por CNN revelaron el hallazgo de roedores muertos y nidos de roedores en varias dependencias independientes de la propiedad de la pareja en Nuevo México.

Se cree que Arakawa falleció aproximadamente una semana antes que su marido, que se encontraba en una fase avanzada de la enfermedad de Alzheimer.

Aún no lo sabemos. La Dra. Charlotte Hammer, profesora adjunta y epidemióloga de la Universidad de Cambridge, afirmó que existen varios escenarios posibles.

“No es de extrañar que a veces los roedores se cuelen en un barco, lo cual podría ser una posibilidad”, dijo Hammer.

Dado que el período de incubación de la enfermedad es de una a ocho semanas, también es posible que algunas personas se hayan infectado cuando el barco atracó por última vez en Argentina, añadió Hammer. Otra posibilidad sería la transmisión de persona a persona, la cual, según ella, sería muy improbable a esta escala.

Para averiguar cómo se propagó la enfermedad a bordo, el Dr. Scott Miscovich, médico de familia y presidente y CEO de Premier Medical Group, dijo que el barco necesita ser “cultivado al máximo”, en referencia al proceso de incubar virus para identificarlos.

“Es necesario tomar muestras de todas las gotitas, de todo el polvo de cada habitación, de todas las cocinas, de todos los sistemas de ventilación, y luego cultivarlas”, dijo.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluida la secuenciación del virus.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Ally Barnard, Issy Ronald y Lex Harvey, de CNN.