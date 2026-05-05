CNN verifica: Hegseth hizo dos afirmaciones falsas sobre el envío de tropas a los centros de votación en el Gobierno de Biden

Por Daniel Dale, CNN

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, hizo una afirmación falsa sobre las Fuerzas Armadas en su testimonio ante la Cámara de Representantes, el miércoles. Posteriormente, repitió la misma afirmación falsa en su testimonio ante el Senado, el jueves.

La representante demócrata Jill Tokuda le preguntó, este miércoles, a Hegseth durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes si acataría una hipotética orden futura del presidente Donald Trump de desplegar militares en los centros de votación durante las elecciones intermedias de este año. Tokuda le indicó que tal despliegue violaría la ley federal que prohíbe el envío de militares federales a los lugares de votación a menos que sea “necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos”.

Tras afirmar que rechazaba la idea de que Trump emitiera órdenes ilegales, Hegseth dijo momentos después en el intercambio: “Debo señalar que, en 2024 [año en el que gobernaba Joe Biden], se desplegaron tropas en centros de votación de 15 estados”. Y repitió: “2024, tropas desplegadas en centros de votación de 15 estados. Explíquenme eso”.

La explicación es sencilla. La afirmación de Hegseth no es cierta.

Todas las activaciones de la Guardia Nacional relacionadas con las elecciones de 2024 fueron ordenadas por los gobernadores estatales, no por Biden. Además, los 12 estados que respondieron a las solicitudes de información de CNN afirmaron que ninguno de sus militares fue desplegado en los centros de votación.

En cambio, los estados afirmaron que su personal de la Guardia Nacional trabajó entre bastidores en otros lugares, ayudando con la ciberseguridad electoral o sirviendo como enlaces internos, o que, después de todo, la Guardia Nacional de su estado no fue activada para las elecciones.

Iowa fue un ejemplo típico. “Brindamos apoyo en materia de ciberseguridad en cualquier elección importante. Pero nunca salimos de nuestro centro estatal de operaciones de emergencia”, declaró Jackie Schmillen, portavoz de la Guardia Nacional de Iowa, en una entrevista, donde añadió que el personal de la Guardia Estatal se encuentra “en un sótano”. Y enfatizó: “Nunca hemos acudido a un centro de votación como parte de una elección”.

De igual modo, “la Guardia Nacional de Arizona no desplegó efectivos en los centros de votación en 2024”, declaró la portavoz de la Guardia Nacional estatal, Erin Hannigan, en un correo electrónico. En cambio, explicó: “nuestro Grupo de Trabajo Conjunto Cibernético activó a dos miembros del personal en servicio activo estatal. En caso de un posible incidente cibernético, los miembros de nuestro Grupo de Trabajo Conjunto Cibernético estaban disponibles para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional de Arizona. No se realizó ninguna solicitud al respecto”.

Hegseth no especificó a qué estados se refería; el Departamento de Defensa reconoció haber recibido las solicitudes de comentarios de CNN sobre sus afirmaciones, pero finalmente no respondió. Entonces, CNN contactó a los 15 estados que, según un artículo publicado en la revista militar Stars and Stripes el día de las elecciones de 2024, habían activado a la Guardia Nacional, citando a ese medio como fuente de información.

Tres de los estados (Alabama, Tennessee y Wisconsin) no respondieron, pero tampoco encontramos pruebas de que esos estados enviaran tropas a los centros de votación en 2024. En cualquier caso, resulta evidente, a partir de los 12 estados que sí respondieron —y todos ellos afirmaron no haber desplegado militares en los centros de votación—, que la afirmación de Hegseth de que se desplegaron tropas en los centros de votación de 15 estados es incorrecta.

La senadora demócrata Elissa Slotkin cuestionó la afirmación que Hegseth hizo, el miércoles, durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado, el jueves. Sin embargo, Hegseth reiteró durante ese intercambio: “Por cierto, en 2024, bajo la administración de Biden, 15 estados desplegaron tropas en los centros de votación”.

Repito, no es cierto.

Trump no ha dicho que planee enviar tropas a los centros de votación en ninguna elección futura.

Hubo elecciones generales en las que al menos un pequeño número de estados desplegaron miembros de la Guardia Nacional estatal en los centros de votación: las elecciones de 2020, durante la primera presidencia de Trump. Los militares, muchos de ellos de civil, prestaron asistencia en diversas tareas en los centros de votación cuando algunos funcionarios electorales no pudieron desempeñar sus funciones debido a la pandemia de covid-19.

Pero la afirmación de Hegseth se refería a las elecciones de 2024, durante la presidencia de Biden. Y todos los estados que respondieron a CNN y dijeron que sí tenían personal de la Guardia Nacional trabajando en esas elecciones dejaron claro que ese trabajo se realizó fuera de la vista del público.

Sus comentarios coincidían con una declaración que Ellis Hopkins, alto funcionario de la Oficina de la Guardia Nacional, hizo a los periodistas el día anterior a las elecciones de 2024. Hopkins afirmó que, de los 10 estados que contaban con personal de la Guardia Nacional apoyando las elecciones hasta ese día, “ninguno se encontraba en estado de alerta por disturbios civiles ni en situación de respuesta civil. Su labor era de apoyo general o de apoyo a las redes cibernéticas”.

Esto es lo mismo que los estados le dijeron a CNN, la semana pasada y el lunes.

Delaware: “En Delaware no había soldados ni aviadores en los centros de votación”, declaró Jonah Anderson, portavoz del gobernador demócrata Matt Meyer. En cambio, explicó, 15 miembros de la Guardia Nacional de Delaware brindaron apoyo en materia de ciberseguridad. Trabajaron de forma remota o desde la oficina de tecnología del estado, añadió.

Illinois: Matt Dietrich, portavoz de la junta electoral de Illinois, declaró que no había militares de la Guardia Nacional en los centros de votación. Explicó que el gobernador demócrata J. B. Pritzker no activó formalmente a la Guardia Nacional, pero que un pequeño número de efectivos participó en labores de ciberseguridad mediante un acuerdo con la junta electoral para ayudar a responder ante cualquier incidente; no se produjo ningún incidente. “Incluso si hubiera habido un incidente, es muy poco probable que hubiera resultado en la presencia de la Guardia Nacional en un centro de votación. Lo más probable es que el origen de un incidente de este tipo hubiera sido la oficina del secretario del condado o la junta electoral”, afirmó Dietrich en un correo electrónico.

Nuevo México: “No hubo miembros de la Guardia Nacional de Nuevo México en los centros de votación en 2024; cualquier afirmación en sentido contrario es falsa”, declaró Michael Coleman, portavoz de la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham, en un correo electrónico. Coleman explicó que la Guardia Nacional ayuda a la oficina electoral estatal a monitorear su red para detectar intrusiones cibernéticas y proporciona un edificio seguro en su sede de Santa Fe para que los funcionarios electorales supervisen las operaciones del día de las elecciones.

Carolina del Norte: “La Guardia Nacional de Carolina del Norte no desplegó personal en los colegios electorales durante las elecciones presidenciales de 2024”, informó la Guardia Nacional estatal en un correo electrónico.

Pensilvania: “No se encontró ningún miembro de la Guardia Nacional de Pensilvania en los centros de votación”, declaró Wayne Hall, portavoz de la Guardia Nacional estatal, en un correo electrónico. “La Guardia Nacional de Pensilvania proporcionó oficiales de enlace a la Agencia de Gestión de Emergencias de Pensilvania y a la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Filadelfia para facilitar la coordinación interinstitucional y el flujo de información”. La oficina del gobernador demócrata Josh Shapiro añadió en un correo electrónico que seis miembros de la Guardia Nacional desempeñaron estas funciones de enlace.

Texas: Los militares de la Guardia Nacional de Texas “no estuvieron presentes en los centros de votación” durante las elecciones de 2024, según informó un portavoz por correo electrónico. En cambio, “los miembros de la Guardia Nacional de Texas se encontraban en estado de alerta en una instalación militar estatal, preparados para brindar apoyo en la gestión de emergencias en noviembre de 2024. Otros dos miembros del servicio brindaron apoyo de enlace en un centro de operaciones de emergencia”.

Virginia Occidental: “No teníamos personal presente en los centros de votación”, declaró Ariana Shuemake, portavoz de la Guardia Nacional estatal, en un correo electrónico. En cambio, explicó, “nuestro personal brindó apoyo cibernético”.

Portavoces de otros tres estados que figuraban en la lista de Stars and Stripes de estados que, según se informó, habían activado al personal de la Guardia Nacional estatal para el día de las elecciones de 2024 (Hawai, Oregon y el estado de Washington), dijeron que finalmente no lo habían hecho.

Hawai: “La Guardia Nacional de Hawai no fue desplegada ni activada para apoyar las elecciones de 2024”, dijo Jeff Hickman, portavoz del Departamento de Defensa estatal.

Oregon: “La Guardia Nacional de Oregon planificó su despliegue en 2024, pero no fue movilizada para brindar apoyo adicional a las fuerzas del orden”, declaró Stephen Bomar, portavoz del departamento militar estatal. Luke Harkins, portavoz de la gobernadora demócrata Tina Kotek, señaló que las elecciones en Oregon se realizan íntegramente por correo, sin los tradicionales centros de votación presencial. “La idea de que la Guardia Nacional de Oregon fue activada en los centros de votación es simplemente falsa. Oregon es un estado donde el voto es 100 % por correo y lo ha sido durante más de dos décadas”, afirmó Harkins. Y añadió: “Cualquier planificación que se haya realizado tenía como objetivo estar preparados en caso de que se produjeran interrupciones en las oficinas de correos o en los buzones de votación”.

Estado de Washington: “Solo teníamos efectivos en estado de alerta para brindar apoyo en caso de disturbios civiles. Las elecciones transcurrieron sin incidentes; no hubo solicitudes de apoyo ni necesidad de movilizar a nadie al servicio activo estatal. Desde luego, no enviamos personal a los centros de votación”, declaró Karina Shagren, portavoz del departamento militar estatal.

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