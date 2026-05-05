Detenciones, extradiciones y frenar cultivos de coca: qué pide EE.UU. a México y Colombia en su estrategia antidrogas

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos quiere que los países de América Latina, Colombia y México en particular, hagan más para combatir el tráfico de drogas que, según la Casa Blanca, representa “una de las más graves amenazas” para sus ciudadanos.

La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, publicada este lunes, señala que el presidente Donald Trump quiere que Colombia y México den más resultados en este terreno y utilizará su peso para que sea así.

De parte de Colombia, dice el documento, Estados Unidos espera más acciones para reducir el cultivo de hoja de coca e interrumpir las redes criminales que lucran con la producción de cocaína. De parte de México, en tanto, busca más decomisos de precursores químicos y drogas sintéticas, y que acabe con la capacidad de los carteles del narcotráfico para “amenazar” territorio estadounidense.

“Este objetivo se enfoca en apoyar los esfuerzos para erradicar las fuentes de drogas a base de plantas, como las hojas de coca destinadas para ser transformadas en cocaína en Colombia, así como en desmantelar los laboratorios clandestinos de drogas que producen drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas en México y Canadá”, señala.

La estrategia dice que uno de sus componentes clave será ofrecer apoyo a esos países para tareas antinarcóticos, aunque también ejercerá presión diplomática a través del Departamento de Estado, que a su vez actuará en coordinación con el Departamento de Justicia y con respaldo del Departamento de Defensa.

Advierte que Estados Unidos “aprovechará sus compromisos bilaterales, regionales y multilaterales” para exigir que naciones de origen y tránsito de drogas —entre las que menciona a China, India y Canadá, además de Colombia y México— adopten marcos similares para supervisar los embarques de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.

“El Gobierno también encabezará esfuerzos globales de programación y control y hará que los países tomen acciones agresivas contra las entidades y los individuos que trafiquen con drogas ilícitas, tanto cultivadas como sintéticas, junto con sus precursores, sustancias relacionadas y equipo”, agrega.

Uno de sus caminos en este sentido, detalla, será buscar la cooperación de las autoridades mexicanas para actuar contra las organizaciones criminales basadas en el país, algunas de las cuales —como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación— fueron designadas en un decreto que Trump emitió en febrero de 2025.

“Esto incluye aumentar la coordinación entre Estados Unidos y México contra las amenazas transnacionales, a través de programas para las autoridades mexicanas para aplicación de la ley, compartir información, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas. Esta asistencia estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo las medidas apropiadas para arrestar, procesar y extraditar a líderes de organizaciones terroristas extranjeras y para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas”, dice.

CNN contactó a los gobiernos de Colombia y de México para pedir comentarios y espera respuesta.

Previamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho que su Gobierno realizó decomisos “históricos” de cocaína y está comprometido con el combate al narcotráfico. De forma similar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que las autoridades de su país combaten a los carteles y ha insistido en tener disposición para trabajar con Estados Unidos, siempre que sea sin subordinación y con respeto a la soberanía nacional.

A pesar de estas afirmaciones, la nueva estrategia de Estados Unidos indica que el Gobierno de Trump buscará apretar más en este rubro luego de que, dice, gobiernos anteriores fueron laxos en las tareas antinarcóticos.

“Por mucho tiempo, el compromiso con los países de origen y tránsito que permiten el flujo de drogas a Estados Unidos ha fallado en hacer que esos países rindan cuentas por sus marcos regulatorios débiles, su falta aplicación de la ley y, sobre todo, su ausencia de voluntad política para tomar acción decisiva y urgente para reducir ese flujo”, afirma el documento.

“Usaremos ahora todas las herramientas disponibles para asegurar que los países de origen tomen medidas creíbles para detener la producción y el tráfico de drogas y químicos relacionados destinados a Estados Unidos. Los países de origen serán sujetos a rendición de cuentas y se espera que tomen acciones vigorosas para investigar, procesar y eliminar el tráfico de drogas ilícitas desde sus raíces”, insiste.

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