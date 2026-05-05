La Ciudad de México se hunde tan rápido que ya es visible desde el espacio

Por Laura Paddison, CNN

Ciudad de México se está hundiendo a un ritmo tan alarmante que puede observarse desde el espacio. Imágenes de un potente sistema de radar de la NASA revelan tasas de subsidencia superiores a 1,3 centímetros al mes, lo que la convierte en una de las capitales que más rápido se hunden en el planeta.

La extensa metrópoli, también una de las ciudades más grandes del mundo, se extiende sobre un lago de gran altitud y se asienta sobre un antiguo acuífero, que proporciona alrededor del 60 % del agua potable para sus 22 millones de habitantes.

Con el paso de los años, este acuífero ha sido sobreexplotado hasta tal punto que ha provocado el hundimiento del terreno que se encuentra encima. La sobreextracción también ha contribuido a una crisis hídrica crónica que ha dejado a la Ciudad de México frente a un posible “día cero”, cuando los grifos podrían quedarse sin agua.

El rápido hundimiento de la ciudad se ha visto agravado por el desarrollo urbano constante, con nuevas infraestructuras que añaden peso adicional sobre el suelo rico en arcilla.

La subsidencia de la Ciudad de México fue documentada por primera vez en la década de 1920, y desde entonces los residentes han experimentado sus efectos, con carreteras agrietadas, edificios inclinados y daños en el sistema ferroviario.

Nuevas imágenes del satélite NISAR, un proyecto conjunto entre la NASA y la Indian Space Research Organisation, revelan la magnitud del problema con un nivel de detalle sorprendente.

NISAR fue diseñado para mapear algunos de los procesos más complejos del planeta y es capaz de rastrear movimientos sutiles como el hundimiento del terreno. Es uno de los sistemas de radar más potentes jamás lanzados al espacio, según la NASA.

Entre octubre de 2025 y enero de 2026, durante la temporada seca de la Ciudad de México, NISAR cartografió el movimiento del suelo bajo la ciudad. Sus hallazgos revelan que algunas zonas se hunden a un ritmo de aproximadamente 2 centímetros al mes, lo que equivale a más de 24 centímetros al año.

Las áreas más afectadas incluyen el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el principal aeropuerto de la ciudad.

Uno de los monumentos más emblemáticos refleja los efectos del hundimiento. El Ángel de la Independencia, de 35 metros de altura y construido en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia de México, ha tenido que añadir 14 escalones en su base a medida que el terreno bajo él se hunde.

“La Ciudad de México es un punto crítico bien conocido cuando se trata de subsidencia, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR”, dijo David Bekaert, gerente de proyecto en el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y miembro del equipo científico de NISAR. “Vamos a ver una avalancha de nuevos descubrimientos en todo el mundo”.

El satélite también puede rastrear otros procesos planetarios, como el deslizamiento de glaciares o el crecimiento de cultivos, así como desastres naturales como erupciones volcánicas.

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