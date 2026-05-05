Tiroteo masivo en una fiesta en un lago de Oklahoma deja 1 muerto y 22 heridos

Por Hanna Park y Holly Yan, CNN

Una persona murió y al menos 22 personas resultaron heridas después de que estallaran disparos en una fiesta junto a un lago en Oklahoma, el más reciente de una serie de tres tiroteos en los que estuvieron involucrados adolescentes o adultos jóvenes durante el fin de semana en todo Estados Unidos.

El caos comenzó alrededor de las 9 p.m., hora local, en un campamento cerca del lago Arcadia, a unos 21 kilómetros al norte de Oklahoma City, dijo Emily Ward, portavoz de la policía de Edmond.

Las víctimas sufrieron heridas “de distinta gravedad, incluidas heridas de bala”, dijo la policía de Edmond en una actualización este lunes. Un sistema hospitalario local informó que 13 personas fueron hospitalizadas el domingo.

Una mujer de 18 años murió a causa de las heridas sufridas en el tiroteo, anunció la policía el martes.

No hay sospechosos bajo custodia, pero la policía cree que no existe una amenaza activa para el público, dijo Ward a CNN.

“Obviamente, esta es una situación muy aterradora”, dijo a periodistas en el lugar. “Estamos trabajando muy duro para encontrar a estos sospechosos y ayudar a las víctimas”.

El ataque está entre los más de 130 tiroteos masivos en EE.UU. con cuatro o más víctimas este año, según Gun Violence Archive. Los ataques armados han dejado al menos 278 jóvenes de entre 12 y 17 años muertos en lo que va del año, mientras que otros 796 han resultado heridos, según GVA.

El caos en Oklahoma ocurrió horas después de un tiroteo en una fiesta posterior al baile de graduación en Indianapolis que dejó una mujer muerta y al menos otras dos personas heridas, informó la afiliada de CNN WTHR.

Solo un día antes, dos adolescentes —de 16 y 17 años— murieron y al menos otras 10 personas resultaron heridas el sábado en una fiesta en Texas en la que participaban “menores y adultos jóvenes”, dijo el Departamento de Policía de Amarillo.

A medida que aumentan las temperaturas, también aumenta la probabilidad de violencia, sugieren estudios.

El tiroteo masivo en Oklahoma ocurrió durante una fiesta no autorizada que fue “promocionada en múltiples plataformas de redes sociales, atrayendo a una gran multitud de adultos jóvenes de toda el área metropolitana”, dijo la policía de Edmond en un comunicado este lunes.

Todavía no está claro qué provocó el tiroteo. “Estamos por toda el área metropolitana hablando con víctimas y testigos”, dijo Ward durante una conferencia de prensa nocturna.

Las autoridades creen que los atacantes eran dos hombres que usaban pasamontañas cuando abrieron fuego, informó la afiliada de CNN KOKH. La policía de Edmond se negó este lunes a ofrecer más detalles y dijo que los investigadores “trabajan activamente en el caso y no divulgarán información sobre sospechosos en este momento”.

Tres personas recibían tratamiento en el Hospital Integris Health Edmond y otras 10 estaban en el Centro Médico Integris Health Baptist, en Oklahoma City, dijo a CNN un portavoz del sistema hospitalario.

Las autoridades no revelaron el rango de edad de las víctimas baleadas en la fiesta, que comenzó después del anochecer y “no era una reunión autorizada ni reservada”, dijo la policía de Edmond.

El lago Arcadia es un destino popular para hacer picnics, acampar, pescar y practicar deportes acuáticos. Edmond tiene alrededor de 100.000 habitantes.

Un volante difundido en redes sociales sugería que un evento llamado “Sunday Funday” estaba programado cerca del lago para la noche del domingo.

“Por favor, recen por nosotros y pedimos disculpas a todos”, dijeron los organizadores en una publicación aparte.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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Con información de Sydney Bishop, Jen Christensen y Sneha Dhandapani, de CNN.