Republicanos del Senado contemplan destinar US$ 1.000 millones para la seguridad del salón de baile de Trump

Por Ellis Kim, Lauren Fox y Manu Raju, CNN

Los republicanos del Senado buscan otorgar al Servicio Secreto de EE.UU. US$ 1.000 millones para reforzar la seguridad del futuro salón de baile de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, como parte de un paquete más amplio de aplicación de leyes migratorias.

Dos comisiones del Senado lideradas por republicanos presentaron la noche de este lunes un paquete de aproximadamente US$ 70.000 millones para financiar a ICE y a la patrulla fronteriza, que planean aprobar únicamente con votos republicanos.

Las comisiones de Asuntos Judiciales y Seguridad Nacional del Senado buscan destinar aproximadamente US$ 38.000 millones para ICE y alrededor de US$ 26.000 millones para funciones y mejoras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), según el texto legislativo divulgado por ambas comisiones. El financiamiento se extendería hasta finales de septiembre de 2029.

La comisión de Asuntos Judiciales también incluyó US$ 1.000 millones adicionales para el Servicio Secreto que podrían destinarse al proyecto del salón de baile de Trump.

El texto asigna el dinero para “ajustes y mejoras de seguridad (…) para apoyar mejoras del Servicio Secreto de EE.UU. relacionadas con el Proyecto de Modernización del Ala Este, incluidas características de seguridad subterráneas y sobre la superficie”. Más adelante aclara que los fondos no pueden utilizarse para “elementos no relacionados con la seguridad” del proyecto.

El Gobierno de Trump ha dicho desde hace tiempo que el presidente dependería de dinero de donantes privados y no de los contribuyentes estadounidenses para financiar la renovación del Ala Este.

Pero tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el mes pasado, los republicanos se han mostrado cada vez más insistentes sobre la necesidad de construir un salón de baile en la Casa Blanca. Algunos incluso argumentan que el público debería asumir parte de los costos para ayudar en la construcción.

“El Congreso ha reconocido correctamente la necesidad de estos fondos. Debido en parte al reciente intento de asesinato contra el presidente Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, la propuesta proporcionaría al Servicio Secreto de EE.UU. los recursos necesarios para reforzar de manera total y completa el complejo de la Casa Blanca, además de las muchas otras misiones críticas del USSS”, dijo en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle.

El senador republicano de South Carolina Lindsey Graham exigió la semana pasada que el Senado vote su proyecto de ley independiente para autorizar US$ 400 millones para el salón de baile, incluido un anexo subterráneo de seguridad nacional, tras el tiroteo. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, no indicó si impulsará la legislación.

Consultada sobre la posibilidad de usar dinero de los contribuyentes para el proyecto, la senadora Katie Britt, quien respalda el esfuerzo de Graham, argumentó en ese momento que “necesitamos asegurarnos de tener supervisión y hacerlo de manera responsable”, y afirmó que el salón de baile será principalmente para “futuros presidentes”, ya que no estará terminado hasta más adelante en el mandato de Trump.

El ataque, dijo a CNN la republicana de Alabama, “nos mostró en cierta forma dónde estamos como nación, y no es un buen lugar. Hay personas que, en vez de llevar su lucha a las urnas, la están llevando contra otras personas con balas, y eso es fundamentalmente antiestadounidense”.

Se espera que las comisiones revisen el paquete de aplicación de leyes migratorias después de que los senadores regresen la próxima semana de su receso fuera de Washington, manteniéndose alineados con los planes de los republicanos en el Congreso para financiar las prioridades fronterizas y migratorias de Trump mediante un proceso presupuestario de varios pasos conocido como reconciliación, que les permite evitar el bloqueo legislativo en el Senado.

El mes pasado, el presidente emitió públicamente una directiva a los líderes republicanos del Congreso para encontrar financiamiento completo para el Departamento de Seguridad Nacional antes del 1 de junio.

Antes de regresar a sus distritos durante el receso de una semana, los legisladores votaron para reabrir partes clave del departamento después de semanas de disputas internas. Sin embargo, el proyecto de ley que puso fin al histórico cierre del DHS no incluyó dinero para la aplicación federal de leyes migratorias.

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