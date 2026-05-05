Trump se venga, y otras conclusiones de las primarias del martes en Indiana y Ohio

Por Eric Bradner, CNN

Donald Trump juró vengarse cuando la supermayoría republicana en el Senado del estado de Indiana lo humilló en diciembre, al rechazar las demandas del presidente de rediseñar los distritos electorales del estado para ayudar al partido a ganar dos escaños más.

En las primarias del martes, lo consiguió.

Al menos cinco de los siete aspirantes respaldados por Trump derrotaron a senadores estatales republicanos en ejercicio que rompieron con el presidente y votaron en contra de la redistribución de distritos.

En aquel momento, esos senadores afirmaron que estaban siguiendo la voluntad de sus electores.

Pero tras millones de dólares en publicidad y una atención desmesurada sobre unas primarias legislativas estatales que normalmente pasan desapercibidas, el martes sirvió como recordatorio de que toda la política, por muy local que sea, puede nacionalizarse.

Antes del día de las elecciones, el vicegobernador de Indiana, Micah Beckwith, un firme partidario de Trump que se ha enfrentado a la cúpula republicana en el Senado estatal, donde preside, y que hizo campaña con los opositores, había dicho que si las fuerzas pro-Trump ganaban al menos tres contiendas, eso sería toda una declaración de intenciones.

“Es mejor de lo que esperaba”, declaró Beckwith en una entrevista el martes por la noche, mientras se acumulaban las victorias de sus contrincantes.

“En realidad, se trataba de una batalla entre los republicanos de la vieja escuela de la era de Mitch Daniels, Mike Pence y George Bush, contra Donald Trump y la era de ‘Estados Unidos Primero’”, comentó, nombrando a dos de los exgobernadores republicanos del estado, junto con el 43.º presidente. “E Indiana —al menos los republicanos— están diciendo: ‘Queremos ser el partido de ‘Estados Unidos Primero’”.

Si bien el rechazo del Senado de Indiana a la iniciativa de Trump para la redistribución de distritos en diciembre reveló que su influencia tiene límites, el resultado de las primarias del martes por la noche en el estado de Indiana demostró que, para los votantes republicanos, sigue siendo el partido de Trump.

Trump respaldó a los candidatos que desafiaban a siete senadores republicanos en ejercicio que votaron en contra de la redistribución de distritos.

Poco después de las 9:00 p.m. (hora de Miami) del martes, CNN proyectó a cinco de ellos como ganadores, mientras que el resultado de uno más era incierto.

Solo se proyectó la victoria de un senador republicano en ejercicio que se enfrentaba a un oponente respaldado por Trump: el senador Greg Goode de Terre Haute.

El senador Spencer Deery, republicano de West Lafayette que se encontraba en una reñida contienda con su rival Paula Copenhaver, declaró el martes en CNN que “la verdad es que sé que Trump realmente no tiene ni idea de quién soy ni de quién es mi oponente”.

Puede que sea así, pero el presidente y sus aliados políticos inundaron las primarias legislativas estatales, normalmente tranquilas —donde el gasto suele ser de decenas de miles de dólares y los votos emitidos en las primarias rondan entre los 10.000 y los 12.000— con millones de dólares en publicidad que presentaba a los titulares como desleales a Trump y los culpaba de las diversas frustraciones de los votantes, en particular de los impuestos sobre la propiedad.

El índice de aprobación de Trump ha caído a nivel nacional, y su apoyo entre los independientes se ha esfumado. Pero los votantes ultraconservadores —quienes conforman su base— aún lo respaldan.

Y son ellos quienes deciden contiendas como las primarias para el Senado estatal en Indiana, un estado tradicionalmente republicano. Esa es una realidad que Deery también reconoció.

“Trump quizás no sea tan popular en mi distrito como lo fue en el pasado, pero sigue gozando de una popularidad abrumadora”, apuntó Deery.

En entrevistas realizadas en todo el estado, los votantes de Indiana describieron sentirse abrumados por la publicidad televisiva y digital, así como por el correo directo diario de los candidatos y los grupos externos que los apoyan. Las cifras lo confirman.

La firma de seguimiento de publicidad política AdImpact informó que se gastaron US$ 13,4 millones en publicidad en las primarias para el Senado estatal de Indiana de este año.

A modo de comparación: en el ciclo electoral de 2024, se gastaron aproximadamente US$ 280.000 en anuncios para las primarias del Senado estatal en Indiana, considerando todas las contiendas.

La mayor parte de ese gasto provino de un grupo vinculado al senador estadounidense Jim Banks, un estrecho aliado de Trump.

Según republicanos de Indiana, Club for Growth lideró la campaña de correo directo para las fuerzas pro-Trump, y Turning Point USA proporcionó personal para las campañas de movilización electoral puerta a puerta, en un intento del grupo por llevar a cabo una de las últimas posturas políticas adoptadas por su difunto cofundador, Charlie Kirk, quien fue asesinado semanas después de instar a los legisladores republicanos de Indiana a redistribuir los distritos electorales.

Los titulares y sus partidarios lamentaron la injerencia de fuerzas externas. El presidente pro tempore del Senado de Indiana, Rodric Bray, afirmó que las primarias estaban “realmente impulsadas desde fuera del estado de Indiana, principalmente desde Washington, y que el dinero también provenía de fuera de Indiana”.

Pero la avalancha de gasto publicitario —más de 47 veces superior al de las primarias del Senado estatal tan solo dos años antes— resultó ser demasiado para que la mayoría de los legisladores en ejercicio pudieran superarla.

Antes de las primarias del martes, los estados republicanos del sur, envalentonados por un fallo de la Corte Suprema la semana pasada que debilitó aún más la Ley de Derechos Electorales, se apresuraban a rediseñar sus distritos electorales para el Congreso a tiempo para las elecciones de mitad de mandato de noviembre, a pesar de que algunos ya habían enviado por correo sus papeletas para las primarias.

Las contundentes victorias de Trump en Indiana casi con toda seguridad envalentonarán a esos estados dominados por los republicanos, y los resultados del martes demuestran el coste político de romper con el presidente.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya promulgó una nueva ley que redistribuye los distritos electorales con el objetivo de reducir la representación de los demócratas en el Estado del Sol de ocho a cuatro escaños.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, ha pospuesto las primarias estatales para que los republicanos puedan aprobar un nuevo mapa electoral.

Los gobernadores republicanos de Alabama, Carolina del Sur y Tennessee también están trabajando en la elaboración de nuevos mapas electorales.

Mientras tanto, las primarias de mayo incluyen más pruebas para el control de Trump sobre el Partido Republicano. La más clara llegará en Kentucky el 19 de mayo, cuando el representante republicano Thomas Massie, un conservador que siempre ha sido una espina clavada para Trump, se enfrente a un rival respaldado por el presidente, el ex SEAL de la Marina Ed Gallrein.

Las primarias de Ohio del martes estuvieron marcadas por grandes apuestas, pero con poca polémica.

Como era de esperar, el exsenador demócrata estadounidense Sherrod Brown obtuvo fácilmente la nominación de su partido para enfrentarse al senador republicano Jon Husted en lo que probablemente será un duelo estelar este otoño.

Los demócratas ven en Ohio una oportunidad para conseguir escaños mientras buscan una ganancia neta de cuatro puestos para obtener el control del Senado.

El empresario republicano y aspirante a la presidencia en 2024, Vivek Ramaswamy, ganó la nominación de su partido para gobernador. Se enfrentará a la demócrata Dra. Amy Acton, exdirectora de salud del estado, en la contienda para suceder al republicano saliente, Mike DeWine.

La contienda más importante de la noche quizás se desarrolló en el noveno distrito, con sede en Toledo, donde los republicanos buscaban un candidato entre un nutrido grupo para enfrentarse a la representante demócrata Marcy Kaptur.

Tras la redistribución de los distritos congresionales del estado el año pasado, el Partido Republicano considera que el noroeste de Ohio representa una de sus mejores oportunidades para obtener escaños.

Los republicanos eligieron al exrepresentante estatal Derek Merrin, quien perdió ante Kaptur por menos de 2.400 votos en 2024.

Si bien Indiana demostró el dominio continuo de Trump en la política republicana, Michigan ofreció un vistazo a otra tendencia dominante hasta ahora en el ciclo electoral 2025-26: el desempeño superior al esperado de los demócratas en las elecciones especiales.

En una elección especial para el Senado estatal, crucial para las esperanzas de los demócratas de mantener su escasa mayoría, el candidato demócrata Chedrick Greene superó con facilidad al republicano Jason Tunney.

El recuento de votos continuaba hasta altas horas de la noche del martes, pero el amplio margen destacó en comparación con los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en ese distrito.

Se trataba de un territorio indeciso, donde la exvicepresidenta Kamala Harris ganó por menos de un punto porcentual en esa parte de este estado, tradicionalmente disputado, que sin duda estará en el centro de la contienda presidencial de 2028.

Los dos resultados no son necesariamente contradictorios. Trump conserva su apoyo entre los votantes más conservadores, aquellos que participan en las primarias de estados tradicionalmente republicanos.

Sin embargo, en general, los demócratas, motivados por la oposición a la presidencia de Trump, están más entusiasmados y están mejorando su margen de victoria en una larga serie de elecciones especiales en todo el país.

La tensión entre estas dos realidades podría no hacerse plenamente evidente hasta que se acerquen las elecciones de mitad de mandato en noviembre, cuando los candidatos en los estados y distritos clave se vean obligados a elegir entre moderar sus posturas y apelar a las fuerzas más movilizadas de sus bases.

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