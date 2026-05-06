“Fue duro para nuestro hijo”: esta pareja de EE.UU. dice que mudarse a Alemania fue un ajuste difícil para su joven familia

Por Tamara Hardingham-Gill, CNN

Han vivido en varios destinos, incluidos San Francisco e Irlanda, a lo largo de los años, pero Geoffrey y Sarah aseguran que nunca se han sentido tan en casa como en Alemania.

La pareja, que se mudó a Breisach, ubicada a lo largo del templado valle del Rin, en 2023, disfruta recorrer las riberas del río, parques y bosques de esta encantadora ciudad, conocida como la puerta de entrada a la Selva Negra, junto a su hijo de seis años.

Tras dos años y medio en Breisach, que está construida sobre una colina, Geoffrey y Sarah —quienes han decidido no revelar sus apellidos por motivos personales— dicen que han sido recibidos con los brazos abiertos y ahora se sienten parte de la comunidad local.

“No tuvo nada que ver con nosotros”, dice Geoffrey. “Tuvo que ver con la gente de aquí, que realmente nos abrió su corazón”.

Aunque hoy están felizmente establecidos en Alemania, la pareja dice que mudarse allí nunca formó parte de sus planes.

Geoffrey y Sarah, casados desde 2005, estaban contentos con su vida en Colorado y no tenían intención de dejar EE.UU. hasta hace aproximadamente una década.

Geoffrey dice que cayó en depresión tras las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016 y empezó a ver su vida allí de manera diferente. Aproximadamente un año después, fue despedido de su trabajo como ingeniero de pruebas de software.

“Eso fue lo que me empujó al límite”, dijo Geoffrey a CNN Travel. “Quería tomar distancia emocional de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, y eso significaba distancia geográfica”.

Como Sarah pudo obtener la ciudadanía irlandesa por ascendencia a través de su abuela, Irlanda figuraba entre las principales opciones como posible nuevo hogar para su familia, y comenzaron a explorar oportunidades allí, así como en EE.UU.

Cuando a Geoffrey le ofrecieron un trabajo en Dublín, sintieron que ese era el momento adecuado para hacer un cambio.

“Si hubiera encontrado uno en EE.UU., probablemente nos habríamos quedado”, reflexiona hoy Geoffrey.

Dejar EE.UU. no fue una decisión fácil para Geoffrey y Sarah, quienes aseguran que tenían una sólida red de apoyo en Colorado. Acababan de terminar importantes trabajos en la casa que realmente creían que sería su hogar definitivo.

En lugar de venderla, decidieron alquilar la propiedad de tres habitaciones para mantenerla como respaldo. Eso resultó sencillo, pero encontrar un lugar en alquiler en Dublín, ya que no podían permitirse comprar una vivienda en la capital irlandesa, fue más complicado.

Así que se pusieron “creativos”. Inspirados por amigos que llevaban años viviendo en un barco, compraron una casa flotante con base en los Países Bajos y la trasladaron a Malahide, una ciudad costera justo al norte de Dublín con puerto deportivo.

La embarcación llegó dos días antes que ellos, en junio de 2018.

“Podría haber salido muy mal, pero todo funcionó”, dice Geoffrey.

Llevaron consigo todo lo necesario, junto con sus dos perros, en el avión. La parte más costosa de la mudanza fue la compra de la casa flotante, que costó unos 64.000 euros (aproximadamente US$ 74.800). El alquiler del espacio en el puerto deportivo costaba unos 435 euros (alrededor de US$ 508) al mes.

“Teniendo en cuenta que era nuestra vivienda permanente, no estaba nada mal”, dice Sarah.

Geoffrey y Sarah pasaron unos cinco años viviendo en Irlanda, permaneciendo en el barco durante un año y medio antes de mudarse a una pequeña casa en el centro de Dublín.

“Cuando estábamos esperando a nuestro hijo, decidimos que vivir en un barco en el mar de Irlanda quizá no era el mejor lugar para tener a un bebé correteando”, explica Geoffrey.

Después de unos años, empezaron a sentir nuevamente inquietud por cambiar de lugar, dice Sarah, quien añade que Irlanda comenzó a sentirse un poco “aislada” con el tiempo y que estaba lista para seguir adelante.

“Me gusta tener más oportunidades y opciones, así que estábamos emocionados”, agrega.

Entonces, ¿por qué Alemania? Ambos habían estudiado alemán previamente y habían vivido brevemente en el país, por lo que los países de habla alemana —(y también inglesa)— estaban entre sus principales opciones en esta ocasión.

“Somos mayores y es difícil aprender un nuevo idioma a esta altura”, dice Sarah, quien añade que querían que su hijo fuera bilingüe y le hablaban en alemán en casa.

También consideraron regresar a EE.UU., pero finalmente decidieron no hacerlo.

En 2022, la familia de tres viajó a Alemania para visitar Freiburg im Breisgau, una zona donde Sarah había estudiado anteriormente, y quedaron inmediatamente cautivados por la cercana ciudad de Breisach, próxima a la frontera con Francia.

“Nos enamoramos del lugar”, dice Geoffrey. “Y dijimos: ‘Está bien, esto es. Ahora empecemos a buscar vivienda’”.

Una vez encontraron una casa adecuada —un apartamento de dos habitaciones— y completaron el proceso de compra, la pareja y su hijo se mudaron aproximadamente un año después de su primera visita.

La familia fue acogida por los locales —los vecinos invitaron a Sarah a tomar café y pastel casi de inmediato—.

Pero, aunque la pareja pensó que su hijo, que tenía tres años en ese momento, era lo suficientemente pequeño como para adaptarse fácilmente a su nueva vida, la realidad fue muy distinta.

“Mientras nosotros disfrutábamos de la cálida bienvenida y de todo lo demás, a nuestro hijo le costó”, dice Sarah. “Simplemente no estaba feliz”.

Ella dice que le tomó alrededor de cinco meses adaptarse a la vida en Breisach y que su comportamiento llegó a ser problemático en algunos momentos.

“No esperábamos que un niño de tres años tuviera tantas dificultades con la mudanza”, admite Sarah, señalando que fue extremadamente duro para toda la familia.

Afortunadamente, las cosas mejoraron y su hijo terminó ingresando a un Forest Kindergarten, un enfoque educativo basado en la naturaleza donde los niños pasan la mayor parte del tiempo al aire libre, y ahora está prosperando.

“Van al bosque a trepar árboles y recoger bayas”, dice Sarah, quien agrega que el lugar parece sacado directamente de “El señor de los anillos” de J. R. R. Tolkien.

Dos años y medio después de mudarse a Breisach, toda la familia se siente establecida y convencida de que tomó la decisión correcta. Geoffrey ahora trabaja de forma remota para una empresa con sede en EE.UU.

Una de las cosas que más valoran de la vida en Breisach es su fuerte sentido de comunidad.

“Siento que en EE.UU. a menudo hay una corriente de consumismo en muchas de las cosas que haces…”, explica Sarah, quien agrega que muchas actividades pueden sentirse como si simplemente estuvieras pagando por un servicio. “Aquí parece más probable que las cosas se construyan de manera colectiva.

“Constantemente vivimos experiencias en las que la comunidad está integrada en lo que hacemos”, dice.

Por ejemplo, el cine local del pueblo es gestionado por un grupo de voluntarios, entre ellos Geoffrey, mientras que Sarah se unió al coro local.

En cuanto a las diferencias culturales, Geoffrey admite que a veces todavía le cuesta la forma directa de los alemanes y tiene que recordarse a sí mismo no tomárselo a mal.

“No hay rodeos”, dice. “No hay ‘¿te importaría mucho…?’”.

Ambos reconocen que sienten cierta inquietud respecto al sistema educativo alemán, que consideran muy distinto al de EE.UU.

“Todo el sistema escolar aquí es un misterio para mí”, dice Geoffrey. Sarah añade que a veces le preocupa no poder comunicarse con claridad con los profesores de su hijo, ya que no domina el idioma tanto como su esposo.

En el lado positivo, consideran que en Alemania hay más tolerancia hacia los niños en espacios públicos y que es más común que los adultos interactúen con ellos para intervenir en situaciones en las que su comportamiento pueda afectar a otros.

“En EE.UU., alguien podría mirarte mal”, dice Sarah. “Pero aquí suelen acercarse e intentar conectar con tu hijo, lo cual me parece una buena forma de hacerlo”.

En cuanto al costo de vida, la pareja considera que Alemania tiene precios razonables y a menudo se sorprenden por lo caro que resultan los restaurantes y la comida en EE.UU. cuando regresan de visita.

“Simplemente parece inalcanzable”, dice Sarah, quien señala que Breisach puede ser más barato que las grandes ciudades de Alemania. “Especialmente salir a comer, es mucho más accesible”.

Por su parte, Geoffrey bromea con que, después de vivir en Dublín, considerada una de las ciudades más caras de Europa, a veces sentían que en Breisach prácticamente les regalaban las cosas.

Aunque extrañan a familiares y amigos en EE.UU., han recibido muchas visitas desde que se mudaron.

Geoffrey dice que la familia ha hablado sobre la posibilidad de dividir su tiempo entre el Reino Unido, Irlanda o EE.UU. una vez que su hijo termine la escuela.

“Obviamente todo puede cambiar, pero no siento nostalgia por EE.UU. en absoluto”, dice Geoffrey. Sarah asegura que está más abierta a regresar que él.

Cuando su hijo comience la escuela en septiembre, donde se sentará en un aula por primera vez, su camino a la escuela incluirá subir una antigua escalinata de piedra que data de la época romana, dice Geoffrey.

“Nos parece muy genial”, añade. “Nos gusta la historia aquí. Eso no lo tienes en EE.UU.”.

Al reflexionar sobre su mudanza, la pareja aconseja a otras familias que estén considerando trasladarse a otro país que no se comprometan por completo a un cambio permanente hasta estar seguros de que es la decisión adecuada.

“No vendimos nuestra casa y dejamos muchas de nuestras cosas en EE.UU.”, dice Geoffrey, quien explica que finalmente vendieron su vivienda en Colorado el año pasado. “Pruébenlo durante un tiempo. Asegúrense de que les gusta. Tengan un plan B”.

Ambos dicen que están gratamente sorprendidos por lo mucho que se sienten en casa en Breisach, ya que les preocupaba que la ciudad, con unos 16.000 habitantes, fuera demasiado “pequeña” para ellos.

“Somos personas que hemos vivido en muchos lugares y nos sentimos satisfechos”, dice Sarah. “Nos sentimos muy a gusto y creemos que nos gustaría quedarnos un tiempo”.

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