Las 5 cosas que debes saber este 6 de mayo

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La escalofriante “academia global de violación”. El zar de la frontera promete deportaciones masivas. ¿Por qué EE.UU. permitió que Venezuela pague la defensa de Maduro? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Predicar en tierras extrañas, en un idioma ajeno y con acento extranjero puede ser un gran desafío en estos tiempos turbulentos de la política migratoria estadounidense. Y es precisamente ese desafío el que asumirá el padre salvadoreño Evelio Menjívar Ayala, tras ser nombrado obispo único de la diócesis de Wheeling-Charleston por el papa León XIV.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el país suspenderá temporalmente su operación para guiar barcos a través del estrecho de Ormuz, mientras mantiene el bloqueo, y afirmó que “se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán”.

Se está gestando una disputa política sobre si el crucero afectado por un brote de hantavirus puede atracar en las Islas Canarias, un archipiélago español, una vez que tres personas a bordo del buque hayan sido evacuadas en las próximas horas. Actualmente, el MV Hondius está atracado frente a la costa de Praia, la capital de Cabo Verde.

En chats grupales, hombres se incitan mutuamente a drogar y agredir a sus esposas, e intercambian consejos sobre cómo salir impunes. CNN destapa en esta investigación una red en línea de hombres que se animan entre ellos a cometer esos delitos y a evadir las consecuencias.

La decisión de Estados Unidos de autorizar que el Gobierno de Venezuela financie la defensa legal del derrocado presidente Nicolás Maduro no es un gesto político a su favor, sino, según algunos juristas, una maniobra para proteger la integridad del proceso judicial. Análisis.

¿Cuál es la capital latinoamericana que se hunde a un ritmo que ya se ve desde el espacio?

A. Asunción.

B. Bogotá.

C. Ciudad de México.

D. Santo Domingo.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Arsenal venció al Atlético de Madrid y se metió en la final de la Champions League

El Arsenal venció en Londres al Atlético de Madrid por 1-0 en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. La otra semifinal la definirán el PSG, de Francia, y el Bayern Munich, de Alemania, este miércoles.

Las fortunas latinoamericanas gentrifican el barrio más exclusivo de la capital de España

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Explosión en “la capital mundial de los fuegos artificiales” deja al menos 26 muertos

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China dejó al menos 26 personas muertas y 61 heridas, informaron el martes medios estatales chinos. El estallido tuvo lugar en un taller en una zona rural de Liuyang, una pequeña ciudad en la provincia de Hunan, según la agencia estatal Xinhua.

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Republicanos del Senado contemplan destinar US$ 1.000 millones para la seguridad del nuevo salón de baile de la Casa Blanca puesto en marcha por Donald Trump.

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—Lo dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de las crecientes presiones del Gobierno de Donald Trump en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

“La desgracia de Gijón”, el partido más vergonzoso de la historia del Mundial que podría vengarse 44 años después

Fue el escándalo del Mundial de España 1982. Alemania y Austria pactaron el resultado de su partido para clasificarse a la siguiente fase y dejar fuera a Argelia, que era la sorpresa del torneo. El repudio fue tal que la FIFA tuvo que modificar el reglamento. A 44 años de aquel episodio, Argelia y Austria compartirán grupo en la Copa del Mundo 2026 y las especulaciones están a la orden del día. Hugo Manu Correa te cuenta la historia de una de las grandes (y vergonzosas) historias del Mundial.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Ciudad de México se está hundiendo a un ritmo tan alarmante que puede observarse desde el espacio.

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