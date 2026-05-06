Muere “Piculín” Ortiz, leyenda de Puerto Rico y el baloncesto internacional

Por Rafy Rivera, CNN Español

José Rafael “Piculín” Ortiz, el segundo puertorriqueño en llegar al Salón de la Fama del Baloncesto Internacional, falleció este martes en San Juan, Puerto Rico, según confirmó el Comité Olímpico de Puerto Rico. Tenía 62 años.

El exbasquetbolista fue una de las figuras más trascendentales en la historia del deporte de la isla y de todo el baloncesto latinoamericano. Durante más de dos décadas integró el equipo nacional y en 2019 fue exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto Internacional.

En 2023, a través de su cuenta oficial en Instagram, informó que padecía de cáncer colorrectal, y dos años más tarde fue hospitalizado para ser sometido a una operación debido a la enfermedad que padecía. Su esposa, Sylvia Ríos, dejó saber el estado del exjugador a través de un comunicado emitido por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR). En ese entonces, explicó que ya tenía un grupo de médicos y profesionales apoyándolo en el proceso.

Ortiz jugó varias décadas en el equipo de baloncesto de Puerto Rico y en el torneo de la liga de Baloncesto Superior Nacional (BSN) de la isla.

Según el sitio web de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), Ortiz estuvo activo en cuatro campeonatos mundiales, incluyendo el histórico cuarto lugar de Puerto Rico en Argentina 1990, y en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos.

Su última aparición internacional fue en Atenas 2004, cuando la selección puertorriqueña sorprendió a la selección estadounidense con una apabullante victoria 92-73. Se trató de la peor derrota de Estados Unidos en el baloncesto olímpico y la primera desde que estrellas de la NBA integraron el equipo en los Juegos Olímpicos de 1992.

En Puerto Rico, Ortiz se consolidó como uno de los jugadores más exitosos en la historia del BSN, donde ganó ocho campeonatos, convirtiéndose en el tercer jugador con más títulos en la historia del torneo. Con los Atléticos de San Germán conquistó tres campeonatos, en 1985, 1991 y 1994; y con los Cangrejeros de Santurce hizo lo propio en 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003. También militó con los Capitanes de Arecibo.

En 1987, fue el primer basquetbolista puertorriqueño formado en la isla en ser seleccionado en el sorteo de novatos de la NBA (draft), cuando fue escogido por los Jazz de Utah.

Con ese equipo jugó de 1988 a 1990. Asimismo, entre 1990 y 1997 participó en varios clubes profesionales de España como CAI Zaragoza, Real Madrid, FC Barcelona, y otras organizaciones en Grecia como Foinix Larissas, Heraklion y Aris.

“Puerto Rico pierde hoy a uno de sus más grandes atletas y a un verdadero símbolo de lo que representa competir por nuestra bandera”, expresó mediante un comunicado de prensa la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez.

“Piculín fue mucho más que un extraordinario baloncelista; fue un líder, un referente y un atleta que encarnó los valores del olimpismo en cada escenario en el que representó a nuestro país. Su entrega, su carácter competitivo y su amor por Puerto Rico marcaron a generaciones y elevaron nuestro nombre a nivel mundial. Su legado vivirá por siempre en nuestra historia y en el corazón de nuestro pueblo”, apuntó.

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