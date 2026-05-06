Suspensión y cancelación de partidos mantiene en vilo a políticos de Ecuador, que advierten retroceso democrático

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral están levantando alertas en varios sectores del país, que miran con preocupación la sorpresiva suspensión del Movimiento Revolución Ciudadana, el más grande movimiento de la oposición liderado por el expresidente Rafael Correa, y la anulación de dos partidos políticos que han sido críticos con el gobierno actual: Unidad Popular y Construye. Estas resoluciones les están impidiendo participar en las próximas elecciones y, por consiguiente, el tiempo para reclamaciones legales y administrativas se está acortando.

“Lo que levanta sospechas es la forma, porque no lo están haciendo por incumplimiento de mínimos electorales y los tiempos ponen en duda la legalidad del hecho, porque lo están haciendo en pleno proceso electoral, lo cual está prohibido”, dijo al respecto el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, en Fm Mundo, afiliada de CNN.

La tormenta política llegó luego de que el organismo electoral adelantara las elecciones municipales, cantonales y provinciales para noviembre de este año, cuando en realidad debían realizarse en febrero de 2027. El argumento fue que el fenómeno de El Niño podría impedir el desenvolvimiento normal de la jornada eleccionaria en la fecha original.

Esta explicación ha sido puesta en duda y forzó incluso a la renuncia del director del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (INAMHI), Bolívar Erazo, el mes pasado. El INAMHI había advertido que era difícil pronosticar con tanto tiempo de anticipación la intensidad real del fenómeno climático. Sin embargo, el CNE se basó en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos que no precisamente es la institución oficial encargada de realizar pronósticos meteorológicos en el país.

El movimiento Revolución Ciudadana fue suspendido de manera temporal tras el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por un caso de supuesta delincuencia organizada con fines de lavado de activos al presuntamente usar dinero ilícito -que habría ingresado de Venezuela- para la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en 2023. Estos señalamientos han sido rechazados por el movimiento político y por el propio expresidente Correa, que calificó la suspensión como “horror y desgracia” y adelantó que sus partidarios buscarán otros mecanismos para participar en las elecciones que se avecinan.

Pero las polémicas decisiones de los organismos electorales no quedaron ahí. El CNE decidió la cancelación de los partidos Construye y Unidad Popular -alineados con el centro y la izquierda política- por presuntos incumplimientos de requisitos legales, uno de ellos, el no haber alcanzado el número mínimo de afiliados, como exige la ley. El CNE defendió su decisión asegurando que se cumplió bajo principios de “seguridad jurídica y debido proceso” y que no responde a criterios discrecionales.

Las dos organizaciones políticas aún tienen caminos para luchar por su sobrevivencia tanto en el Tribunal Contencioso, en la Corte Constitucional o en instancias internacionales. Pero todos ellos deben cumplir un tiempo para resolver los recursos y es precisamente el tiempo el que escasea en estos momentos. Incluso Unidad Popular señala que al encontrarse aún dentro del listado de organizaciones políticas registradas en el CNE la decisión de su eliminación no ha quedado en firme y aún tiene oxígeno.

Mientras estas organizaciones políticas se juegan sus cartas para continuar con vida, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que lidera el presidente Daniel Noboa, está saliendo airoso en la competencia partidista en un momento en que los cuestionamientos en contra del CNE apuntan a una presunta cercanía del Gobierno actual con los vocales que votaron a favor de las recientes resoluciones, algo que ha sido rechazado por sus integrantes.

Noboa negó que el adelanto de elecciones pueda beneficiar a su movimiento político. “¿Dónde somos más fuertes? Cabeceras cantonales y capitales de provincia de la Sierra. Pueden ser menos afectadas por El Niño. ¿Dónde somos más débiles, dónde se podría decir que hay menos votos? Ruralidad de la Costa. Entonces. ¿a quién le hubiese convenido como partido político que se hagan el 14 de febrero las elecciones con el agua hasta el pecho? En ese caso, el correísmo y a los pachas (Pachacutik). ¿A quién le hubiese afectado más? A nosotros”, dijo Noboa. Ese criterio fue cuestionado por el propio correísmo.

“No tengo palabras para expresar mi profunda decepción y vergüenza ajena”, dijo a CNN la abogada y exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, al ser consultada sobre la suspensión y eliminación de partidos políticos por parte de los organismos electorales. Coronel enfatizó que es imposible pensar que la decisión de ciertas autoridades no tenga una carga política.

“Se debe respetar las normas para dar un baño de legalidad a las actuaciones de una institución. Se debe respetar los procesos administrativos y el debido proceso independientemente del calendario electoral”, recalcó.

A Coronel, quien también lidera la iniciativa “Rumbo Plural” enfocada en el debate democrático, le preocupa que estas decisiones no estén provocando posiciones más firmes en diferentes sectores y que un aparente miedo por temor a represalias esté paralizando a la sociedad en su conjunto. “Ese silencio es una adhesión a una mirada poco democrática. Hemos de vivir en un país donde el más fuerte se come al más pequeño, y el más pequeño algún día se va a alzar. Ojalá ese movimiento pendular histórico que le pasa a todas las sociedades latinoamericanas no sea tan doloroso”, sostuvo.

Aunque la corrupción en los partidos políticos y la falta de respuesta a necesidades de la población es motivo de desencanto desde hace décadas en Ecuador, los analistas advierten que el debido proceso debe prevalecer si se busca sacar del tablero político a uno de ellos.

“Me parece que hay muchos rasgos en el sistema político que dan cuenta de que el sistema democrático está sufriendo, está diezmado, lesionado. No digo que antes haya estado en perfectas condiciones. Nunca la democracia ha funcionado del todo bien en el país, pero me parece que hoy afrontamos un momento importante”, aseguró el politólogo y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito Santiago Basabe en Telemazonas.

En esa misma línea, el exvicepresidente de Ecuador y excandidato presidencial Otto Sonnenholzner advirtió que estas decisiones electorales denotan cercanía de la función electoral con el poder de turno y aunque dijo que puede ser legal la eliminación de partidos, lo que más llama la atención es el momento.

“Los excesos siempre hay que mirarlos con lupa. Hay casos que lamentablemente se prestan para prender alarmas. Eso al final del día no solo es un problema para el gobierno sino para el país (…) Pareciera que hay alguna cercanía (con el poder de turno) que ojalá no llegue al conteo de votos”, enfatizó el exvicepresidente.

Unidad Popular acusó al Consejo Electoral de violar la ley y de no presentar evidencias de supuestas desafiliaciones masivas que habría puesto en riesgo la permanencia de su agrupación política. Además, Geovanny Atarihuana, presidente de la agrupación política, insistió en que este hecho representa un “fraude para la democracia” y alertó que “el Gobierno sueña con quedarse solo en la papeleta”.

Por su parte, Construye, que fue la organización que apoyó la candidatura del excandidato Fernando Villavicencio a la presidencia antes de su asesinato en 2023, denunció una profundización de la persecución judicial a críticos y opositores, acoso a la prensa y la desaparición de partidos “contra norma expresa”. Recordó la autodefinición que en abril de 2024 atrás hizo Noboa de sí mismo al considerarse un “pésimo enemigo para tener”.

“Los hechos demuestran que esa declaración no es retórica. Ha usado su poder para venganzas personales, para comprar medios y cooptar instituciones. No aplica esa vehemencia ni esa fuerza para enfrentar los problemas del país”, cuestionó la organización.

Tanto Basabe como Coronel sostienen que la reducción del tablero político en Ecuador para las elecciones del 29 de noviembre, donde se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no puede asegurar que el movimiento oficialista ADN logre hacerse con la mayor cantidad de cargos a nivel nacional.

“Esto no garantiza que ADN vaya a capturar la mayor parte de alcaldías y prefecturas. De hecho, podría suceder un efecto contrario. Que la gente en rechazo a este tipo de decisiones tenga un voto de rechazo o protesta”, indicó Basabe a Teleamazonas.

Y es precisamente esa aparente inacción ciudadana la que podría cambiar el día de las elecciones, según Coronel. “¿Qué pasa si pierde el Gobierno, qué va a pasar si llega el pueblo callado, y ese voto, y ese poder que tiene en sus manos. O si la sociedad ya no se está conectando a los ojos casi omnipotentes de este gobierno y opta por decirle ‘No’ al gobierno?”, agrega.

Coronel trae a la memoria que en noviembre Noboa perdió un referéndum en el que planteaba, entre otras cosas, eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras y convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Tras el rotundo rechazo ciudadano a sus propuestas, hubo voces que pidieron a Noboa rectificar y reconducir sus políticas.

Ahora habrá que ver si estas elecciones, que lo pondrán nuevamente a prueba con una cancha algo inclinada para algunos, logran otorgarle la confianza y el control de decenas de espacios de gobernanza a lo largo y ancho de Ecuador.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.