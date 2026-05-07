El papa León XIV y Marco Rubio hablan de Medio Oriente y Cuba en su encuentro en el Vaticano

Por Christopher Lamb y Jennifer Hansler, CNN

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, mantuvo una reunión con el papa León XIV este jueves, en medio de un periodo histórico de tensión entre Washington y el Vaticano.

Ambos conversaron sobre “la situación en Medio Oriente y temas de interés mutuo en el hemisferio occidental”, según un breve comunicado sobre su reunión emitido por el Departamento de Estado.

“La reunión subrayó la sólida relación entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana”, señaló el comunicado.

La visita de Rubio se produce tras las extraordinarias críticas del presidente Donald Trump hacia el primer papa estadounidense en los 2.000 años de historia de la Iglesia Católica, críticas que surgieron después de que el pontífice expresara su oposición a la operación militar estadounidense en Irán.

León XIV también ha continuado abogando por los intereses de los refugiados e inmigrantes, en marcado contraste con la postura de la administración Trump.

Rubio permaneció dentro del Palacio Apostólico —la residencia oficial del papa— durante más de dos horas, según el grupo de prensa presente en el lugar. No está claro cuánto duró la reunión con León XIV.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que Rubio se reunió con el papa y luego se entrevistó con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con el arzobispo Paul R. Gallagher, ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, añadiendo que, durante los encuentros, “se renovó el compromiso compartido de cultivar buenas relaciones bilaterales”.

Además agregó que hubo “un intercambio de puntos de vista sobre la situación regional e internacional, con especial atención a los países marcados por la guerra, las tensiones políticas y las difíciles situaciones humanitarias, así como sobre la necesidad de trabajar incansablemente por la paz”. Un portavoz del Vaticano añadió que las conversaciones abarcaron Medio Oriente —incluyendo Irán y el Líbano—, los conflictos en África y la situación que enfrenta la población en Cuba.

Rubio había declarado antes de la reunión que tenía previsto tratar el tema de Cuba con el papa. La administración Trump ha distribuido millones en ayuda humanitaria en la isla a través de la Iglesia católica.

El avión de Rubio aterrizó en Roma el jueves por la mañana —coincidiendo además con la víspera del primer aniversario de León como papa—, tras lo cual el secretario de Estado se dirigió al Palacio Apostólico.

Antes de su partida, el máximo diplomático estadounidense desestimó la idea de que la reunión con el papa León XIV constituya un intento de dar un reinicio a las relaciones diplomáticas con el Vaticano, entidad en la que Estados Unidos ha confiado como socio humanitario durante años. No obstante, reconoció que “hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, incluido el tema de Cuba.

“El viaje, en realidad, no está vinculado a nada más que al hecho de que resulta normal para nosotros mantener un diálogo con ellos”, declaró Rubio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el pasado martes.

Su viaje a Roma y al Vaticano tiene lugar en un momento en que Trump no solo ha arremetido contra el papa por sus opiniones sobre la guerra, sino que también ha fustigado a los aliados europeos históricos de Estados Unidos, poniendo a prueba la relación transatlántica de formas no vistas en décadas. El viernes, Rubio se reunirá con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un contexto de críticas continuas por parte de Trump respecto a lo que él ha calificado como la falta de apoyo de Italia a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Esta es la segunda reunión entre Rubio, católico devoto, y el papa nacido en Chicago, así como el primer encuentro conocido entre un miembro de la administración y León XIV en casi un año. Rubio y el vicepresidente J.D. Vance se habían reunido con él tras su misa de investidura el año pasado.

En una extensa publicación en Truth Social el mes pasado, Trump calificó a León XIV de “DÉBIL en materia de delincuencia y terrible en política exterior”.

“León debería poner orden en su labor como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político. ¡Eso le está perjudicando gravemente y, lo que es más importante, está perjudicando a la Iglesia católica!”, escribió Trump.

El papa respondió un día después afirmando que no sentía ningún temor ante la administración Trump y que seguiría abogando por la paz, aunque insistió en que no era de su interés debatir con el presidente. Restando importancia a las tensiones, un funcionario de Vaticano comentó a CNN con una sonrisa irónica que “el presidente Trump es demasiado inteligente como para enzarzarse en una batalla con un papa de Estados Unidos”.

Sin embargo, los ataques de Trump no solo carecen de precedentes, sino que son constantes. El lunes, Trump volvió a arremeter contra el papa, afirmando que este estaba “poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, al tiempo que sostenía que León XIV se muestra complacido con la posibilidad de que Irán posea un arma nuclear.

Estos comentarios parecieron suscitar una reprimenda por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Italia, quien el martes declaró que los ataques contra el pontífice no resultaban aceptables ni contribuían a la causa de la paz.

El martes, León XIV afirmó que la gente es libre de criticarlo, aunque deberían “hacerlo apegándose a la verdad” y que “la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz”. Respecto a las declaraciones de Trump sobre las armas nucleares, el papa señaló que la Iglesia lleva años “manifestándose en contra de todas las armas nucleares, por lo que no cabe duda alguna al respecto”. El martes, Rubio restó importancia al último ataque verbal de Trump.

Desde su elección el pasado mes de mayo, el primer papa estadounidense no ha mantenido ningún contacto directo —según consta en los registros públicos— con Trump. El Vaticano ha dejado claro que no habrá visita papal a Estados Unidos en 2026, debido en gran medida a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre, dado que el papa no suele visitar países en el periodo previo a unos comicios.

Las tensiones también han ido en aumento tras conocerse la noticia de que, el pasado 22 de enero, el Pentágono mantuvo una reunión inusual con quien fuera entonces el embajador papal en Estados Unidos. Si bien tanto el Vaticano como el Pentágono desmintieron algunos de los detalles difundidos por la prensa sobre lo allí tratado, una fuente vaticana describió la reunión a CNN como “sin precedentes” y “tensa”.

Fuentes oficiales señalan que la reunión del jueves representaría un intento de dejar atrás el cruce público de declaraciones y retomar la diplomacia discreta, preferida por la Santa Sede. El reverendo Antonio Spadaro, funcionario del Vaticano, consideraba que el encuentro entre el papa y Rubio serviría para “atemperar la retórica”, mientras que Brian Burch, embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, declaró esta semana a los periodistas que el secretario de Estado ecudía con la intención de mantener “una conversación franca sobre la política estadounidense y entablar un diálogo”.

Y aunque el propósito principal del viaje no es político, existe un beneficio potencial si Rubio logra rebajar las tensiones. Si bien muchos católicos votaron a favor de la reelección de Trump, algunos expertos cuestionan la lógica política de atacar al papa; en este sentido, Harry Enten, analista jefe de datos de CNN, ha destacado los elevados índices de aprobación de los que goza el papa en las encuestas. Tras criticar al papa, el presidente publicó —y posteriormente eliminó— una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía representado como una figura semejante a Cristo Más tarde aclaró que dicha imagen pretendía retratarlo como un médico.

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Laura Sharman de CNN contribuyó a este reporte.