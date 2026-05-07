Los funcionarios de la Reserva Federal están cada vez más preocupados por la guerra con Irán

Por Bryan Mena, CNN

La tensión aumenta entre los responsables políticos encargados de controlar la inflación a medida que se extienden los efectos económicos de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.

Cuando los funcionarios de la Reserva Federal se reunieron los días 17 y 18 de marzo, apenas unas semanas después del estallido de la guerra, el presidente Jerome Powell afirmó que cualquier efecto sobre la inflación probablemente sería temporal y podría limitarse al sector energético, dejando abierta la posibilidad de al menos un recorte de tipos este año.

En aquel momento, Wall Street también se mostraba optimista ante la posibilidad de que Kevin Warsh, el candidato del presidente Donald Trump para suceder a Powell, impulsara recortes de tipos, en caso de ser confirmado.

Pero la guerra con Irán se ha prolongado desde entonces y ya lleva diez semanas.

En la última reunión de la Reserva Federal a finales de abril, la inquietud de los funcionarios se hizo mucho más evidente. Tres de ellos discreparon de la última declaración de política monetaria de la Reserva Federal, mostrándose en desacuerdo con su “sesgo expansivo”, es decir, la sugerencia de que las tasas podrían bajar.

Esos funcionarios —las presidentas de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, de Dallas, Lorie Logan, y de Minneapolis, Neel Kashkari, — declararon en comunicados que la Reserva Federal no está siendo transparente sobre la creciente probabilidad de una subida de tipos.

Y, según los expertos, es probable que no sean los únicos dentro del comité de política monetaria de la Reserva Federal, compuesto por 19 miembros, con estas preocupaciones, ya que solo 12 de ellos tienen derecho a voto.

“La oposición a la política monetaria expansiva probablemente fue más amplia que la de esos tres grupos”, afirmó Derek Tang, economista de Monetary Policy Analytics. “Pero la pregunta es: ¿cuándo se dispararán las expectativas inflacionarias? La inflación lleva ya un tiempo por encima de su objetivo del 2 %”.

No se trata solo del petróleo: la guerra con Irán ha dificultado que las empresas accedan a otras materias primas clave, como fertilizantes, helio y aluminio, lo que a su vez ha provocado un aumento de sus precios.

Esto está obligando a las empresas de todos los sectores a reconfigurar sus cadenas de suministro y a idear estrategias para contrarrestar las interrupciones, según las últimas encuestas empresariales del Instituto para la Gestión de la Cadena de Suministro (ISM).

Por ejemplo, en la encuesta de abril del ISM, publicada el martes, una empresa de servicios públicos afirmó que está “mitigando el riesgo mediante la adquisición anticipada de productos, la diversificación de proveedores y el posicionamiento estratégico de inventarios”.

El Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global del Banco de la Reserva Federal de Nueva York se disparó en abril hasta alcanzar una lectura de 1,82, frente al 0,68 de marzo, y el nivel más alto desde 2022.

“Esto refleja la grave escasez y las interrupciones en el suministro que experimentó la economía mundial en 2021 al salir de la pandemia”, declaró el martes el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, en un evento en Nueva York.

Logan, que tiene derecho a voto en la Reserva Federal este año, se hizo eco de esa preocupación en un comunicado en el que detallaba su disidencia política la semana pasada, añadiendo que podría exacerbar la inflación: “El conflicto en Medio Oriente plantea la posibilidad de interrupciones prolongadas o repetidas en el suministro que podrían generar mayores presiones inflacionarias”.

En marzo, Powell afirmó que la percepción que tienen los estadounidenses de los precios influirá en la respuesta de la Reserva Federal ante la situación en Irán.

La Reserva Federal siempre presta mucha atención a las expectativas de inflación, sobre todo a largo plazo, porque pueden convertirse en una profecía autocumplida.

Si la gente espera que la inflación se mantenga elevada en los próximos años, ajustará su gasto en consecuencia. Además, es un indicador clave de la confianza en la capacidad de la Reserva Federal para controlar las presiones inflacionarias.

En su discurso del martes, Williams afirmó que las expectativas de inflación se mantienen “bien ancladas, a pesar de la avalancha de perturbaciones”. Importantes encuestas de la Universidad de Michigan, la Reserva Federal de Nueva York y el Conference Board lo confirman.

Kashkari, uno de los disidentes en la reunión de la Reserva Federal del mes pasado, coincidió en un comunicado el viernes, donde escribió que le “resulta reconfortante que tanto las medidas de mercado como las encuestas sobre las expectativas de inflación a largo plazo parezcan estar bien ancladas en nuestro objetivo del 2 %”.

Pero el martes, un indicador de mercado de las expectativas de inflación a largo plazo alcanzó su nivel más alto en tres años.

La tasa de equilibrio de inflación a 10 años, que es la diferencia entre el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años y el rendimiento de los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación a 10 años, llegó al 2,5 %, su punto más elevado desde principios de 2023.

“Cuanto más tiempo se mantenga la inflación por encima del 2 %, mayor será el riesgo de que se arraigue en las expectativas, lo que dificultará alcanzar el objetivo de la Reserva Federal”, advirtió el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, en marzo, poco después del estallido de la guerra con Irán.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.