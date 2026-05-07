Repunte del mercado: por qué algunas acciones miran más allá de la guerra con Irán

Por John Towfighi, CNN

El mercado de valores de EE.UU. no es el único que ha repuntado hasta alcanzar máximos históricos.

Los índices bursátiles de Taiwán, Corea del Sur y Japón han marcado nuevos récords en las últimas sesiones de negociación, recuperándose tras la caída sufrida en marzo.

Los países asiáticos dependen en gran medida de las importaciones de petróleo de Medio Oriente, que se han visto paralizadas en gran parte desde el inicio de la guerra con Irán. Sin embargo, el impacto en sus economías no ha impedido que sus mercados bursátiles experimenten un fuerte auge en las últimas semanas.

Tanto el índice de referencia de Corea del Sur, el Kospi, como el índice Taiex de Taiwán alcanzaron máximos históricos el miércoles. El índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, alcanzó un máximo histórico la semana pasada. Mientras tanto, en Estados Unidos tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite también registraron máximos históricos el miércoles.

El entusiasmo en los mercados asiáticos y estadounidenses se debe, en gran medida, al auge global de la inteligencia artificial (IA). Este repunte impulsado por la IA ha eclipsado algunos de los riesgos derivados de la guerra con Irán. Los chips semiconductores gozan de una gran demanda debido al impulso para construir infraestructuras de IA, algo que ha beneficiado particularmente a los mercados de Asia.

En comparación, los mercados de países que no poseen el mismo nivel de exposición a la IA —como los de Europa— no han experimentado estas ganancias.

“Las diferentes regiones cuentan con distintos vientos de cola potenciales; no obstante, al igual que Estados Unidos, gran parte de Asia está posicionada para beneficiarse del ciclo de gasto de capital (capex) en IA”, afirmó Daniel Skelly, director del equipo de estrategia e investigación de mercado de gestión patrimonial de Morgan Stanley.

Estados Unidos es un exportador neto de energía, mientras que países como Japón y Corea del Sur son importadores netos. Esto significa que las economías asiáticas han sentido con mayor intensidad el impacto del encarecimiento del petróleo.

Sin embargo, en los mercados financieros, el entusiasmo en torno a la IA está impulsando las acciones al alza, a pesar de las preocupaciones sobre el aumento de los costos energéticos y los posibles efectos negativos en el gasto de los consumidores y en el crecimiento económico.

Corea del Sur es un líder mundial en la fabricación de chips semiconductores, y su mercado de valores ha experimentado un crecimiento vertiginoso: el índice Kospi ganó cerca de un 76 % en 2025 —su mejor año desde 1999— y ya acumula un alza del 75 % en lo que va del año actual. El jueves, este repunte permitió que el mercado de renta variable coreano superara al de Canadá, posicionándose como el séptimo mercado más grande del mundo. Samsung Electronics se disparó esta semana hasta superar el billón de dólares en valor de mercado, convirtiéndose en la segunda empresa asiática —después de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, conocida como TSMC— en alcanzar este hito.

Mientras tanto, el índice Taiex de Taiwán ha subido un 16 % desde que comenzó la guerra. El Taiex acumula un alza del 42 % en lo que va del año. En abril, Taiwán se convirtió en sede del sexto mercado bursátil más grande del mundo, superando también al mercado de Canadá.

“Los mercados asiáticos están reaccionando favorablemente a los últimos esfuerzos de paz y al impulso del sector de los fabricantes de chips”, señaló en una nota Jim Reid, jefe de investigación macroeconómica global de Deutsche Bank.

El estrecho de Ormuz se cerró de hecho a principios de marzo, interrumpiendo el suministro de una quinta parte del petróleo a nivel mundial. El índice Nikkei 225 de Japón sufrió una rápida caída del 13 % para el 31 de marzo.

Sin embargo, el índice experimentó un fuerte repunte —al igual que las acciones estadounidenses—, borrando las pérdidas relacionadas con la guerra y alcanzando un máximo histórico el 16 de abril. El Nikkei ha subido un 1 % desde que comenzó la guerra con Irán y acumula un alza del 18 % en lo que va del año.

Los inversores se han inclinado hacia el optimismo ante la posibilidad del fin de las hostilidades; no obstante, este rápido repunte también subraya la importancia del auge global de la inteligencia artificial (IA). La inteligencia artificial, las empresas de semiconductores y las compañías vinculadas a los centros de datos representan aproximadamente el 50 % de la ponderación del índice Nikkei 225 de Japón, según JPMorgan Chase.

“Los inversores han regresado a la zona de confort que les ofrecen aquellos sectores donde ven que se están generando beneficios reales. ¿Y dónde se están generando esos beneficios? En el sector tecnológico estadounidense y en el ecosistema de la IA”, afirmó Arun Sai, estratega sénior de multiactivos en Pictet Asset Management.

Mientras que los mercados asiáticos continúan marcando récords, los mercados europeos se mantienen por debajo de los niveles que registraban antes de la guerra con Irán.

Al igual que Asia, Europa depende de Medio Oriente para el suministro de petróleo. Sin embargo, Europa cuenta con un menor número de empresas centradas en la tecnología y la IA en comparación con Estados Unidos y Asia. Esta es, en parte, la razón por la que los mercados de la región aún no han logrado recuperar sus máximos históricos.

El índice DAX de Alemania sigue registrando una caída de más del 1 % desde el inicio de la guerra y se mantiene prácticamente plano en lo que va del año. El índice de referencia europeo STOXX 600 ha caído casi un 2 % desde que comenzó la guerra, aunque acumula un alza del 5 % en lo que va del año.

Mientras tanto, los países exportadores de energía de América del Sur se han visto impulsados ​​por el aumento de los precios del petróleo. El índice Bovespa de Brasil se ha mantenido prácticamente estable desde el inicio de la guerra con Irán, pero registra un avance del 16 % en el año.

“Asia no tiene energía, pero tiene IA. América Latina no tiene IA, pero tiene energía. Europa no tiene gran cosa de ninguna de las dos”, afirmó David Russell, jefe de estrategia de mercados globales en TradeStation.

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