Sheinbaum ante posibles cargos de EE.UU. a más políticos: “Si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas y aquí se juzga”

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos presente acusaciones contra más políticos mexicanos, un escenario que el miércoles puso sobre la mesa el secretario interino de Justicia estadounidense, Todd Blanche.

“Si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas y aquí se juzga, de acuerdo con los criterios del sistema penal acusatorio y de la Constitución”, dijo Sheinbaum esta mañana durante su conferencia de prensa diaria.

Blanche dijo este miércoles que podría haber más acusaciones del Departamento de Justicia contra otras figuras políticas de México, similares a las que la semana pasada presentó contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado del noroeste de México.

Todos los implicados han rechazado ser responsables de los delitos que les atribuye Estados Unidos y, desde que la acusación se dio a conocer, tanto Rocha como algunos otros de ellos han pedido licencia para separarse de sus cargos con el argumento de facilitar que las autoridades mexicanas investiguen si han cometido algún acto ilícito.

Sheinbaum insistió este jueves en que su Gobierno no protegerá a nadie que haya violado la ley pero, desde su punto de vista, Estados Unidos no ha presentado evidencias suficientes contra Rocha o las otras personas señaladas.

“Lo he dicho yo muy claramente: nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien pues tiene que cumplirse con la ley mexicana. Pruebas, que se envíen pruebas y, hasta ahora, pues no han enviado pruebas”, dijo la mandataria.

Sheinbaum también aseguró que México coopera con Estados Unidos en el combate al crimen organizado y que una muestra de ello es el envío de decenas de presuntos líderes delictivos para que enfrenten cargos en Estados Unidos.

En esa línea, reclamó que Estados Unidos no actúa con reciprocidad y no ha enviado a México a personas presuntamente relacionadas con casos de robo de combustibles y con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

“Ahora, también queremos que ellos cooperen. México ha enviado a más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Nosotros hemos pedido que ellos envíen a cerca de cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol y no han enviado a nadie. Les hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa y no han enviado a nadie. Entonces, es responsabilidad compartida”, dijo.

CNN contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

Este cruce de declaraciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos se desarrolla en un contexto de recientes tensiones bilaterales principalmente por el tema de la seguridad y el combate al crimen. El Gobierno del presidente Donald Trump asegura que México no hace lo suficiente contra los grupos criminales, mientras que Sheinbaum afirma que sí y que está dispuesta a cooperar con Estados Unidos en esta materia, siempre y cuando sea sin subordinación.

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