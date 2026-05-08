El canciller de Cuba advierte que EE.UU. está en “un camino peligroso” que “podría llevar a un baño de sangre” en la isla

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, advirtió que, con las acciones que está tomando contra su país, el Gobierno de Estados Unidos se encuentra en “un camino peligroso” que podría tener graves consecuencias para la isla, incluyendo “un baño de sangre”.

Rodríguez hizo estas declaraciones durante una entrevista con la cadena estadounidense ABC News transmitida el jueves. La conversación se realizó luego de que Estados Unidos decidiera sancionar al Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un consorcio de mando militar que controla varias empresas en Cuba y que se convirtió en el más reciente blanco del Gobierno del presidente Donald Trump.

El canciller dijo que su país toma en serio las acciones de Estados Unidos, donde Trump en varias ocasiones ha dicho que podría buscar tomar el control de Cuba.

“Nosotros tomamos las amenazas de Estados Unidos muy seriamente. Indica que el Gobierno de Estados Unidos ha escogido un camino peligroso que podría llevar a consecuencias inimaginables, a una catástrofe humanitaria, a un genocidio, a la pérdida de vidas cubanas y de jóvenes estadounidenses. También podría llevar a un baño de sangre en Cuba”, señaló.

CNN contactó a la Cancillería de Cuba para pedir más información sobre las declaraciones de Rodríguez. También solicitó comentarios al Departamento de Estado de Estados Unidos y está en espera de respuesta.

Previamente, a través del presidente Miguel Díaz-Canel o de otros altos funcionarios, el Gobierno de Cuba ha rechazado las declaraciones de Trump sobre una posible toma de control en el país y ha dicho que responderá si hay algún intento de agresión.

Cuba también rechaza el embargo económico que Estados Unidos mantiene contra la isla desde la década de 1960, así como las presiones y sanciones que Washington ha dado a conocer a lo largo de este año.

La semana pasada, Trump emitió un decreto para sancionar a personas e instancias de los sectores energético, minero, de seguridad y de defensa de Cuba, así como a quienes brinden apoyo material al Gobierno cubano. Las recientes sanciones anunciadas contra GAESA son una continuación de esta medida.

El jueves, la Cancillería de Cuba rechazó estas acciones. En un comunicado, dijo: “Se está ante un acto de agresión económica despiadada, que multiplica los efectos extraterritoriales del bloqueo, con la potencial aplicación de sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en los Estados Unidos no tienen relación con Cuba”.

Durante una rueda de prensa este viernes en una visita en Roma, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la decisión de su Gobierno.

“No son sanciones contra el pueblo cubano porque el pueblo cubano no se beneficia de GAESA. Es una acción contra esta compañía que está robando del pueblo cubano para beneficiar a unos cuantos”, dijo.

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