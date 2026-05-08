El mundo envía su moda rápida a esta ciudad india. Sus residentes pagan un precio

Por Ayushi Shah, Hanako Montgomery y Sanjiv Talreja, CNN

Dentro de la polvorienta y poco iluminada planta de reciclaje de algodón, Rajesh se encuentra junto a una máquina trituradora, introduciendo tela blanca en las afiladas cuchillas.

Se trata de restos de ropa desechada en Estados Unidos, Reino Unido, Japón y otros lugares, que llegan a la ciudad de Panipat, en el norte de India, en camiones cargados hasta desbordarse en montones sueltos y rebosantes.

Dentro de los almacenes, las prendas se apilan hasta el techo. En una de las naves, se les quitan las cremalleras y los botones a las prendas desechadas. En otra, las fibras se hilan, se tiñen, se blanquean y se vuelven a tejer para confeccionar alfombras, tapetes y mantas.

Los trabajadores se mueven con rapidez dentro de las unidades, clasificando los retales por color y tipo de tejido, alimentando un sistema diseñado para seguir el ritmo del consumo global.

Algunas prendas aún conservan las etiquetas de precio de las tiendas benéficas. Otras parece que se han usado poco.

Panipat es un centro neurálgico de la moda rápida, la tendencia actual que lleva a la gente a comprar más ropa pero usarla durante menos tiempo. Por lo general, estas prendas no están diseñadas para durar, y más de un millón de toneladas acaban aquí cada año para ser recicladas.

Sobre el papel, parece una solución circular al problema de los residuos de la moda rápida. Pero en realidad, cada paso conlleva un coste devastador para los habitantes de la ciudad y su medio ambiente.

Finas capas de algodón se adhieren a la barba incipiente de un veterano trabajador textil y se acumulan en los pliegues de su rostro.

Lo que es aún más peligroso, diminutas partículas de fibra penetran en su garganta y pulmones. “Toso constantemente, todo el día, y me falta el aire”, afirma el trabajador, a quien CNN llama Rajesh para proteger su empleo.

Rajesh lleva décadas respirando este aire y tiene una tos seca y persistente. Aun así, no le queda más remedio que seguir adelante.

La industria genera cientos de miles de empleos en Panipat y sus alrededores, atrayendo a migrantes como él de regiones más pobres que dependen de estos ingresos modestos pero estables.

Los productos químicos utilizados en la producción textil representan un riesgo para la salud de los trabajadores que inhalan las fibras. Cuando CNN visitó tres plantas de reciclaje de ropa a principios de febrero, ninguno de los trabajadores llevaba mascarilla ni ningún otro tipo de ropa de protección.

Pero los riesgos en la industria textil de Panipat no terminan aquí.

Reeta Devi trabaja en una planta de reciclaje de ropa para mantener a su marido, que no ha podido trabajar desde que se lesionó la pierna con una máquina en la misma industria el pasado agosto. “Tengo que trabajar”, dice. “Tengo tres hijos”.

Panipat, conocida como la “ciudad textil” de la India, se ubica justo al norte de Delhi y su industria depende en gran medida del trabajo informal. La mayoría de los trabajadores aquí carecen de seguro médico o prestaciones formales.

Si enferman o se lesionan, pierden sus ingresos y reciben poco o ningún apoyo de sus empleadores.

El trabajo de Reeta conlleva su propia presión. “Cuando hay mucho polvo, cuesta respirar”, cuenta.

Algunos trabajadores, como Reeta, aceptan los riesgos del trabajo porque hay muy pocas opciones laborales en la ciudad. “Este tipo de trabajo siempre trae problemas”, afirma.

A pocos kilómetros de distancia, otro extrabajador textil, Sanagar Alam, comparte una opinión similar.

Solía ​​trabajar en una planta de teñido y señala los forúnculos en su cuello que, según él, fueron causados ​​por productos químicos que le cayeron sobre la piel. “Cuando trabajamos con productos químicos, se desprende vapor”, explica a CNN.

Los trabajadores cubren sus propios gastos médicos, afirma. “La empresa no los paga”.

En una unidad de teñido visitada por CNN, los trabajadores manipulaban productos químicos calientes y densos con las manos desnudas.

Un fuerte olor a químicos impregnaba el aire mientras el vapor se elevaba de las máquinas en espacios reducidos, y las aguas residuales teñidas fluían hacia los desagües expuestos, dejando los pisos resbaladizos y manchados.

No había guantes, ni mascarillas a la vista. Nada que protegiera la piel de los trabajadores de las sustancias corrosivas ni sus pulmones de los humos.

Al ser preguntado sobre las condiciones dentro de estas unidades de teñido, Nitin Arora, presidente de la Asociación de Tintorería de Panipat, afirma que los trabajadores eran responsables de utilizar el equipo de seguridad proporcionado por las fábricas.

“Los trabajadores no tienen formación. Por eso no usan mascarillas”, declaró a CNN. “El dueño les proporciona todo… pero se quitan las mascarillas y las dejan a un lado. ¿Qué puede hacer el dueño?”.

CNN se puso en contacto con varias agencias gubernamentales, entre ellas el Departamento de Trabajo de Haryana, la Junta de Control de la Contaminación y el Tribunal Verde Nacional, para solicitar comentarios sobre la contaminación del agua denunciada y las preocupaciones sanitarias, pero no ha recibido respuesta.

La mayoría de los trabajadores textiles que trata la Dra. Bhawani Shankar, especialista en enfermedades respiratorias, presentan síntomas sorprendentemente similares, todos ellos relacionados con la exposición al polvo de las fábricas de ropa.

Llegan con dificultades respiratorias que empeoran con el tiempo. “A medida que la enfermedad progresa, puede provocar fibrosis”, explica el neumólogo, señalando que para entonces el daño es en gran medida irreversible.

El norte de la India ya tiene uno de los aires más contaminados del mundo, provocado por una mezcla tóxica de emisiones de vehículos e industrias, la quema de residuos agrícolas y el polvo de la construcción.

Shankar afirma que el entorno laboral en las plantas de reciclaje de Panipat contribuye a un deterioro de la salud. “Si siguen respirando el mismo aire todos los días, sin duda se acorta su esperanza de vida”.

Pero el daño no termina ahí. Los residuos del proceso de teñido y blanqueo de textiles a menudo se vierten en desagües abiertos, extendiendo el impacto mucho más allá de las paredes de la fábrica, hasta los sistemas de agua de los que dependen millones de personas en Panipat y sus alrededores.

En estas zonas, el agua ha pasado de ser un recurso a un riesgo. Todavía se utiliza para lavar, regar y para la agricultura en muchos pueblos cercanos.

Una encuesta realizada en 2022 a hogares reveló que casi el 93 % de las familias reportaron problemas de salud graves durante un período de cinco años, con enfermedades laborales generalizadas y un aumento de las afecciones crónicas.

“Aquí nadie se libra de los efectos”, afirma el Dr. Vikas Sharma, residente de la aldea de Shimla Gujran, en el distrito de Panipat. “Esta agua nos afecta a todos. Hace 15 años, no veíamos estas enfermedades”.

Sharma ha observado un aumento considerable de casos de problemas cutáneos, alergias y cáncer en su comunidad. Él mismo padece asma.

El Gobierno ha emitido órdenes de cierre para presuntas plantas de blanqueo ilegales vinculadas a la contaminación industrial en Panipat, y según informes, ha precintado algunas de estas plantas y pozos.

Sin embargo, el Dr. Shiv Singh Rawat, exfuncionario del departamento de irrigación, afirma que no se está haciendo lo suficiente. “Falta rendición de cuentas por todas partes”, declaró a CNN. “Por parte del Gobierno, de la industria e incluso de la ciudadanía”.

En las zonas aledañas a los centros textiles de la ciudad, las aguas residuales de las plantas de teñido fluyen a través de desagües abiertos que atraviesan tierras de cultivo y barrios residenciales. En algunos tramos, el agua está contaminada con residuos químicos.

Rawat afirma que los sistemas de tratamiento de efluentes no se utilizan de forma sistemática. “Algunas unidades dicen tenerlos, pero todos los demás los omiten”, comenta.

﻿Según Rawat, las aguas residuales tóxicas y ácidas acaban llegando al río Yamuna, una fuente de agua clave para millones de personas en el norte de la India, incluida Delhi.

El Tribunal Nacional Verde, organismo medioambiental de la India, ya había señalado anteriormente las deficiencias normativas en el sector textil, observando que algunas unidades siguen vertiendo efluentes sin tratar a pesar de la normativa vigente.

El tribunal está examinando actualmente una petición que alega que la industria de reciclaje textil de Panipat está vertiendo ilegalmente residuos industriales y emisiones.

CNN se puso en contacto con varias agencias gubernamentales en relación con las supuestas unidades de blanqueo ilegales, pero no ha recibido respuesta.

En Panipat, es difícil ignorar las consecuencias de la moda rápida. Su presencia se percibe en el ambiente, fluye por las alcantarillas abiertas y condiciona los riesgos cotidianos para los trabajadores y las comunidades cercanas.

La ropa desechada sigue llegando a esta ciudad, donde se clasifica, se tritura y se vuelve a tejer antes de reincorporarse a las cadenas de suministro globales.

Estas prendas podrían tener una segunda vida, pero son las personas de aquí las que pagan las consecuencias.

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Con información de Deepak Rao y Esha Mitra, de CNN.