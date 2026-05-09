Un avión de Frontier atropelló a un peatón en la pista del aeropuerto de Denver, según informes

Por Karina Tsui y Martín Goillandeau, CNN

Un avión de Frontier Airlines atropelló a un peatón en una pista del Aeropuerto Internacional de Denver este viernes por la noche, lo que obligó a abortar el despegue, informó un portavoz de la aerolínea a CNN.

El vuelo 4345, un Airbus A321, partió de Denver con destino a Los Ángeles y transportaba 224 pasajeros y 7 tripulantes, según divulgó Frontier Airlines en un comunicado. Su salida estaba programada para las 22:39 hora local.

De acuerdo con la aerolínea, mientras el avión despegaba, “la aeronave atropelló a un peatón en la pista durante el despegue”. “Se detectó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de forma segura mediante toboganes de evacuación como medida de precaución”.

El aeropuerto de Denver informó que el vuelo de Frontier “reportó haber atropellado a un peatón” aproximadamente a las 23:19 hora local.

Se produjo un breve incendio en un motor que fue rápidamente extinguido por el Departamento de Bomberos de Denver, indicó el aeropuerto en un comunicado emitido la madrugada del sábado.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y los pasajeros fueron trasladados a la terminal, añadió el aeropuerto.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Bomberos de Denver y el Departamento del Sheriff de Denver para obtener más información.

El audio de control de tráfico aéreo, compartido por la aplicación ATC.com, captó el momento en que un piloto del vuelo de Frontier les dijo a los controladores que el avión había “chocado con alguien”.

Segundos después, un controlador informó que se estaban enviando vehículos de emergencia. “Había una persona caminando por la pista”, se escucha decir al piloto.

Según la grabación de audio, el piloto informó a los controladores de que a bordo había 231 personas y más de 21.000 libras de combustible.

Los datos del sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 mostraron que el avión estaba acelerando a unas 146 millas por hora aproximadamente a las 11:15 p.m., hora local, antes de que abortara el despegue.

“Estamos investigando este incidente y recabando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad”, declaró Frontier. “Lamentamos profundamente este suceso”.

La pista 17L permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación, informó el aeropuerto.

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Con información de Kareem El Damanhoury, de CNN.