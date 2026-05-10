Crucero afectado por hantavirus llega a Tenerife, se espera que los pasajeros regresen a casa

Por Laura Sharman, CNN

El crucero en el centro del brote de hantavirus llegó al puerto de Granadilla en la isla española de Tenerife, donde se espera que sus 147 pasajeros desembarquen en una operación de repatriación cuidadosamente gestionada que involucra a múltiples naciones.

Pequeñas embarcaciones con sirenas intermitentes se acercaron al MV Hondius al amanecer, después de que anclara en el puerto de Granadilla, en las islas Canarias.

Aparecieron siluetas en las ventanas cubiertas con cortinas del buque mientras un remolcador se aproximaba por debajo, y una persona enmascarada permanecía en la puerta abierta. Mientras tanto, personas con trajes de materiales peligrosos y funcionarios con uniformes de la “Organización Mundial de la Salud” esperaban junto al muelle.

Equipos médicos subieron a bordo del barco para realizar pruebas a los pasajeros y la tripulación, dijo la ministra de Sanidad de España, Mónica García, poco antes de las 8:00 a.m. Luego, los pasajeros serán evacuados a sus países de origen. El MV Hondius entró en el puerto en las islas Canarias poco después de la 1:00 a.m., hora de Miami, según videos de Reuters y datos de seguimiento marítimo.

Desde que la embarcación partió de Argentina el mes pasado, las muertes de tres personas han sido vinculadas al hantavirus —una enfermedad rara causada típicamente por la exposición a la orina o heces de roedores infectados— mientras que otros han sido evacuados del barco para recibir tratamiento médico.

El barco anclará a “la distancia más segura” del muelle, dijeron las autoridades locales, y los pasajeros serán llevados a tierra por nacionalidad en pequeñas embarcaciones con una capacidad máxima de 10 personas, según el operador turístico Oceanwide Expeditions.

Varias naciones, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y los Países Bajos, están enviando aviones para evacuar a sus ciudadanos que estaban en el barco. “La secuencia de desembarco se coordinará con la llegada de los vuelos de repatriación”, dijo Oceanwide, agregando que el equipaje de los pasajeros permanecerá en el barco y se les devolverá más tarde.

Un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dijo que los 17 pasajeros estadounidenses —ninguno de los cuales presenta síntomas— serán transportados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que alberga la Unidad Nacional de Cuarentena, una instalación financiada por el Gobierno federal.

Después de ser evaluados brevemente en la unidad, los pasajeros podrán someterse a un monitoreo domiciliario durante los próximos 42 días, dijo el funcionario, y se espera que el monitoreo sea al menos diario.

Se espera que los 14 pasajeros españoles sean los primeros en desembarcar de la embarcación y usarán mascarillas FFP2 —junto con quienes participen en los traslados en autobús y la logística—, dijo Mónica García, ministra de Sanidad de España, el sábado.

Serán llevados a un hospital militar, donde permanecerán en habitaciones individuales sin visitas permitidas, y recibirán una prueba PCR al llegar y otra siete días después, informó el Ministerio de Sanidad de España.

Los dos pasajeros neerlandeses a bordo serán el segundo grupo en abandonar el barco, dijo García este domingo por la mañana.

La llegada del barco ha causado tensiones en las islas Canarias, una comunidad autónoma de España, y el líder del territorio, Fernando Clavijo, dijo a principios de la semana que se oponía a que el barco atracara allí.

Trabajadores portuarios en Tenerife también han realizado protestas, expresando su preocupación por la falta de comunicación sobre los posibles riesgos.

Se prevé que el barco y su tripulación continúen hacia Roterdam, en los Países Bajos, donde la tripulación desembarcará y el barco será desinfectado.

El brote de hantavirus fue reportado por primera vez a la Organización Mundial de la Salud el 2 de mayo y sigue representando un riesgo bajo para el público en general, según la OMS.

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Con información de Todd Symons, Adam Cancryn, Brenda Goodman , Jennifer Hansler, Deidre McPhillips y Christian Edwards, de CNN.