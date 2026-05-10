El papel de Trump como anfitrión de LIV Golf reaviva el escrutinio sobre conflictos de interés

Por Camila DeChalus, CNN

Expertos plantean preocupaciones por conflictos de interés y cuestiones éticas después de que el presidente de EE.UU. Donald Trump fuera anfitrión de un evento de LIV Golf en su propiedad de Virginia este fin de semana, lo que reaviva el escrutinio sobre si la familia Trump se está beneficiando financieramente de su tiempo en el cargo mientras respalda una liga de golf respaldada por un Gobierno acusado de abusos a los derechos humanos.

Durante años, los campos de Trump han servido tanto de refugio como de vitrina para LIV, cuyo principal respaldo, el Gobierno de Arabia Saudita, ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos. (El Gobierno saudita anunció el mes pasado que dejará de financiar la liga después de la temporada 2026).

Críticos han acusado a Arabia Saudita de usar la liga de golf, en parte, para desviar la atención de sus cuestionamientos en materia de derechos humanos, particularmente tras el asesinato en 2018 del periodista disidente saudita Jamal Khashoggi.

Esto ocurre mientras el Fondo de Inversión Pública del país ha invertido fuertemente en los deportes en general, fichando a estrellas de alto perfil para aumentar la prominencia global de su liga de fútbol y encabezando un consorcio para comprar un equipo de fútbol inglés. Arabia Saudita también firmó en 2021 un acuerdo a 10 años con la Fórmula 1 para albergar carreras anuales.

Tales medidas han derivado en acusaciones generalizadas de “sportswashing”, un concepto que implica que las naciones usan eventos deportivos de alto perfil para proyectar una imagen favorable de su país.

“Arabia Saudita es una región asesina, autoritaria y antidemocrática”, dijo a CNN Kathleen Clark, profesora de derecho en ética gubernamental en Washington University en St. Louis. “La disposición de (Trump) a hacer esto es, en realidad, un muy buen ejemplo de cuáles son sus prioridades”.

LIV y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita no respondieron a una solicitud de comentarios.

Trump, mientras tanto, en gran medida ha restado importancia a los presuntos abusos a los derechos humanos del Gobierno saudí en sus dos mandatos. Durante una reunión con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman en la Casa Blanca el año pasado, el presidente desestimó con enojo una pregunta sobre el asesinato de Khashoggi, afirmando que el periodista era “demasiado controvertido” e insistió en que un reportero sacó el tema para avergonzar al príncipe heredero.

Luego, Trump recalcó que el príncipe bin Salman —a quien la CIA evaluó que probablemente ordenó el asesinato— “no sabía nada al respecto, y podemos dejarlo así”. Funcionarios del Gobierno de Arabia Saudita han negado repetidamente estas acusaciones y afirman que no tenían conocimiento de la muerte del periodista. El Ministerio de Relaciones Exteriores saudita emitió una declaración en 2021 en la que dijo que el país “rechaza completamente la evaluación negativa, falsa e inaceptable del informe relativa al liderazgo del Reino, y señala que el informe contenía información y conclusiones inexactas”.

En la reunión, que tuvo todos los elementos de una visita de Estado, Trump colmó de elogios al príncipe heredero, incluso por lo que llamó su historial “increíble” en materia de derechos humanos.

El presidente, un ávido golfista, ha pasado los últimos dos fines de semana asistiendo a eventos de circuitos profesionales en campos de su propiedad, incluido el torneo del PGA Tour de la semana pasada en Doral, Florida, y el evento de LIV de este fin de semana en Sterling, Virginia.

Varios expertos en ética que hablaron con CNN dicen que les preocupa que Trump sea anfitrión de estos torneos de golf en sus propiedades porque hay poca transparencia sobre cuánta compensación financiera está obteniendo su familia. Los activos del presidente están en un fideicomiso administrado por sus hijos, y Trump ha dicho que no participaría en la gestión de su negocio durante su tiempo en el cargo.

“Los activos del presidente Trump están en un fideicomiso administrado por sus hijos”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly en un comunicado a CNN el año pasado. “No hay conflictos de interés”.

No obstante, un experto dijo a CNN que los posibles conflictos van más allá de los torneos de golf.

“Esto solo será la punta del iceberg”, le dijo a CNN Richard Painter, profesor de derecho corporativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. “Y el mensaje se ha dicho en todo el mundo: si quieres llevarte bien con el Gobierno de Trump, haz negocios con la familia Trump o con sus campos de golf o con su hijo”.

Los eventos de golf no son los únicos asuntos que generan preguntas sobre conflictos de interés en el segundo mandato de Trump. Los críticos dicen que ha mezclado descaradamente sus intereses empresariales con la presidencia al hacer que su Gobierno acepte un jet de lujo de US$ 400 millones de Qatar, cenar con inversionistas adinerados en su criptomoneda, vender un smartphone con la marca Trump, promocionar sus propiedades de golf en Escocia y más.

Sobre la cena con inversionistas de criptomonedas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, les dijo a los periodistas el año pasado que era “absurdo que alguien insinúe que este presidente está lucrando con la presidencia”.

Don Heider, director ejecutivo del Markkula Center for Applied Ethics de la Universidad de Santa Clara, instó al Congreso a ponerle freno al presidente ante estos posibles conflictos.

“¿Dónde está la ética de todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes? … ¿Por qué tienen tanto miedo de la presión política que no van a alzar la voz y decir la verdad de manera consistente y hacer que este presidente rinda cuentas?”, dijo.

La Casa Blanca, la Organización Trump y la PGA no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN sobre las preocupaciones de los expertos en ética.

Los eventos de golf, mientras tanto, también sirven como el ejemplo más reciente de un presidente que está más involucrado con el mundo del deporte que sus predecesores recientes.

Sus apariciones en la Daytona 500, la final del Mundial de Clubes de la FIFA, el US Open, la Ryder Cup, el partido por el campeonato de los playoffs del fútbol americano universitario y varias peleas de la UFC lo han convertido en una figura habitual en los eventos deportivos estadounidenses de mayor perfil, un fenómeno algo inusual para un presidente en funciones.

La asistencia de Trump a estos eventos en ocasiones ha provocado rechazo. Algunos lo abuchearon durante el entretiempo de un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions, cuando apareció en la pantalla gigante del estadio tomando juramento a miembros de las fuerzas armadas. También fue objeto de abucheos en la final del Mundial de Clubes cuando entregó medallas a los jugadores en el campo.

El presidente también ha roto normas con su nivel de involucramiento con dirigentes deportivos y ligas en una serie de asuntos. A principios de este año, firmó un decreto destinado a evitar que cualquier partido de fútbol americano compita con el duelo anual Army-Navy, calificando el juego como una de las tradiciones deportivas más apreciadas del país. También firmó un decreto con el objetivo de frenar los costos asociados con la implementación del sistema de pagos por nombre, imagen y semejanza en el deporte universitario.

Además, Trump también ha desarrollado una amistad con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien el año pasado le otorgó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, después del fallido intento de Trump por ganar el Premio Nobel de la Paz.

Mientras tanto, es probable que los cuestionamientos de los expertos en ética resurjan este verano: el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, será sede de un evento de LIV a principios de agosto.

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Con información de Alayna Treene, Marshall Cohen y Kevin Liptak, de CNN.