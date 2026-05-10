La IA en realidad no está “quitándote” tu trabajo. Esto es lo que está sucediendo en su lugar

Por Lisa Eadicicco, CNN

Es poco probable que la IA quite tu trabajo en un futuro cercano. Al menos no todo tu trabajo.

Las preocupaciones sobre la inteligencia artificial reemplazando a los trabajadores humanos aumentaron en el último año, mientras las empresas reducen sus plantillas, los modelos de IA se vuelven más capaces de realizar tareas de oficina y los negocios integran la IA más profundamente en sus operaciones. La IA fue la principal razón citada por las empresas para los recortes de empleo en abril por segundo mes consecutivo, según informó el jueves la firma de recolocación ejecutiva Challenger, Gray & Christmas.

“La ansiedad por la IA en el trabajo es real: desde el miedo a perder el empleo hasta la presión de mantenerse al día con una tecnología que evoluciona rápidamente”, escribió Microsoft en un informe sobre cómo la IA está cambiando el trabajo publicado la semana pasada.

Pero la realidad de la IA en el entorno laboral no es tan blanco y negro, dicen los expertos. Las empresas están utilizando la IA para automatizar ciertas partes de los trabajos en lugar de reemplazar puestos completos.

Los líderes empresariales están averiguando lo que la IA puede y no puede hacer, y recalibrando los trabajos existentes en torno a responsabilidades que solo pueden ser realizadas por un humano. Y miles de empleos han sido recortados en el proceso, siendo la empresa de infraestructura web Cloudflare y la firma de criptomonedas Coinbase las últimas en anunciar recortes de personal.

“Realmente son muy pocos los puestos de trabajo que han sido totalmente automatizados con la tecnología actual de IA y robótica disponible”, dijo Alexis Krivkovich, socia sénior de McKinsey & Company, quien colidera la Práctica de Personas y Rendimiento Organizacional de la firma.

La IA es técnicamente capaz de automatizar el 57 % de las actividades relacionadas con el trabajo, dijo Krivkovich, citando investigaciones de McKinsey. Pero ese porcentaje está distribuido en “piezas y partes” de varios trabajos y responsabilidades dentro de una organización.

Nitin Seth, cofundador de la firma de servicios digitales y consultoría Incedo, asegura que su empresa ayuda a los clientes a aumentar la productividad mediante la IA al menos un 20 % a 25 % sin reducir el personal en la misma medida. Esto se debe a que la IA solo maneja ciertas partes de diferentes roles.

“No se puede tomar un cuarto de Lisa, un cuarto de Jessica, un cuarto de Nitin y un cuarto de otra persona y convertirlo en una sola persona”, dijo Seth.

El temor de que la IA quite empleos ha afectado más a la industria tecnológica. Los ingenieros de software han adoptado cada vez más la tecnología para ayudar a escribir código, y el 90 % de los trabajadores tecnológicos utilizan IA en sus trabajos, según una encuesta de septiembre del brazo de investigación de Google. Stack Overflow, un popular foro de preguntas y respuestas para desarrolladores, descubrió que el 84 % de los encuestados ya usan herramientas de IA en el proceso de desarrollo de software o planean hacerlo.

Pero el trabajo de un ingeniero de software implica mucho más que solo programar: incluye revisar el código, diseñar sistemas, solucionar problemas y decidir qué construir. Las empresas pueden ajustar los títulos de los puestos para reflejar eso, dice Boris Cherny, jefe de Claude Code en Anthropic.

“Creo que para finales de año vamos a empezar a ver que la idea de la ingeniería de software desaparece”, dijo a CNN en marzo. Cree que el término “constructor” podría ser un título más adecuado a medida que el trabajo se expande y escribir líneas de código se convierte en una parte menor del mismo.

Sujata Sridharan, quien trabajó recientemente en la firma fintech Bolt y ha pasado aproximadamente una década como ingeniera de software, es una de las muchas ingenieras que están viviendo esa transición.

Aunque usa IA, su trabajo todavía requiere resolver problemas y pensar críticamente, dijo a CNN por correo electrónico. La diferencia es que la ejecución ahora implica una combinación de escribir código y dar indicaciones a la IA.

“Con el uso cada vez mayor de la IA, las habilidades que realmente se requieren en el trabajo han cambiado a, ¿eres capaz de reconocer cuál es la calidad de código adecuada? ¿Eres capaz de resolver problemas?”, dijo.

Eso no significa que la IA no esté contribuyendo a la pérdida de empleos; simplemente es poco probable que esté reemplazando puestos completos. La IA ha sido citada en más de 49.000 recortes de empleo en lo que va del año, según el informe de Challenger, Gray & Christmas.

Block, la empresa de tecnología financiera detrás de Square y Cash App, despidió al 40 % de su personal este año porque la IA le ha permitido hacer más con equipos más pequeños. Coinbase está reduciendo su personal en aproximadamente un 14 % en parte porque la IA permite a los ingenieros “entregar en días lo que antes tomaba semanas a un equipo”, dijo su CEO el martes.

Y Cloudflare dijo que la forma en que opera la empresa ha cambiado por completo, y agregó que su uso de IA ha aumentado en más del 600 % solo en los últimos tres meses.

Es posible que haya “cierta disrupción laboral en el horizonte”, según Dan Priest, director de IA de PwC en Estados Unidos. Aun así, dijo que no está viendo despidos masivos en la mayoría de las empresas y que actualmente no están en riesgo categorías completas de empleos.

La mayoría de las empresas aún no han ajustado sus métricas e incentivos para empleados para adaptarse a cómo la IA está cambiando el trabajo, dijo Microsoft en su informe, que encuestó a 20.000 trabajadores que usan IA en 10 países.

En cambio, muchas simplemente están lidiando con cuáles son las habilidades necesarias de los trabajadores humanos.

Y el panorama tecnológico podría seguir cambiando a medida que los modelos de IA evolucionan y potencialmente asumen más tareas de oficina. Por ejemplo, Anthropic anunció el martes nuevos agentes de IA diseñados para trabajos financieros, como la elaboración de pitchbooks y la redacción de memorandos de crédito.

“Empieza por abajo, y sigue subiendo”, dijo Umesh Ramakrishnan, cofundador y director de estrategia de la firma de búsqueda de ejecutivos Kingsley Gate. “Y no sé dónde termina”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.