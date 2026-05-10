María Corina Machado no formó parte del plan de EE.UU. para una Venezuela pos-Maduro, dice fuente de Qatar

Por Michelle Velez, CNN

En los meses previos a que Estados Unidos lanzara un operativo militar en enero para capturar al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, ambos países participaron en conversaciones mediadas por Qatar sobre cómo podría ser el país si Maduro dejaba el poder.

Sin embargo, la visión de una Venezuela pos-Maduro discutida en las conversaciones nunca abordó un papel para la destacada líder opositora y laureada con el Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, según una fuente qatarí que habló con CNN.

La fuente dijo que ni funcionarios de EE.UU. ni de Venezuela discutieron a Machado como parte de un plan de transición pos-Maduro, pese a su abierto apoyo a una intervención de EE.UU. en Venezuela y sus duras críticas al Gobierno de Maduro.

Poco después de que Maduro fuera capturado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo a los periodistas que no creía que Machado tuviera el “apoyo” dentro de Venezuela necesario para liderar una transición. Unas semanas después, Machado visitó a Trump en la Casa Blanca y le entregó su medalla del Premio Nobel. Más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la posición de Trump sobre el potencial de liderazgo de Machado “no había cambiado”.

En ese momento, el asesor de Machado David Smolansky dijo que la figura opositora es “una líder con un apoyo fuera de este mundo, y cuenta con el apoyo de casi todos los venezolanos”.

En lugar de Machado, el Gobierno de Trump permitió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera la presidencia. Rodríguez participó en contactos con EE.UU. a través de Doha el año pasado, según la fuente.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Las conversaciones incluyeron una posible transición de poder en Venezuela.

Rodríguez realizó varias visitas a Qatar en 2024, incluidas reuniones con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Qatar se posicionó como mediador entre Washington y Caracas a solicitud de ambas partes, dijo la fuente.

Doha a menudo ha desempeñado un papel de mediación entre Washington y Caracas, y las conversaciones iniciales durante el Gobierno de Biden se enfocaron en intercambios de prisioneros y negociaciones sobre estadounidenses detenidos en Venezuela. Tras la captura de Maduro, Venezuela agradeció públicamente a Qatar por ayudar a buscar pruebas de vida y facilitar las labores de comunicación entre las partes involucradas.

La fuente también dijo a CNN que se estableció en Qatar una cuenta bancaria temporal a solicitud del Gobierno de EE.UU., donde se depositarían las ganancias de las ventas de petróleo venezolano. Desde entonces, la cuenta ha sido cerrada.

Qatar no fue informado con antelación de la operación del 3 de enero en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas de Estados Unidos.

Desde su captura, Maduro y Flores han estado encarcelados en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn a la espera de juicio por cargos de drogas y armas. Ambos se declararon inocentes. El caso ha avanzado lentamente, y el Gobierno de EE.UU.

permitió recientemente que el Gobierno venezolano pagara la defensa de la pareja tras una demora de varias semanas.

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Con información de Max Saltman, de CNN.