La CIDH advierte que México vive una “grave crisis” de desapariciones en un contexto “marcado por la impunidad”

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este lunes un informe en el que expresó que la desaparición de personas en México “genera una grave crisis de derechos humanos” y advirtió que la impunidad en los casos “es apremiante”, por lo que urgió al Gobierno a tomar medidas sobre la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y el esclarecimiento de responsabilidades estatales.

“La crisis humanitaria de desaparición de personas en México tiene una relación fundamental con el accionar del crimen organizado”, dice el informe, que agrega que muchos casos “ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales”.

El documento de 238 páginas consigna hasta junio de 2025 más de 128.000 personas desaparecidas y agrega que conteos independientes calculaban más de 70.000 cuerpos bajo custodia del Estado no identificados.

Sobre la debilidad institucional, la CIDH apunta que “persisten desafíos estructurales que comprometen seriamente las obligaciones internacionales de prevención, investigación, sanción y reparación” y subraya que “la desconfianza” de la población “también es consecuencia de la ineficacia y de la falta de resultados”. Según señaló, los pocos casos que llegan a la justicia suelen tramitarse con demoras e inconsistencias.

El informe, que destaca la colaboración de las autoridades locales para la observación y asistencia técnica, será presentado este lunes en conferencia de prensa en la que participarán funcionarios del Gobierno de México. CNN envió una solicitud de comentarios a la Secretaría de Gobernación, que respondió que emitirá un comunicado.

Las autoridades de México han repetido en varias ocasiones que están trabajando para prevenir estos casos y que algunos sectores usan el tema para afectarlas políticamente. En un informe presentado a fines de marzo, el Gobierno concluyó que, tras una revisión al Registro Nacional de personas desaparecidas, en solo 43.000 de los 132.000 casos contabilizados hasta entonces podría presumirse que la desaparición se debió a un delito.

La CIDH apuntó en su informe que la desaparición afecta a “familias enteras” y a diversos sectores sociales. “Se evidencian las características particulares que rodean las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, por su reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado, las de mujeres y personas LGBTIQ+ basadas en su género, y las de personas defensoras y periodistas por las labores que ejercen. También impacta con mucho ensañamiento en personas migrantes por las condiciones de inseguridad en sus rutas de tránsito”, repasó.

El reporte también señala que “ante la insuficiente repuesta estatal, la CIDH valora el impulso” de los colectivos y las familias para encontrar a sus seres queridos y su exigencia de justicia.

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