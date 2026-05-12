Dua Lipa demanda a Samsung por US$ 15 millones por presuntamente usar su imagen en empaques de televisores

Por Jack Guy, CNN

Dua Lipa demandó a la empresa tecnológica surcoreana Samsung en un tribunal de EE.UU. por usar una imagen de ella sin su consentimiento.

La demanda se relaciona con el uso de una fotografía de la cantante británica en empaques de cartón para televisores Samsung vendidos en todo EE.UU., según documentos legales presentados el viernes en un tribunal federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Lipa, exmodelo, de 30 años, se ha convertido en una megastrella global en los últimos años con éxitos como “Don’t Start Now”, “Levitating” y “Physical”, y ha firmado una serie de acuerdos comerciales con marcas como Puma, Yves Saint Laurent y Versace.

La demanda indicó que la ganadora del Grammy no celebró un acuerdo con Samsung para permitir que la empresa usara su imagen, pero que las cajas de los televisores sugerían que sí lo había hecho y permitían a la compañía “beneficiarse al capitalizar la asociación implícita (falsa) con la Sra. Lipa como patrocinadora de los televisores de Samsung comercializados de forma masiva”.

“La Sra. Lipa presenta esta acción contra Samsung por infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada y violación de su derecho de publicidad, con el fin de obtener reparación por la masiva, continua y no autorizada explotación comercial de su valiosa imagen y semejanza por parte de Samsung en cajas de cartón para televisores”, dice la presentación.

“La Sra. Lipa posee derechos de autor, de marca registrada y de publicidad de alto valor sobre su nombre, imagen y semejanza, incluida la imagen explotada por Samsung sin autorización”, añade.

Según la presentación, los abogados de Lipa alegan: “Samsung se ha negado a acatar las reiteradas exigencias de la Sra. Lipa de que cese y desista” de usar su imagen en las cajas.

Lipa solicita al menos US$ 15 millones en daños y perjuicios, según la presentación.

En una declaración enviada a CNN el martes, un portavoz de Samsung dijo: “La imagen de la Sra. Lipa se utilizó en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios externos que está disponible en los televisores Samsung y fue proporcionada originalmente por un socio de contenido para nuestro servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus.

“La imagen se utilizó solo después de recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al por menor. Dada esta garantía, negamos cualquier acusación de uso indebido intencional.

“Samsung tiene un gran respeto por la Sra. Lipa y la propiedad intelectual de todos los artistas. Hemos buscado activamente y seguimos abiertos a una resolución constructiva con el equipo de la Sra. Lipa”.

Samsung dijo que no pudo hacer comentarios cuando se le preguntó sobre el nombre del socio de contenido presuntamente responsable.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Lipa para obtener comentarios.

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