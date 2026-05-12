¿Quién podría reemplazar a Keir Starmer como líder laborista y próximo primer ministro del Reino Unido?

Christian Edwards, CNN

Keir Starmer lanzó un desafío a sus posibles rivales, desacatando los llamados para que renuncie como primer ministro del Reino Unido y desafiando en cambio a sus posibles oponentes a lanzar un desafío formal contra su liderazgo en el Partido Laborista.

Para desencadenar un desafío al liderazgo, una quinta parte de los miembros del parlamento del Partido Laborista (MP) —es decir, 81 legisladores —deben unirse en torno a un solo candidato. Una vez que uno o más candidatos acumulen ese nivel de apoyo, sus nombres pueden ser puestos en la boleta para competir contra Starmer, en unas elecciones en las que votarán los miembros del Partido Laborista.

A pesar de que cerca de 100 legisladores han instado públicamente a Starmer, de 63 años, a renunciar, ningún candidato lanzó aún un desafío formal al liderazgo en su contra. Se cree que hay solo un número reducido de nombres capaces de reunir las 81 firmas requeridas.

Veamos quiénes son.

Actualmente hay dos bandos en el Partido Laborista: quienes dicen querer un cambio “rápido” en el liderazgo significan que prefieren a Wes Streeting, el secretario de Salud. Quienes dicen que quieren una transición de poder “ordenada” se refieren a que apoyan a Andy Burnham, el actual alcalde del Gran Manchester —del que hablaremos más adelante—.

Streeting, el ministro encargado de reparar el debilitado Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, proviene de la derecha del Partido Laborista. La mayor parte de su vida la ha pasado en y alrededor de la política: primero como presidente de la Unión Nacional de Estudiantes, luego como concejal local, antes de servir como miembro del parlamento de un municipio en el este de Londres, cerca del conjunto de viviendas públicas en el que creció.

Streeting ha expresado en varias ocasiones su admiración por el Gobierno de Tony Blair, quien fue primer ministro mientras Streeting estudiaba en la Universidad de Cambridge. Aunque brevemente dejó el Partido Laborista por el apoyo de Blair a la Guerra de Iraq, se dice que Streeting canalizó el “blairismo” en su misión de reformar el NHS, apoyando asociaciones público-privadas y reformas tecnológicas. Streeting ha advertido anteriormente que el NHS debe “modernizarse o morir”.

A sus 43 años, Streeting ha sido considerado desde hace tiempo el futuro moderado del Partido Laborista y es considerado como uno de los comunicadores más efectivos del Gobierno. Pero ha sido dañado por su amistad con Peter Mandelson, el veterano político laborista que fue destituido como embajador británico en Washington debido a sus lazos con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto. Dado que ese escándalo ha perseguido a Starmer, Streeting también podría estar manchado por esa asociación.

Los partidarios de Burnham quieren que las cosas avancen lentamente porque, como alcalde de Manchester, él no es un MP, y como tal no puede, aún, aspirar a ser el próximo líder laborista.

Esa barrera podría resultar insalvable. Burnham, de 56 años, había esperado postularse para un escaño en el parlamento en un distrito cerca de Manchester a principios de este año, pero fue bloqueado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista, en una decisión que muchos vieron como un intento de evitar que el rival más formidable de Starmer pudiera desafiarlo como líder.

La mayoría de las encuestas de opinión muestran que Burnham es el político más popular del Reino Unido. Mientras que Starmer a menudo es acusado de carecer de una visión política, Burnham defiende el “Manchesterismo”, una marca de socialismo empresarial amigable, “aspiracional” que busca devolver los servicios esenciales al control público y hacer la vida “viable” para los británicos de a pie.

Burnham, también educado en Cambridge, señala el éxito de sus políticas en Manchester – la economía de la ciudad de mayor crecimiento en Reino Unido, donde ha sido elegido alcalde durante tres mandatos consecutivos —y se pregunta por qué su visión audaz no puede llevarse al resto del país.

En Westminster, sin embargo, Burnham tuvo menos éxito. A pesar de ser diputado durante más de 15 años, sus dos intentos anteriores por convertirse en líder del Partido Laborista fueron decepcionantes. Burnham también resultó perjudicado después de afirmar el año pasado a la revista New Statesman que el Reino Unido había “dejado atrás la dependencia de los mercados de bonos”, sugiriendo que el gobierno debería seguir políticas económicas más radicales. Los simples comentarios del alcalde provocaron un aumento en el rendimiento de los bonos del Gobierno del Reino Unido.

A menudo se critica a Starmer por ser demasiado formal y tener un estilo propio de un abogado. No se puede decir lo mismo de Angela Rayner, su antigua viceprimera ministra, cuyo carácter sencillo y extrovertido atrae a muchos votantes jóvenes del Partido Laborista y a socialistas de la vieja escuela.

Rayner, de 46 años, creció en los barrios pobres en las afueras de Manchester y se convirtió en madre a los 16. Ha dicho que no tenía libros en su hogar de la infancia porque su madre, que tenía trastorno bipolar, no podía leer ni escribir. Rayner se formó como cuidadora de personas mayores y trabajó como representante sindical, lo que la llevó a entrar en la política.

Como adjunta de Starmer y secretaria de vivienda, Rayner tuvo responsabilidad en muchas de las políticas de las que el gobierno laborista se siente más orgulloso. Implementó reformas de construcción de viviendas, aumentó el salario mínimo, introdujo reformas para apoyar a los inquilinos y promulgó una legislación para frenar los contratos de empleo “explotadores” de horas cero, que entrarán en vigencia el próximo año.

Rayner renunció el año pasado después de un escándalo por no pagar suficientes impuestos sobre una segunda vivienda en la costa sur de Inglaterra. Rayner afirmó que su error fue involuntario y basado en un mal consejo legal, pero sus asuntos fiscales sin resolver podrían ensombrecer un intento de destituir a Starmer como líder.

En una carta a Starmer el domingo, Rayner no llegó a pedirle que renunciara, pero advirtió: “Lo que estamos haciendo no está funcionando y necesita cambiar. Esta puede ser nuestra última oportunidad”.

La secretaria de Interior Shabana Mahmood, de 45 años, es considerada una estrella en ascenso en el partido. Encargada de frenar la inmigración ilegal, algunos esperan que pueda atraer a votantes de la derecha del partido.

Ed Miliband, secretario de Energía y exlíder del Partido Laborista, también se considera un contendiente. En encuestas a miembros del Partido Laborista, en su mayoría docentes, trabajadores del sector público y sindicalistas preocupados por el clima, Miliband es reportado como la opción más popular para suceder a Starmer.

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