Sydney Sweeney apela al público MAGA y recibe críticas de modelos de OnlyFans por su personaje en “Euphoria”

Por Gonzalo Jiménez, CNN Español

Pocas figuras del espectáculo han estado más en el ojo de la polémica durante el segundo mandato del presidente de EE.UU., Donald Trump, que la actriz Sydney Sweeney.

La estrella, de 28 años, fue el centro de críticas esta semana por la deriva de su personaje en la temporada 3 de “Euphoria”. Sweeney interpreta en la serie a Cassie Howard, quien decide en los nuevos episodios crearse una cuenta como modelo en la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans para recaudar US$ 50.000, que desea gastar en su futura boda con su pareja, Nate Jacobs (Jacob Elordi).

Las críticas provienen de otras modelos de OnlyFans, según reseñan medios como Variety, People y The Daily Beast, que lamentan la interpretación que de ellas hace Sweeney. El personaje de Cassie ha aparecido vestida con orejas y cola de perro, con collar y correa de mascota y un corsé de satén de color marrón; y a continuación, bebiendo agua de un cuenco en el suelo.

En otra escena, se ve a Sweeney disfrazada de bebé, con coletas en el pelo, un sonajero en la mano y un chupete (chupón) en la boca, acostada boca arriba con una camiseta rosa transparente. Juana (Minerva García), el ama de llaves de la casa, es la encargada de tomar las fotografía para luego subirlas a OnlyFans. Se critica que estas escenas son poco realistas y caricaturizan el oficio de modelo en esta plataforma, en la que desde 2021 están prohibidos los contenidos sexualmente explícitos.

“No entiendo cómo ‘Euphoria’ pasó de la hermosa obra maestra que fue la temporada 1 a Cassie vestida como un bebé haciendo OnlyFans y el show ambientado en un desierto”, escribió un usuario en X. “Me da asco la foto de Cassie de Euphoria vestida como bebé”, escribió otra cuenta en X. “La hipersexualización de Cassie está arruinando Euphoria para mí”, lamentó otra usuaria en X. La escena fue incluso tema de debate en el canal de Cultura Pop en Reddit.

Además de las imágenes subidas de tono, el personaje de Cassie, tras hacerse famosa en OnlyFans, se embarca en una gira de prensa que, según Entertainment Weekly, es una referencia a la relación de la propia Sweeney con la opinión pública estadounidense. En las entrevistas, Cassie apela a ciertas ideas sobre masculinidad asociadas con el movimiento MAGA. Por ejemplo, Cassie dice: “Los hombres deberían ser libres, deberían poder expresar lo que piensan, manifestar sus deseos”.

Son ideas conservadoras que, si bien son proferidas por un personaje de ficción, emparentan a Sweeney con la polémica que se generó a su alrededor en agosto de 2025, cuando la actriz fue imagen de una campaña de los jeans American Eagle, que fue acusada de promover el supremacismo blanco.

En el anuncio, se ve a Sweeney vestida toda de jean y el guion hace un juego de palabras sobre los genes y los jeans (en inglés, ambas palabras tienen una pronunciación similar): “Los genes se transmiten de padres a hijos” y, en otro corte del comercial, la actriz dice: “La composición de mi cuerpo está determinada por mis genes”.

Muchos en el público trazaron una línea que conectaba la similitud de pronunciación en inglés de genes y jeans con el físico de Sweeney: pelo rubio y ojos azules. No ayudó tampoco que el presidente Donald Trump calificara de “fantástico” el comercial.

Resta saber si el personaje de Cassie abandonará decepcionada OnlyFans antes de que termine la temporada 3 de “Euphoria” y si la popularidad de Sydney Sweeney resistirá pasar tanto tiempo en el centro de la polémica.

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