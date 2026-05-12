¿Tabú roto? Un futbolista argentino habló de su sexualidad y no pasó nada

Por Iván Pérez Sarmenti, CNN en Español

Aunque pueda resultar paradójico, la noticia aquí es que los hechos relatados en este artículo no fueron noticia. La historia, resumida, es que un futbolista profesional activo en Argentina habla abiertamente de su homosexualidad en un programa de televisión. Hasta aquí, el tema no representa un gran acontecimiento ni demasiados conflictos. Pero la novedad es que sus compañeros, los fans del club y los del fútbol en general lo tomaron con naturalidad. Porque el fútbol, al menos en Argentina, es casi una religión y, aunque corra 2026, todavía es un reducto poco amigable con la diversidad.

Ignacio “Nacho” Lago tiene 23 años y es delantero del Club Atlético Colón en la provincia de Santa Fe, al norte de Buenos Aires. Es una de las principales figuras del plantel y, durante una entrevista en julio de 2025 el programa de TV del club —llamado Sangre y Luto—, le prepararon un video sorpresa con un saludo de su pareja.

“Hola, gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó Gonzalo Huser. “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto; sé que tenés un sueño. Te quiero mucho, te mando un beso enorme y gracias por defender los colores de mi ciudad”, agregó.

Lago habló con toda naturalidad, haciendo una analogía entre su amor por el fútbol y su novio. “Este también es un amor irracional, por lo menos de la manera en que lo vivimos, en este caso, con mi pareja. Igual que con el fútbol, somos enfermos (fanáticos) y lo que sentimos lo tratamos de expresar”, sostuvo.

Así, el delantero era el primer jugador profesional en actividad del fútbol argentino en hacer pública su homosexualidad. Sin grandes anuncios y con una naturalidad que debería ser la regla, pero que hasta ahora parecía un tabú. Sin embargo, y sin demasiada explicación aparente, ese video se hizo viral en las redes sociales apenas en abril de este año.

“El fútbol, en particular, es una especie de último reducto del machismo omnipotente”, afirma el sociólogo Pablo Alabarces y agrega: “Hay una lógica tan exasperante y exageradamente masculina que la homosexualidad se vuelve pura excepcionalidad”.

A diferencia de otros países en los que se han disputado los últimos mundiales de fútbol, como Rusia (2018) y Qatar (2022), donde la homosexualidad está penada, Argentina ha sido pionera en derechos para el colectivo LGTB. En 2010 fue el primer país latinoamericano en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo; desde 2012 la Ley de Identidad de género permite que las personas sean reconocidas legalmente según su autopercepción; se permite la adopción a parejas del mismo sexo y, en líneas generales, hay una amplia aceptación.

Sin embargo, el fútbol argentino históricamente ha sido bastante machista y cerrado en lo que algunos investigadores describen como “la cultura del aguante” que, explica Alabarces, “te dice lo que está bien y lo que está mal”.

“¿Qué está bien? Ser macho. ¿Qué está mal? No ser macho. Pero no es mujer, es ‘no macho’. Si los dos polos son masculinos —más macho, menos macho—, no hay hombre-mujer en esa lógica, ¿no? A partir de esa lógica se organiza todo. Y a partir de esa lógica entonces se organiza el lenguaje, las metáforas y las prácticas. Eso lo vuelve un lugar especialmente refractario al cambio social y cultural que, en general, nuestras sociedades han vivido”, desarrolla.

Antes de Lago, un futbolista amateur, Nicolás Fernández, también hizo pública su homosexualidad. Corría 2020 y, si bien en un principio tuvo buena aceptación por parte de su club, luego sufrió ataques homófobos en el campo de juego que, en 2022, terminaron con la suspensión de varias fechas contra el agresor y el entrenador de ese equipo.

Sin embargo, esta lógica, al menos en el caso de Nacho Lago, parece haberse quebrado.

“La verdad que se tomó con naturalidad. Un chico extraordinario, respetuoso, educado, perfil bajo. Él y su pareja, donde van, saludan. Siempre nos cruzamos las prácticas de diez, la verdad de diez”, cuenta el periodista deportivo santafecino Matías Lorefice.

Luego de que el video de la entrevista a Lago se hiciera viral, Colón de Santa Fe debía enfrentarse a Deportivo Morón de visitante. Era el primer partido que jugaría el delantero en ese contexto y, si bien la expectativa estaba puesta, obviamente, en el partido, también en la reacción de los hinchas de Morón hacia Lago.

“No olvidemos que cuando sale a la cancha el equipo visitante, la hinchada local lo primero que canta es ‘a estos p***s le tenemos que ganar’, ¿no? Y, de ser posible, ‘Y además, los tenemos que c***r’. Es decir, la organización, profundamente masculina hasta la exacerbación de la homofobia, sigue siendo muy potente”, sostiene Alabarces.

CNN estuvo en ese partido y nada de eso ocurrió. “Hay que respetar la decisión de cada cual y estamos en un mundo que ya está; es normal”, afirmaba un aficionado, mientras que otro señalaba que “no debe ser el único” y que “en todos los clubes debe haber más. Lo que pasa es que se reprimen con la respuesta”.

En el mismo sentido, otros hinchas de “El Gallo”, como le dicen a Deportivo Morón, sostuvieron que “es una puerta que abre la posibilidad de que otros jugadores también puedan reconocer lo mismo” y que “es momento para cambiar un poco esa visión”.

El Club Atlético Colón, donde juega Lago y en cuyo programa se contó su historia, no quiso hacer comentarios ante el pedido de CNN.

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