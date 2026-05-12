Trump quiere cambiar el nombre de ICE a NICE. No todos están de acuerdo

Por Michael Williams y Priscilla Alvarez, CNN

El presidente Donald Trump ha dejado claro en redes sociales y entrevistas que considera que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) necesita un cambio de imagen; más específicamente, un nuevo nombre: National Immigration and Customs Enforcement, o NICE, cuyas siglas podrían traducirse al español como “lindo” o “agradable”.

Si ese cambio avanzará mediante un decreto o quedará solo como un meme ha sido motivo de debate interno en la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La idea de cambiar el nombre de ICE —lo que requeriría una ley del Congreso y no simplemente un decreto— parece haberse originado en redes sociales. A finales de abril, el presidente compartió en su cuenta de Truth Social una captura de pantalla de una sugerencia publicada en X que proponía cambiar el nombre “para que los medios tengan que decir agentes NICE todo el día”.

“¡¡¡GRAN IDEA!!! HÁGANLO”, escribió el presidente en Truth Social.

Desde entonces, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia del gabinete que supervisa ICE, han compartido memes en sus cuentas de redes sociales respaldando el cambio de nombre. A medida que los memes ganaban popularidad, funcionarios de ICE permanecieron atentos en caso de que la Casa Blanca decidiera avanzar con el cambio y comenzaron a calcular cómo se vería en la práctica, desde modificar papelería oficial hasta chalecos, según una fuente familiarizada con el tema.

Trump dijo que ha percibido resistencia entre agentes de base, así como del llamado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, quienes no estaban tan entusiasmados con la idea.

“Pero no estoy seguro de que a los muchachos les gustara, porque… creo que les gusta su imagen de fortaleza y han hecho un gran trabajo”, dijo durante una entrevista este martes en el programa “Sid and Friends in the Morning” de WABC.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que “los hombres y mujeres en ICE continúan arriesgando sus vidas para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales de las comunidades estadounidenses”.

ICE ha sido quizá la agencia federal más observada y cuestionada públicamente durante el segundo mandato de Trump, mientras sus agentes han desplegado operativos en todo el país para realizar arrestos migratorios que en ocasiones han generado controversia.

Tras el tiroteo en el que murió la ciudadana estadounidense Renee Good a manos de un agente de ICE en Minneapolis en enero, encuestas de opinión pública encontraron que poco más de la mitad de los estadounidenses consideraban que la agencia estaba haciendo que las ciudades del país fueran menos seguras.

Consciente de esas críticas, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha dicho con frecuencia que quiere adoptar un enfoque “discreto” para la aplicación de las leyes migratorias, mientras mantiene una postura agresiva.

“Seguimos enfocados en todos los inmigrantes indocumentados, sin ninguna duda”, dijo Mullin, quien asumió el control del DHS en marzo, a Newsmax la semana pasada. “Estamos intentando deliberadamente ser un poco más discretos. (…) Eso no significa que estemos desacelerando ni un poco”.

ICE fue creado mediante la Ley de Seguridad Nacional de 2002, la legislación aprobada tras los ataques del 11 de septiembre que también dio origen al Departamento de Seguridad Nacional. Debido a que la agencia fue creada por el Congreso, cambiar su nombre requeriría una acción legislativa.

Pero esas cuestiones técnicas no han impedido que el Gobierno actúe anteriormente fuera de sus atribuciones para cambiar nombres de agencias.

En septiembre, el presidente firmó un decreto para renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, retomando el nombre que utilizó la agencia del gabinete desde el final de la Revolución Estadounidense hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó a comienzos de este año que el cambio de marca del Departamento de Defensa podría costar hasta US$ 125 millones. No está claro cuánto podría costar el cambio de nombre de ICE; el Departamento de Defensa es una entidad mucho más grande. Pero si la agencia migratoria decide avanzar con el cambio, tendría que modificar desde membretes oficiales y direcciones de correo electrónico hasta fachadas de edificios, insignias, parches y calcomanías de vehículos.

Funcionarios y aliados de Trump también han impulsado agregar el nombre del presidente al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y al Instituto de la Paz de Estados Unidos, pese a las dudas sobre si podrían hacerlo sin la aprobación del Congreso.

La Casa Blanca también ha mostrado disposición a confrontar a quienes no utilizan la nomenclatura preferida del presidente.

Poco después de que Trump asumiera su segundo mandato, firmó un decreto ordenando al Departamento del Interior redesignar el golfo de México como “golfo de América”. Después de que The Associated Press se negara a utilizar el nombre preferido por el Gobierno en sus textos, la Casa Blanca intentó impedir que AP cubriera algunos eventos presidenciales.

AP presentó una demanda por esas restricciones y el litigio continúa en curso.

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Con información de Alejandra Jaramillo y Alayna Treene, de CNN.