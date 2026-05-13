Cerrará Alligator Alcatraz, el controvertido centro de detención para migrantes de Florida, según una fuente

Por Elizabeth Wolfe y Priscilla Alvarez, CNN

Se espera que Florida cierre gradualmente su centro de detención de migrantes, conocido como “Alligator Alcatraz”, en algún momento de este verano, según una fuente familiarizada con los planes.

Este martes, se informó a los proveedores del lugar que los detenidos serán trasladados “a comienzos de” junio y que el centro será desmantelado en las semanas siguientes, dijeron a The New York Times tres personas familiarizadas con las operaciones del centro.

La cadena WFOR informó detalles similares sobre los avisos entregados a los contratistas estatales que operan el centro, citando a cuatro fuentes familiarizadas con el anuncio.

Si bien el centro, ubicado en lo profundo de los Everglades de Florida, ha sido presentado por los republicanos como una herramienta valiosa en la política migratoria restrictiva del presidente Donald Trump, el cierre se produce tras casi un año de litigios, crecientes costos operativos y denuncias de condiciones inhumanas.

La semana pasada, el Times informó que Florida estaba en conversaciones con el Gobierno de Trump para cerrar el centro, cuya operación le ha costado millones de dólares al estado.

El gobernador Ron DeSantis reconoció las conversaciones la semana pasada y dijo que el centro siempre tuvo la intención de ser temporal.

“Si apagamos las luces mañana, podremos decir que cumplió su propósito”, dijo DeSantis el jueves.

Cuando se le preguntó sobre los informes acerca del cierre de “Alligator Alcatraz”, la oficina de DeSantis remitió a CNN a última hora del martes a la División de Gestión de Emergencias de Florida, que supervisa la instalación.

Un portavoz de la División de Gestión de Emergencias reiteró el comentario de DeSantis de la semana pasada y añadió que “si las necesidades operativas federales evolucionan y el Departamento de Seguridad Nacional implementa planes alternativos para el centro de detención del sur de Florida, el estado se adaptará a ese proceso”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reiteró a CNN este martes que “cualquier informe de que el DHS está presionando al estado para que cese las operaciones en Alligator Alcatraz es falso”.

“Florida sigue siendo un socio valioso para impulsar la agenda migratoria del presidente Trump, y el DHS aprecia su apoyo. El DHS evalúa continuamente las necesidades y los requisitos de detención para garantizar que cumplan con los requisitos operativos más recientes”, dijo la agencia.

No está claro adónde serán trasladados los detenidos. El lugar albergaba a casi 1.400 personas a comienzos de abril, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). DeSantis indicó la semana pasada que, si el centro cerraba, los detenidos podrían ser trasladados a instalaciones del DHS y el pequeño aeropuerto que ha albergado Alligator Alcatraz volvería a sus operaciones normales.

El centro, ubicado a menos de 80 kilómetros al oeste del resort de Trump en Miami Beach, fue inaugurado por el estado el verano pasado tras ser construido rápidamente en la pista del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier. La apertura provocó una reacción inmediata de legisladores demócratas, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, ambientalistas y grupos tribales cuyas tierras rodean el centro.

Legisladores demócratas que visitaron el centro el verano pasado describieron a cientos de migrantes confinados en jaulas y sometidos a un calor sofocante, infestaciones de insectos y comidas escasas. Aunque las familias de los detenidos también han expresado alarma, funcionarios de ICE han defendido el centro, afirmando que ofrece estándares de detención más altos que muchas prisiones de Estados Unidos.

Alligator Alcatraz ha superado en los tribunales amenazas previas de cierre. El mes pasado, un tribunal de apelaciones anuló la orden de un tribunal inferior que exigía a los funcionarios estatales cerrar y desmantelar el centro.

Tras quejas de familias y detenidos sobre el acceso limitado a abogados, otra demanda resultó recientemente en un fallo que establece que se debe brindar a los detenidos un mejor acceso a sus abogados, así como llamadas salientes confidenciales y no supervisadas.

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Con información de Michael Williams, de CNN.