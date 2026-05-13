Científicos hallan indicios de que se está formando un nuevo límite de placas tectónicas

Por Jacopo Prisco, CNN

África subsahariana podría dividirse en unos pocos millones de años, y los científicos creen que podrían estar siendo testigos de las primeras etapas de este proceso geológico.

La separación ocurriría a lo largo del Rift de Kafue, que forma parte de una línea de rift de aproximadamente 2.500 kilómetros que se extiende desde Tanzania hasta Namibia. Un rift es una grieta en la corteza terrestre que altera la superficie y puede provocar hundimientos y sismos. Existen miles de rifts en el mundo, y aunque la mayoría están inactivos o muertos, algunos pueden reactivarse de manera ocasional.

Durante mucho tiempo, los geólogos consideraron que el Rift de Kafue estaba extinto. Sin embargo, algunos expertos señalan que en las últimas décadas ha mostrado signos de actividad. Las evidencias crecientes sugieren que esta formación podría estar convirtiéndose en un nuevo rift continental y, eventualmente, en un límite entre placas tectónicas, creando un mar completamente nuevo en el proceso.

Estudios previos ya habían reunido algunas pistas: terremotos demasiado leves para ser sentidos por las personas pero detectables por instrumentos, incremento de la temperatura subterránea y cambios mínimos en la elevación del terreno observados vía satélite apuntan a que la zona podría estar tectónicamente activa.

Ahora, un nuevo estudio publicado el lunes en la revista Frontiers in Earth Science da un paso más. “Contamos con los primeros datos geoquímicos de esta zona”, señaló Rūta Karolytė, quien lideró el estudio cuando era investigadora postdoctoral en la Universidad de Oxford, Inglaterra. “Es una línea de evidencia completamente diferente que fortalece la idea de que hay actividad de rift en la región”.

Analizar un nuevo rift continental ayudaría a responder una de las preguntas más fundamentales de la tectónica:

“¿Cómo comienza un límite de placas? Los límites maduros son fáciles de reconocer. Las etapas iniciales son mucho más sutiles”, explicó Estella Atekwana, profesora distinguida de Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Universidad de California, Davis, quien no participó en el estudio.

“Si el Rift de Kafue forma parte de un límite de placas recién nacido, nos ofrece una oportunidad rara de estudiar el nacimiento de un límite antes de que el vulcanismo, los grandes sismos y la deformación superficial hayan modificado las condiciones originales”.

Para recopilar evidencia, Karolytė y sus colegas recolectaron muestras de aguas termales y pozos geotérmicos en Zambia, que han surgido naturalmente sobre el rift sospechado. “Hay agua caliente que burbujea hacia la superficie, y tomamos muestras del gas que sale de ella”, explicó Karolytė, actualmente científica principal de productos en Snowfox Discovery, una empresa británica de exploración de hidrógeno natural.

Los investigadores se centraron principalmente en la proporción entre dos tipos de helio —helio-3 y helio-4— buscando indicios de que las aguas tenían conexión con el manto terrestre, la capa que se encuentra entre la corteza y el núcleo y que mide cientos de kilómetros de espesor. “Encontramos más helio-3 del que normalmente hay en la corteza, lo que generalmente indica que fluidos del manto están llegando al agua”, agregó Karolytė.

Los resultados son preliminares, ya que las muestras provienen de solo seis sitios en un área concentrada. Sin embargo, los científicos también analizaron dos manantiales termales a unos 95 kilómetros del rift sospechado y no encontraron un aumento similar de helio-3.

Dado que el material del manto puede llegar a la superficie cuando las placas tectónicas se estiran y comienzan a separarse, el equipo considera que estos datos geoquímicos podrían ser una señal temprana de la formación de un nuevo límite de placas.

Las placas tectónicas son enormes bloques de roca sólida que pueden medir desde cientos hasta miles de kilómetros, con un grosor de hasta unos 190 kilómetros. Desde su formación temprana en la historia de la Tierra, estas placas se deslizan sobre el manto a velocidades comparables al crecimiento de las uñas. Hace unos 200 millones de años, su desplazamiento empezó a fragmentar Pangea, la gigantesca masa terrestre, formando los continentes actuales. Este movimiento sigue activo y es responsable de fenómenos como terremotos y formación de volcanes.

Los límites entre placas se encuentran mayormente bajo los océanos, donde pueden deslizarse, chocar o separarse. Son también las zonas donde ocurren la mayoría de sismos y actividad volcánica.

Un rift activo en desarrollo puede convertirse en un límite de placa tectónica, aunque no necesariamente. “Estos rifts suelen empezar y detenerse, o extenderse un poco y detenerse de nuevo. Es difícil predecir qué ocurrirá”, dijo Karolytė.

África ya cuenta con un rift bien desarrollado y con decenas de millones de años: el Rift de África Oriental, con varios volcanes y actividad sísmica. Sin embargo, para que el nuevo rift se convierta en un límite de placas, el proceso tardaría mucho tiempo. “En el mejor de los casos, podría suceder en un par de millones de años. En el peor, en 10 o 20 millones”, afirmó Mike Daly, coautor del estudio y profesor visitante de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Oxford.

“Se separaría la parte sur de África, pero antes veríamos un aumento de sismos y algo de actividad volcánica con flujos de lava. Aparecerían rifts profundos donde el agua se acumularía, formándose lagos como en África Oriental, y finalmente surgiría un mar”, agregó.

A corto plazo, Zambia podría beneficiarse económicamente aprovechando la energía geotérmica, ya que se están desarrollando plantas en la región. Incluso, el país podría extraer helio, un recurso con alta demanda y diversas aplicaciones en medicina y tecnología.

Para confirmar los hallazgos, los científicos están recolectando más gas en un área geográfica más amplia a lo largo del rift sospechado y trabajan en un estudio con resultados ampliados.

Folarin Kolawole, profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Tierra y Medioambientales de la Universidad de Columbia, Nueva York, no involucrado en la investigación, calificó los hallazgos como novedosos y emocionantes, pues confirman “un flujo directo de fluidos del manto hacia la superficie a través de rifts en formación”.

“El hallazgo de un nuevo límite de placas en el suroeste de África nos muestra un camino establecido para la futura fragmentación del continente, desde África Oriental hasta Botswana y Namibia, llegando al Océano Atlántico”, explicó por correo electrónico.

Aunque la cantidad de muestras es limitada, los resultados son significativos, según Atekwana. “Brindan evidencia geoquímica sólida de que el Rift de Kafue está activo en profundidad, aunque el magma aún no haya alcanzado la superficie”, escribió.

No obstante, Atekwana agregó que se requiere más evidencia a lo largo de todo el límite propuesto para determinar si la señal de helio del manto es continua o local. “Esta es una línea importante de evidencia, pero no la definitiva. Apoya la hipótesis de un rift en etapa temprana, pero confirmar un nuevo límite de placas requiere un análisis a escala de todo el límite”, afirmó.

“Esto no significa que África se vaya a partir mañana; estos procesos ocurren a lo largo de millones de años. Pero desde el punto de vista científico, sería como observar el nacimiento de un límite de placas”.

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