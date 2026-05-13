El comportamiento extravagante de Trump suele pasar desapercibido, pero eso está empezando a cambiar

Análisis por Aaron Blake, CNN

La semana aún es joven, pero ya han sido unos días memorables para el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En el lapso de 24 horas, pareció quedarse dormido (de nuevo) mientras su principal asesor de Salud hablaba sobre los peligros de la disminución de la fertilidad en la adolescencia. Calificó la Casa Blanca de ”mi**da“. Reflexionó sobre convertir a Venezuela en el estado número 51 (después de haber capturado a su líder). Le costó identificar al entrenador de fútbol americano de la Universidad de Indiana, Curt Cignetti, a pesar de estar justo a su lado y de haberlo mirado directamente momentos antes.

Y, a última hora del lunes por la noche, desató una ráfaga de actividad en redes sociales que destacó incluso para sus estándares a menudo extravagantes: publicó y compartió más de 50 veces en menos de una hora. Entre ellas se incluían teorías desacreditadas hace tiempo sobre las máquinas de votación de Dominion, que supuestamente borraron millones de votos en las elecciones de 2020, publicaciones sobre la controversia del servidor de correo electrónico de Hillary Clinton de hace una década, una afirmación inventada sobre un senador republicano de un sitio web falso, imágenes de IA poco favorecedoras de demócratas prominentes, tres videos despectivos sobre personas negras y dos publicaciones separadas que abogaban por el arresto del expresidente Barack Obama.

Es un comportamiento que, sin duda, genera preocupación. Pero Trump, quien cumplirá 80 años en junio, ha evitado hasta ahora rendir cuentas por ello. Y eso se debe en gran parte a que lleva más de una década haciendo cosas extrañas en público, mucho antes de ser considerado anciano.

De hecho, al presidente se le evalúa con indulgencia en estos temas. Si bien a menudo se queja de que sus oponentes padecen el “síndrome de trastorno de Trump”, él también se beneficia de una especie de síndrome de desensibilización hacia Trump.

Pero cada vez hay más indicios de que los estadounidenses están preocupados por su conducta.

Las manifestaciones de esta semana no son los únicos ejemplos recientes del comportamiento extraño de Trump.

El mes pasado, Trump afirmó en varias ocasiones que Irán había accedido a todas sus demandas, lo cual, hasta hoy, parece completamente infundado. Su retórica sobre la guerra ha estado, de manera constante y notable, alejada de la realidad.

En un momento dado, afirmó que su propio vicepresidente había partido en avión hacia Pakistán para negociar el fin de la guerra. Sin embargo, J. D. Vance seguía en tierra firme (y finalmente no fue).

Algunos antiguos aliados de Trump incluso barajaron la posibilidad de invocar la 25ª Enmienda para destituirlo de su cargo después de que amenazara con destruir “toda una civilización” y cometer aparentes crímenes de guerra en Irán.

A principios de este mes, Trump tuvo una serie de apariciones públicas en las que sus discursos fueron divagantes y a menudo desconcertantes, incluyendo una aparición particularmente inconexa el 1 de mayo en The Villages, Florida, donde maldijo varias veces y gritó sobre un micrófono que no funcionaba correctamente.

Trump ha pasado años fomentando la tolerancia de los estadounidenses hacia esto, ya sea de forma consciente o inconsciente.

Hace un par de años, después de algunas apariciones públicas confusas durante la campaña de 2024, comenzó a hablar de “la trama” para describir cómo “habla de unas nueve cosas diferentes y todas encajan de forma brillante”.

Trump exageraba la coherencia de sus declaraciones en estas apariciones. Pero de repente, presentaba sus discursos, a veces incoherentes, como una broma interna de la que él mismo estaba al tanto, incluso como una muestra de su genio retórico secreto, para aquellos propensos a creer en tales cosas.

Las mentiras y falsedades incesantes de Trump —como las relativas a la guerra con Irán— a menudo han sido recibidas con indiferencia cuando las repite. Tras acumular más de 30.000 afirmaciones falsas y engañosas en su primer mandato, que Trump manipule los hechos ya ni siquiera es noticia.

Con el tiempo, resulta difícil distinguir entre las mentiras estratégicas y las falsedades desvinculadas de la realidad que profiere el presidente.

Trump también ha demostrado a lo largo de su carrera una marcada tendencia a llamar la atención y, como cualquier estrella de la telerrealidad aconsejaría, la forma más fácil de conseguirlo es hacer algo extraño o impactante.

Pero si se repite esto suficientes veces, el público se vuelve menos capaz de distinguir entre las provocaciones deliberadas y los errores involuntarios. Existe una tendencia a creer que todo podría ser parte del espectáculo.

Pero la gente solo puede suspender su incredulidad hasta cierto punto. Cuando los errores se vuelven más obvios y frecuentes, los espectadores suelen empezar a preguntarse qué está pasando y si la edad influye.

Además, a los votantes les puede resultar más difícil pasar por alto las meteduras de pata de Trump a medida que pierde popularidad, tal como demuestran las encuestas recientes.

De hecho, más allá de sus altos índices de desaprobación, los datos demuestran claramente que los estadounidenses ven cada vez más a Trump como… bueno, un poco desequilibrado.

Una encuesta reciente de Reuters e Ipsos reveló que el 61 % de los estadounidenses, e incluso el 30 % de los republicanos, afirmaron que Trump se había vuelto ”más errático con la edad“.

Otro estudio mostró que los estadounidenses opinaron, en un 71 % frente a un 26 %, que Trump no es “ecuánime”, una diferencia mayor que la diferencia del 62 % – 37 % que mostró el Centro de Investigación Pew, después de las elecciones de 2024.

Una encuesta realizada el mes pasado por The Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que el 59 % de los estadounidenses opinaba que Trump no tenía la agudeza mental necesaria para ejercer como presidente, la cifra más alta registrada hasta la fecha y 16 puntos porcentuales superior a la de 2023.

La misma encuesta reveló que el 67 % de los estadounidenses opinaba que Trump no reflexiona detenidamente sobre las decisiones importantes. Incluso el 30 % de los republicanos coincidió con esa afirmación.

Piensen en lo que eso significa: la mayoría de la gente cree que el líder del país, a quien se le confía la toma de decisiones de vida o muerte, no lo hace con cuidado.

Esa es una visión sumamente negativa de Trump como presidente. Y no es casualidad que se haya afianzado justo cuando la popularidad de Trump ha caído a su nivel más bajo.

No es que la gente nunca se haya dado cuenta de estas cosas, sino que cada vez es más difícil ignorarlas.

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