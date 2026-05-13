Mexicanos y hondureños: esto sabemos de las personas halladas muertas en un tren en Texas

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Agentes federales de Estados Unidos están investigando como un “posible caso de tráfico de personas” el hallazgo de seis víctimas mortales dentro en un vagón de carga de un tren de Union Pacific en Laredo, Texas, una ciudad ubicada en la frontera entre EE.UU. y México.

Las personas, encontradas el domingo por un trabajador de Union Pacific, provienen de México y Honduras, según informaron las autoridades.

Se sospecha que las víctimas fallecieron de hipertermia (comúnmente conocida como golpe de calor).

El lunes, Javier Salazar, sheriff del condado de Bexar, en Texas, informó que una séptima víctima mortal fue encontrada en San Antonio, a unos 250 kilómetros de Laredo. Las autoridades creen, dijo Salazar, que esta persona era parte del grupo de seis personas fallecidas encontrado en Laredo.

La Oficina de la Médico Forense del condado de Webb, a cargo de la Dra. Corinne Stern, es la autoridad que está llevando a cabo las autopsias de las víctimas y las labores para identificar a las personas. (El condado de Webb incluye a la ciudad de Laredo, Texas).

El martes, la Oficina de Stern confirmó en un comunicado algunos datos de cinco de las seis personas fallecidas en el vagón del tren.

Tres víctimas provienen de México: una mujer de 29 años, un hombre de 45 años y otro hombre de 56 años.

Dos víctimas son de Honduras: un hombre de 24 años y un adolescente de 14 años.

Aún queda pendiente confirmar la identidad de una persona.

“La Oficina de la Médico Forense del condado de Webb trabaja en estrecha coordinación con el Consulado de México para facilitar la comunicación con las familias de los fallecidos, asegurar la identificación positiva y asistir en el proceso de repatriación de la manera más eficiente posible”, señaló en el comunicado.

El Consulado General de México en Laredo dijo en un comunicado que se encuentra atendiendo los casos de las tres personas mexicanas que murieron en el tresn.

“Personal del departamento de protección mantendrá contacto con las familias de las personas mexicanas identificadas, a fin de brindar la asistencia consular correspondiente, así como para concretar la eventual repatriación de sus restos a México y el acompañamiento legal correspondiente. Este Consulado General continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, indicó en el comunicado publicado por la Cancillería mexicana.

Después del hallazago de las seis personas el domingo en Laredo, autoridades encontraron a una séptima víctima que se cree que era parte del mismo grupo, según Javier Salazar, sheriff del condado de Bexar. (El condado de Bexar incluye varias ciudades texanas, entre ellas San Antonio).

Salazar dijo en conferencia de prensa que las autoridades revisaron el lunes un sector de vías férreas en San Antonio, y ahí encontraron a una persona fallecida. Esta persona es un hombre que tenía una credencial de residente de México, pero aún no se determina su edad ni su identidad, indicó Salazar.

Las autoridades revisaron esa zona porque ”hay un sensor en el carro del tren que les alerta (a los funcionarios de la compañía de trenes) cuando abren la puerta. Aparentemene ese sensor dio información de que la puerta había sido abierta (en algún punto durante el fin de semana) aquí en San Antonio. La agencia del ferrocarril y los agentes federales empezaron a revisar las vías, donde encontraron el cuerpo de este hombre”, comentó Salazar.

“La información que nosotros tenemos es que él seguramente era parte de este grupo de personas que fueron encontradas en Laredo”, dijo el sheriff. Las autoridades creen esto, agregó Salazar, porque la mujer que murió en el vagón hallado en Laredo mandó un mensaje a un familiar cuando el tren se encontraba en San Antonio. La mujer le dijo a su familiar que estaban adentro de un tren y que estaba muy caliente adentro. El familiar habló al Departamento de Policía de San Antonio para alertar de esta situación, pero la policía revisó un lugar a “unas cuantas millas” del sitio donde fue encontrada la séptima víctima el lunes.

Flabia Zamora, directora general de Asuntos Consulares de la Cancillería de Honduras, dijo este miércoles que recibieron información de parte de las autoridades forenses de Laredo sobre el fallecimiento de siete inmigrantes relacionados con el vagón del tren.

“Dentro de estos siete migrantes, se encontraban dos hondureños, los cuales fueron plenamente identificados mediante huellas dactilares por medicina forense. Actualmente hay un tercero que se presume es hondureño (la sexta víctima del primer grupo en la lista de arriba) y que está en el proceso de investigación”, indicó la funcionaria de la Cancillería hondureño.

Sobre el adolescente de 14 años, Zamora añadió que ya están en contacto con la madre, quien se encuentra en México y “nos ha confirmado que el menor sería repatriado a Honduras una vez que las autoridades de Laredo determien que ya se puede proceder con la acción de retorno al país”.

En el comunicado de este martes, la Oficina de la Médico Forense de Webb dijo que la causa de muerte de la mujer mexicana de 29 años por hipertermia es la única confirmada hasta el momento.

Sin embargo, “es altamente probable que la hipertermia fuera la causa de muerte del grupo completo. Los exámenes restantes se completarán hoy”, señaló la oficina.

La hipertermia es “una temperatura corporal anormalmente alta”, explican los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“La hipertermia ocurre cuando la temperatura corporal asciende a niveles superiores a los normales y el sistema de termorregulación del cuerpo no puede funcionar correctamente. En este punto, el cuerpo no puede enfriarse solo, condición que puede llegar a ser mortal si no se trata. El estrés por calor, la fatiga por calor, los mareos repentinos, los calambres por calor y el agotamiento por calor son formas de hipertermia. El golpe de calor también es una forma de hipertermia y puede ser mortal”, agregan los NIH.

Respecto al fallecimiento confirmado por golpe de calor de la mexicana de 29 años, la Dra. Stern dictaminó que “se trató de una muerte accidental”.

Stern calculó que las personas tardaron hasta ocho horas en fallecer.

“Según mi revisión en el lugar de los hechos y lo que sé de la investigación, creo firmemente que fallecieron en menos de ocho horas”, declaró Stern.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés, que es la principal rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional) declaró en un comunicado que está “investigando activamente este asunto como un posible caso de tráfico de personas, con la colaboración del Departamento de Policía de Laredo y (la división policial de) los Rangers de Texas”.

“Fue una escena espantosa”, dijo Stern, señalando además que las muertes de inmigrantes son algo habitual en la región de diez condados que abarca su oficina. “Esta primavera ha sido más ajetreada que en esta misma época del año pasado”, afirmó la forense, refiriéndose al número de muertes de inmigrantes registradas por su oficina el año pasado.

Los encuentros en la frontera disminuyeron hacia el final de la administración de Joe Biden y alcanzaron cifras mínimas históricas durante el segundo mandato de Donald Trump. En marzo, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron diariamente a unas 40 personas que cruzaban ilegalmente en Laredo, lo que lo convirtió en el tercer sector más activo de los nueve que hay a lo largo de la frontera con México, según las estadísticas de la agencia.

Se desconoce el historial de desplazamientos del vagón (un contenedor de carga), y la investigación criminal aún no ha determinado por qué las personas fallecidas no salieron del contenedor.

“Union Pacific lamenta este incidente y está colaborando estrechamente con las fuerzas del orden para investigarlo”, declaró la compañía ferroviaria en un comunicado.

Al ser ciudad fronteriza, Laredo es un concurrido paso terrestre para el comercio entre Estados Unidos y México, así como un punto habitual para el tráfico de personas.

En junio de 2025, dos traficantes fueron condenados a pasar el resto de sus vidas en prisión por lo que sigue siendo el intento de tráfico de personas más mortal de la historia de EE.UU. a través de la frontera con México. Fueron declarados culpables en relación con la muerte de 53 inmigrantes hallados en la parte trasera de un camión con remolque a altas temperaturas en Texas en 2022. Felipe Orduna Torres, señalado como el líder de una organización de tráfico de personas, fue condenado a cadena perpetua y US$ 250.000 de multa; en tanto, Armando Gonzales Ortega, organizador de esta red de tráfico, fue condenado a 83 años en prisión y una multa de US$ 250.000.

El tráfico de personas en trenes que cruzan la frontera ha sido durante mucho tiempo motivo de preocupación, en parte porque los trenes con destino a Estados Unidos suelen reducir la velocidad o detenerse en México antes de cruzar la frontera. Esto brinda a los traficantes o a los inmigrantes la oportunidad de subirse a los trenes o esconder drogas u otros artículos de contrabando antes de que crucen a EE.UU.

Union Pacific lleva años colaborando con las autoridades para hacer frente a ilícitos de este tipo. La empresa ferroviaria ha instalado portales de inspección que escanean los trenes y toman fotografías para ayudar a detectar anomalías que sugieran la presencia de contrabando o de inmigrantes a bordo del tren.

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Con información de Elvin Sandoval, de CNN, y de la agencia AP.