Sheinbaum llama “falso” reporte de CNN sobre operaciones de la CIA en México

Por Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Evan Perez y Mauricio Torres, CNN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó “falso” el reporte que CNN publicó el martes sobre las crecientes operaciones de la CIA en territorio mexicano, en las cuales, según múltiples fuentes, agentes han participado en operaciones selectivas para matar a líderes criminales.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, Sheinbaum dijo que la historia es “realmente sensacionalista” y acusó un intento por “dañar” a su Gobierno.

“El objetivo, decía, es ‘la presidenta no está diciendo la verdad, sí hay agentes de la CIA operando en territorio nacional’. Falso. Solamente son los que están acreditados del Gobierno de los Estados Unidos para realizar tareas que están perfectamente determinadas por la Ley de Seguridad Nacional”, señaló.

En abril, sin embargo, Sheinbaum comenzó una batalla política con el Gobierno del estado de Chihuahua, ubicado en el norte de México, después de que se dio a conocer que agentes de Estados Unidos en el lugar participaron en una operación para desmantelar laboratorios clandestinos para fabricar drogas. Sheinbaum dijo entonces que su Gobierno no había sido informado sobre la presencia de estos agentes.

“Entonces, CNN, bueno, ¿qué interés tiene CNN, cuál es el interés? Yo ayer dije, y lo he estado diciendo, que hay grupos en Estados Unidos y grupos en México que quieren que haya una mala relación entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México. Le están apostando a eso. ¿Para qué? Pues para dañar al Gobierno de México y al pueblo de México. Entonces, sí hay grupos que buscan eso”, insistió este miércoles.

CNN reportó el martes que, según múltiples fuentes, la CIA está incrementando sus operaciones en territorio mexicano, incluyendo su participación en asesinatos selectivos de líderes criminales.

Uno de ellos, de acuerdo con las fuentes, fue el de Francisco Beltrán, alias “el Payín”, un operador del Cartel de Sinaloa que murió junto con otro hombre cuando explotó el vehículo en el que viajaba el 28 de marzo en una transitada carretera.

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