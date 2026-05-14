Cuba dice que está “dispuesta a escuchar” la oferta de EE.UU. de US$ 100 millones en ayuda humanitaria “directa al pueblo”

Por CNN en Español

El Gobierno de Cuba dijo este jueves que está “dispuesto a escuchar” la oferta de US$ 100 millones en ayuda humanitaria lanzada por Estados Unidos, aunque remarcó que no tiene detalles específicos sobre la propuesta del Departamento de Estado.

“Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”, dijo en X Bruno Rodríguez, canciller de Cuba.

El jefe de la diplomacia cubana destacó “la incongruencia de la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica”, pero apuntó que el Gobierno castrista “no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación”.

El miércoles, Washington reiteró una propuesta de US$ 100 millones en “asistencia directa al pueblo cubano”, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica “y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza”. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que “el régimen se niega a permitir que Estados Unidos proporcione esta ayuda”.

Rodríguez, quien días atrás calificó la oferta de “fábula”, dijo este jueves que Cuba “tampoco tiene inconvenientes en trabajar con la Iglesia católica” y expresó sobre el ofrecimiento: “Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”.

Desde enero, Washington ha intensificado la presión sobre La Habana para que implemente reformas económicas y políticas, con medidas que han incluido un bloqueo petrolero, y también ha amenazado con intervenir militarmente la isla. La crisis energética, que arrastra factores estructurales, se agudizó en los últimos meses y desencadena prolongados apagones diarios. La situación generó algunas protestas callejeras la noche de este miércoles con la agudización de los cortes del suministro.

“La situación está muy tensa, se está poniendo más caliente”, reconoció horas antes el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en referencia a los abrasadores meses de verano en la isla caribeña que elevan la demanda energética, y confirmó que las reservas de petróleo están prácticamente agotadas.

Rodríguez también dijo que “la mejor ayuda” que podría dar Estados Unidos “es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses”.

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Con información de Patrick Oppmann, de CNN.