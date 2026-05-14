El FBI ofrece US$ 200.000 por información sobre una exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea acusada de espiar para Irán

Por Kaanita Iyer, CNN

El FBI ofrece US$ 200.000 por información que pueda conducir al arresto de una exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea acusada en 2019 de espiar para Irán.

En un comunicado emitido este jueves, el FBI informó que continúa buscando a Monica Witt, quien, según cree, desertó a Irán en 2013. La agencia indicó que cree que “probablemente sigue apoyando las actividades ilícitas” de ese país.

“El FBI no la ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, (puede) que haya alguien que sepa algo sobre su paradero”, declaró Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington, en un comunicado, probablemente refiriéndose a las tensiones actuales entre Estados Unidos e Irán.

“El FBI quiere hablar con usted para que nos ayude a detener a Witt y llevarla ante la justicia”, decía el comunicado.

Witt era una exoficial de contrainteligencia de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Entre 2003 y 2008, su trabajo consistió en misiones de contrainteligencia que la llevaron a Medio Oriente.

En 2019, el entonces fiscal general adjunto John Demers alegó que Irán había reclutado a Witt y que, tras su deserción, supuestamente reveló a Irán la existencia de un “programa de recopilación de inteligencia altamente clasificado” y la identidad de un oficial de inteligencia estadounidense, “poniendo así en riesgo la vida de esta persona”.

En la acusación, la fiscalía alegó que, desde enero de 2012 hasta mayo de 2015, en Irán y otros lugares fuera de Estados Unidos, Witt conspiró con los iraníes para proporcionar “documentos e información relacionados con la defensa nacional de Estados Unidos, con la intención y la creencia fundada de que se utilizarían en perjuicio de Estados Unidos y en beneficio de Irán”.

Tras su deserción, funcionarios del gobierno iraní le proporcionaron a Witt “bienes y servicios, incluyendo vivienda y equipo informático”, para facilitar su trabajo, según la acusación. Se desconoce si cuenta con un abogado en Estados Unidos que la represente.

La acusación también imputó a cuatro iraníes los cargos de conspiración, intento de intrusión informática y robo de identidad agravado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.