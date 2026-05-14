Juez ordena al Gobierno de EE.UU. que devuelva a la mujer colombiana deportada a la República Democrática del Congo

Por Karina Tsui, CNN

Un juez federal ordenó este miércoles al Gobierno de Trump que devolviera a Estados Unidos a una mujer colombiana que fue deportada a la República Democrática del Congo, incluso después de que el país africano se negara a aceptarla.

El juez Richard J. Leon del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ordenó el regreso de Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años, lo antes posible y pidió a la administración Trump que proporcionara una actualización antes de las 5:00 de la tarde del viernes sobre las medidas tomadas para facilitar su retorno.

Este caso es un ejemplo excepcional de un juez federal que ordena el regreso de un inmigrante deportado bajo la drástica política inmigratoria del presidente Donald Trump, y se produce en un momento en que la administración enfrenta críticas por su política de deportación a “terceros países”, que expulsa a indocumentados a países con los que no tienen ningún vínculo.

Quiroz Zapata fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras ingresar a Estados Unidos en agosto de 2024, según un documento judicial compartido por su abogada, Lauren O’Neal.

En una entrevista con The New York Times desde la República Democrática del Congo, Quiroz Zapata declaró que huyó de Colombia para escapar de su expareja, un hombre vinculado a la policía nacional colombiana.

Un juez de inmigración estadounidense concedió posteriormente su petición de no ser deportada a Colombia, al considerar que “es muy probable que sufra torturas por parte del Gobierno colombiano o de sus funcionarios que actúan bajo la apariencia de ley, o con su consentimiento”, consta en el documento judicial.

Según el expediente, mientras la administración Trump buscaba un tercer país para deportar a Quiroz Zapata, la República Democrática del Congo se negó formalmente en abril a aceptarla debido a la asistencia médica necesaria que el país no podía garantizarle adecuadamente.

Quiroz Zapata padece diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, declaró O’Neal al Times. CNN se ha puesto en contacto con O’Neal para obtener más información sobre sus necesidades médicas.

Dos días después de la negativa de la República Democrática del Congo, Quiroz Zapata fue embarcada el 16 de abril en un vuelo de deportación desde Estados Unidos a la República Democrática del Congo, donde permanece hasta el día de hoy, indica el documento.

“El Gobierno la envió a la RDC de todos modos”, escribió el juez, añadiendo que “enviar a la demandante a la RDC, por lo tanto, probablemente fue ilegal”.

El magistrado afirmó que Quiroz Zapata “probablemente tendrá éxito” en su argumento de que enviarla a la RDC “probablemente viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.

“No cabe duda de que la demandante cumple con los requisitos para ser considerada víctima de un daño irreparable. Fue enviada a un país que se negó a aceptarla porque no puede brindarle la atención médica necesaria”, escribió el juez. “Como consecuencia, se enfrenta a un riesgo diario de complicaciones médicas, incluso la muerte”.

“Exigir responsabilidades al poder ejecutivo es la única manera de garantizar una supervisión adecuada y poner fin a los abusos de las leyes y regulaciones de inmigración vigentes que la agencia está obligada a cumplir”, señaló O’Neal en un comunicado a CNN.

CNN se ha puesto en contacto con la Embajada del Congo en Washington y con el Departamento de Seguridad Nacional.

En su fallo, el juez citó el caso del inmigrante salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, quien continúa luchando contra su deportación en los tribunales después de haber sido deportado injustamente a una megaprisión en El Salvador el año pasado y luego devuelto a Estados Unidos.

El sonado caso de Ábrego García ha sido un punto conflictivo para la administración Trump.

Tribunales de todos los niveles del sistema judicial federal afirmaron que el error debía corregirse, pero los funcionarios pasaron meses resistiéndose a las demandas de extraditar al padre de tres hijos a Maryland.

El Gobierno estadounidense sigue afirmando que Ábrego García es un miembro peligroso de la pandilla MS-13, acusación que su familia y sus abogados niegan rotundamente.

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Con información de Devon Cole, de CNN.