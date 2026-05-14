Los gobiernos de México y Corea del Sur hablan sobre BTS, pero ponen la mira en algo más: comercio y aranceles

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo una llamada telefónica este jueves con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la que hablaron sobre el comercio entre ambas naciones, una próxima visita de Estado y la banda de K-pop BTS, que recientemente se presentó en la capital mexicana.

Respecto a BTS, Sheinbaum le agradeció a Myung “sus gestiones para que más de 50.000 seguidoras y seguidores de BTS en México vivieran un momento especial en el Zócalo capitalino, como muestra de los vínculos culturales que también acercan a ambos pueblos”, informó la Cancillería mexicana en un comunicado.

El 6 de mayo, los miembros de BTS fueron recibidos por Sheinbaum en Palacio Nacional, la residencia presidencial de México. Desde ahí, en uno de sus balcones, la banda hizo una aparición especial para saludar a unas 50.000 personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Posteriormente, los días 7, 9 y 10 de mayo, BTS realizó conciertos en el Estadio GNP de la capital mexicana, todos con entradas agotadas. Esto, además de constituir un fenómeno cultural, también fue un impulso para la economía de México. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que los tres conciertos de BTS dejarían una derrama económica de 1.861 millones de pesos (unos US$ 108 millones), en su gran mayoría por la venta de entradas.

“La llegada de fenómenos globales como BTS posiciona a nuestra ciudad como un destino cultural clave”, dijo Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX.

Tras recibir a la banda de K-pop en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró en un mensaje en X que “BTS regresa a México en 2027”.

“¿Quieren regresar el próximo año a México?”, pregunta Sheinbaum a los miembros de BTS en un video que acompañó su mensaje. La banda respondió con una palabra: “¡Sí!”.

“El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión”, comentó Sheinbaum sobre BTS en otra publicación en X.

Myung escribió en X que las miles de personas que fueron al Zócalo para ver a BTS demuestran el interés de México por la cultura coreana.

“Tal como lo evidencian las decenas de miles de personas que se congregaron la semana pasada en el Zócalo de México para ver a BTS, el interés del público mexicano por nuestra cultura es increíblemente ferviente. El hecho de que México conmemore anualmente el 4 de mayo como el ‘Día del Inmigrante Coreano’ —y ostente la distinción de ser el primer país de América Latina en recibir inmigrantes coreanos— demuestra vívidamente la larga historia de intercambio y relaciones amistosas que comparten nuestras dos naciones”, publicó.

La de BTS ha sido la presentación musical más importante de México en 2026. Sin embargo, la relación entre Corea del Sur y México al mismo tiempo tiene otras expresiones relevantes: el intercambio comercial bilateral y los aranceles que afectan a productos coreanos.

En la llamada telefónica de este jueves, Sheinbaum y Myung destacaron “el potencial para expandir el comercio, la inversión y el intercambio de puntos de vista sobre asuntos globales”, dijo la Cancillería de México.

El Gobierno mexicano destacó a Corea del Sur como uno de los “principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de 2.000 empresas establecidas en nuestro país”.

El tema del comercio ha impactado a los dos países recientemente. Apenas este martes, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, recibió en el país al ministro de Comercio de Corea del Sur, Yeo Han-koo. En la reunión, los funcionarios hablaron, entre otras cuestiones, del “reciente incremento arancelario de México y su posible impacto en el comercio y la inversión”.

“Los ministros acordaron trabajar estrechamente (en el tema arancelario) para minimizar disrupciones y atender dificultades prácticas. Para tal efecto, acordaron fortalecer las consultas cercanas en beneficio mutuo”, señaló la Secretaría de Economía mexicana en un comunicado.

En diciembre de 2025, el Congreso mexicano reformó la ley de aranceles del país, por lo que hubo un aumento de hasta 50 % en los impuestos a las importaciones para más de 1.400 productos provenientes de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, entre ellos, China y Corea del Sur.

Algunos de los productos a los que México impuso aranceles —los cuales entraron en vigor en 2026— son textiles, calzado, electrodomésticos, automóviles y autopartes. Esto afecta a Corea del Sur, ya que las autopartes y los vehículos, además de los accesorios de máquinas y los circuitos electrónicos, se encuentran entre los principales productos que México le compra, según datos del Gobierno de México. Por tanto, los aranceles a estos productos significan menos ganancias para el país asiático.

En 2025, la balanza comercial (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones) fue de US$ 14.934 millones a favor de Corea del Sur. En otras palabras, México gasta más en productos coreanos que lo que gasta Corea del Sur en productos mexicanos. Uno de los objetivos de la reforma arancelaria de diciembre de 2025 fue, según el Congreso de México, “corregir desigualdades en el intercambio comercial”.

Durante la reunión de Ebrard con Han-koo, los ministros hablaron también de la revisión conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá de su tratado de libre comercio (llamado T-MEC), la cual comienza este mes.

“Al considerar la contribución de las inversiones de empresas coreanas en México, se acordó fortalecer las consultas para asegurar que estos intereses sean reflejados durante el proceso de revisión del T-MEC”, indicó la Secretaría de Economía mexicana.

Expertos han señalado que la imposición de aranceles de México contra naciones asiáticas tiene que ver con Estados Unidos y la revisión del T-MEC. “(Se imponen estos aranceles) para obtener reducciones y exenciones de los aranceles que México enfrenta actualmente para acceder al mercado estadounidense”, declaró Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, a la agencia AP tras la reforma arancelaria del año pasado.

Sobre un posible tratado de libre comercio con Corea del Sur, Sheinbaum dijo el miércoles en su conferencia matutina que “eso todavía no existe”. “Tenemos que ir paso a paso”, agregó.

El presidente de Corea declaró que, en la llamada de este jueves, coincidió con Sheinbaum “en fortalecer la cooperación bilateral en diversos sectores, tales como la economía, la cultura y la energía”.

“Sobre todo, subrayé la necesidad de reanudar a la mayor brevedad posible las negociaciones del tratado de libre comercio entre Corea y México, con el fin de que los resultados de esta cooperación puedan convertirse en beneficios reales para los pueblos de nuestros ambos países”, añadió Muyng.

Sheinbaum afirmó este jueves que invitó a Myung a una visita de Estado en México, que fue aceptada por su homólogo. “Ambos gobiernos acordaron que los detalles y la fecha de la visita serán concluidos por los canales diplomáticos correspondientes”, informó la Cancillería mexicana.

En relación con el encuentro, Muyng dijo que esperaba ver a Sheinbaum en un “futuro cercano”.

“Espero que mi futuro encuentro con la presidenta Sheinbaum sirva como una oportunidad para profundizar aún más nuestra asociación estratégica y, además, para concretar nuestros futuros proyectos de cooperación”, comentó el presidente de Corea.

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Con información de la agencia AP.