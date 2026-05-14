El streamer Chud the Builder enfrenta cargos por intento de homicidio tras tiroteo afuera del juzgado

Por Emma Tucker, CNN

Un creador de contenido en directo conocido por publicar videos controvertidos con insultos racistas se enfrenta a múltiples cargos, incluido el de intento de homicidio, tras un tiroteo ocurrido el miércoles frente a un juzgado de Tennessee, según informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió durante un enfrentamiento entre Dalton Eatherly, conocido en internet como Chud the Builder, y otro hombre, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, frente al juzgado del condado de Montgomery en Clarksville, según informó la Fiscalía General del distrito de Tennessee. Ambos hombres resultaron heridos de bala y fueron trasladados a hospitales cercanos, donde su estado era estable hasta la tarde del miércoles, según la Oficina del sheriff del condado de Montgomery.

No está claro cómo se produjo el tiroteo ni qué lo provocó.

Además de intento de homicidio, Eatherly, de 28 años, fue acusado de usar un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, agresión con agravantes y poner en peligro la vida de otras personas de forma temeraria con un arma mortal, según informó la oficina del sheriff en un comunicado.

Ha sido ingresado en la cárcel del condado de Montgomery y permanecerá detenido hasta su comparecencia ante el juez, añadió la Oficina del sheriff. CNN está investigando si Eatherly cuenta con representación legal.

Eatherly transmitió en directo su conversación con los servicios de emergencia tras el incidente, diciendo: “Tuve que defenderme disparándole”.

Relató que pasó junto al hombre que, entre otros, se reía y lo señalaba. Tras acercarse a ellos, Eatherly dijo que el hombre no identificado le pidió que se alejara antes de volver a hablarle y decirle: “Tengo trastorno de estrés postraumático”.

“Me dijo: ‘Si empiezas a decirme todas esas estupideces de chimpancé, te voy a pegar’, y me pegó, empezó a darme una paliza”, dijo Eatherly en el video. El streamer tiene varios videos en línea en los que se refiere a las personas negras como chimpancés.

“Es lamentable que ocurran incidentes como este en nuestra comunidad”, declaró el sheriff del condado de Montgomery, John Fuson, en un comunicado. “Este tipo de violencia no será tolerada, y nuestra oficina trabajará para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley con todo el peso de la misma”.

Días antes, el sábado, Eatherly fue expulsado de un restaurante y arrestado al día siguiente en Nashville por cargos de robo de servicios, alteración del orden público y resistencia al arresto, según una declaración jurada. El personal del restaurante le pidió que no hiciera transmisiones en vivo ni causara disturbios dentro del establecimiento, pero lo hizo de todos modos, según consta en la declaración jurada.

Según la declaración jurada, los fiscales de ese caso describieron a Eatherly como una persona que realizaba transmisiones en vivo “y que grababa contenido, incluido contenido con connotaciones racistas”, en las redes sociales.

Cuando el personal del restaurante le pidió que dejara de transmitir en directo, Eatherly se puso “problemático y empezó a hacer comentarios racistas, a gritar y a armar un escándalo”, según la declaración jurada.

Según la declaración jurada, Eatherly supuestamente dijo: “No voy a pagar si me echan”, y luego se negó a pagar su comida, que costaba US$ 371,55.

Unas horas después del incidente, los agentes encontraron a Eatherly caminando por la calle. Cuando le informaron que estaba arrestado e intentaron esposarlo, él se resistió, según consta en la declaración jurada. Posteriormente, fue arrestado sin mayores incidentes.

Más tarde, Eatherly fue puesto en libertad bajo fianza de US$ 5.000, según una orden judicial.

Otros videos que Eatherly publicó en las redes sociales detallan un historial de uso de insultos raciales y al menos un caso de uso de la fuerza contra una persona negra.

En un video que Eatherly publicó en X la semana pasada, se puede ver cómo rocía lo que parece ser un agente químico a un hombre negro y lo insulta repetidamente llamándolo “negro” después de que el hombre le quitara el sombrero de la cabeza.

La conducta de Eatherly ha sido objeto de críticas, incluso de personalidades de derecha como Nick Fuentes, un conocido nacionalista blanco y negacionista del Holocausto.

En el podcast de Fuentes, le hicieron una pregunta sobre Eatherly, a lo que respondió que no le gusta “esa forma de antagonizar a la gente en público… Creo que está mal, es poco ético”.

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Con información de Ryan Young, Caroll Alvarado, Kelly McCleary y Nina Giraldo, de CNN.