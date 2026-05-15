Cómo un voto a favor del “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump puso en riesgo un escaño republicano en California

Por Arit John, CNN

Incluso cuando era niño, la atención médica siempre estuvo presente en la mente de Humberto Rico.

Como muchos niños que crecieron en el Valle Central, conocido por tener una de las peores calidades de aire del país, padecía asma, lo que a veces lo dejaba postrado en cama durante días. Todavía ayuda a sus padres inmigrantes a programar sus citas médicas. Y tiene familiares que dependen de Medicaid para contar con seguro médico.

“En el Valle Central, realmente no es algo que tengamos el privilegio de ignorar”, dijo Rico, un residente de Bakersfield de 26 años que trabaja con agricultores como organizador.

La atención médica también es un tema clave que influye en su apoyo político en el distrito congresional 22 de California. Rico pasó una tarde reciente de sábado haciendo campaña puerta a puerta para Randy Villegas, un progresista a favor de Medicare para Todos y uno de los dos demócratas que buscan desbancar al representante republicano David Valadao. La asambleísta estatal Jasmeet Bains, quien recientemente obtuvo el respaldo del brazo de campaña de los demócratas de la Cámara de Representantes, también compite en la contienda.

Desde que Valadao fue elegido por primera vez en 2012, los demócratas solo han logrado derrotarlo una vez: en 2018, después de que votó a favor del fallido intento de su partido de derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Este año, los demócratas apuestan a que los votantes del distrito —que fue rediseñado el año pasado para favorecer ligeramente a su partido— estarán igualmente frustrados con su voto en 2025 a favor de la amplia legislación de recortes fiscales y de gasto impulsada por el presidente Donald Trump, también conocida como la “One Big Beautiful Bill Act”. A partir del próximo año, la ley aumenta la frecuencia de las verificaciones de elegibilidad de Medicaid e impone un nuevo requisito laboral. Esos cambios impactarán al distrito 22 de California, que tiene una de las mayores concentraciones de afiliados a Medicaid del país.

El 59 % de los residentes del distrito están asegurados por el programa, según datos recopilados por la Escuela Grossman de Medicina de la Universidad de Nueva York y la Fundación Robert Wood Johnson, basados en los límites del distrito para 2025. Casi 57.000 personas del distrito podrían perder su cobertura de Medicaid una vez entren en vigor los nuevos requisitos de elegibilidad, según un análisis de datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso realizado por los demócratas del Comité Económico Conjunto.

Los republicanos sostienen que los críticos están tergiversando el impacto de los cambios en Medicaid, que según afirman buscan impulsar a las personas aptas para trabajar a incorporarse a la fuerza laboral. La ley contempla exenciones al requisito laboral, incluidas personas con abuso de sustancias, problemas graves de salud mental u otras afecciones médicas significativas, así como mujeres embarazadas. Los estados también pueden solicitar una exención temporal para afiliados en condados donde la tasa de desempleo sea del 8 % o de 1,5 veces el promedio nacional. Gran parte del distrito cumple actualmente con ese umbral: el condado de Kern, que constituye la mayor parte del distrito, registró una tasa de desempleo del 9,5 % en marzo.

Valadao dijo en un comunicado a CNN que la legislación fue diseñada para preservar Medicaid a largo plazo.

“Uno de mis objetivos representando al Valle Central es proteger Medicaid para quienes realmente más lo necesitan: adultos mayores, niños vulnerables y estadounidenses con discapacidades”, señala el comunicado. “Por eso voté para incluir exenciones de sentido común para los californianos que enfrentan problemas médicos graves, dificultades económicas o alto desempleo”.

Pero proveedores de atención médica que trabajan en el distrito advierten que ya están sintiendo el impacto de la agenda legislativa de Trump, mientras hospitales y centros de salud comienzan a hacer ajustes en sus presupuestos.

“Lo que está ocurriendo ahora es que enfrentan reducciones de recursos, menos opciones de medicamentos y menos opciones de médicos y programas”, dijo Tina Croxton, enfermera de salud conductual y miembro del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, que respalda a Bains.

Diana Alvarado, una intérprete y traductora médica de 29 años visitada por la campaña de Villegas, dijo que ya está viendo cambios en su lugar de trabajo. También expresó preocupación por los inmigrantes indocumentados. California, que cubre el costo total de Medicaid para personas indocumentadas que cumplen con los requisitos de ingresos, suspendió este año la inscripción de nuevos pacientes indocumentados de 19 años o más.

Aunque planea votar por un demócrata en las primarias no partidistas del 2 de junio, aún no decide por cuál.

Antes de que los demócratas puedan enfrentarse a Valadao, deben elegir entre dos candidatos con distintas bases de apoyo.

Villegas impulsa una campaña populista respaldada por el senador independiente de Vermont Bernie Sanders. Ha hablado sobre su experiencia personal dependiendo de los programas de asistencia social afectados por la ley de recortes fiscales y de gasto aprobada el año pasado. En campaña, presenta la contienda como una lucha —no entre izquierda y derecha— sino entre los de arriba y los de abajo.

“Le he dicho a la gente desde el primer día: el cáncer, la fiebre del valle y la diabetes no dan un demonio por quién votaste en la última elección”, dijo Villegas a CNN. “No les importa cuál es tu afiliación política, pero sabemos que todos se enferman, y por eso necesitamos atención médica para todos”.

Villegas ha recibido el respaldo de National Nurses United, un sindicato progresista que también impulsa un sistema gubernamental de salud de pagador único. En un reciente lanzamiento de campaña y celebración por el Día de la Madre, Villegas estuvo acompañado por alrededor de media docena de miembros del sindicato y algunos otros simpatizantes, incluida Olivia Calderón, alcaldesa de la cercana ciudad de Arvin.

“Este es un momento en el que no tenemos el lujo de quedarnos al margen”, dijo. “Tenemos que salir y ser muy claros sobre lo que defendemos y quiénes somos, porque nuestras familias y nuestras comunidades están sufriendo de verdad y sienten miedo y ansiedad”.

Villegas ha criticado a Bains por no aceptar debatir con él y por las donaciones de campaña provenientes de las industrias petrolera, gasífera y farmacéutica que recibió como miembro de la asamblea estatal. Durante el fin de semana, voluntarios de su campaña dijeron a votantes que dinero proisraelí estaba llegando a la contienda para impulsar a Bains. Democratic Majority for Israel planea gastar US$ 500.000 en ataques contra Villegas, según una reciente presentación ante la Comisión Federal Electoral.

Bains, médica que todavía trabaja en una clínica en su ciudad natal de Delano atendiendo a pacientes de Medicaid, ha señalado sus años de experiencia como doctora, experta en políticas de salud y legisladora como prueba de que es la persona más calificada para impulsar cambios reales.

“Ella sabe lo que necesitan los pacientes aquí, y las necesidades son enormes”, dijo Croxton.

Bains ha criticado a Villegas por no vivir en el distrito —Visalia, donde ejerce como miembro de la junta escolar, está justo fuera del distrito 22— y ha defendido sus donaciones, asegurando que su voto no puede comprarse. También expresó una frustración más amplia con la idea de que un candidato sin su misma experiencia legislativa y trayectoria profesional argumente que está mejor preparado para el cargo.

“Puedo tener el título de medicina. Puedo ocupar un puesto en la asamblea. Y aun así habrá un hombre que dirá que puede hacerlo mejor”, dijo Bains a CNN. “Lo siento. Estoy harta. Estoy cansada. Estoy exhausta”.

Independientemente de qué aspirante avance, el mensaje del Partido Demócrata en la contienda es claro. Ambos candidatos señalaron la decisión de Valadao de votar a favor de la ley de agenda de Trump como un factor que motivó sus campañas.

“Hemos visto que él defendió al valle antes, así que yo tenía plena confianza —y todos los demás también— en que iba a hacer lo correcto”, dijo Bains a CNN. “Y no decidí entrar en la contienda hasta después de verlo votar en mi cumpleaños número 40… fue el peor cumpleaños de mi vida”.

Aunque el tema de la atención médica le costó a Valadao su escaño en 2018, sus aliados dicen que esta vez es diferente. El productor lechero convertido en legislador se ha vuelto aún más conocido en el distrito, dijo Brandon Herreman, director político del Partido Republicano de California y exasesor de Valadao.

Para contrarrestar los ataques demócratas, el congresista y sus aliados necesitan enfatizar las exenciones contempladas en la ley de agenda de Trump, especialmente para los condados del distrito con alto desempleo, dijo Herreman.

“Van a decir que Valadao recortó Medicaid y que no está del lado de las familias del Valle Central”, dijo Herreman. “Pero el mensaje sobre esto es crucial”.

Valadao ha buscado presentarse como un protector del sistema de salud del distrito durante el segundo mandato de Trump. Fue uno de una docena de republicanos que firmaron una carta en abril de 2025 oponiéndose a recortes en Medicaid, advirtiendo que podrían perjudicar a poblaciones vulnerables y hospitales, especialmente en áreas rurales.

“Equilibrar el presupuesto federal no debe hacerse a expensas de quienes dependen de estos beneficios para su salud y seguridad económica”, escribieron.

Después de la votación, Valadao dijo en un comunicado que no fue una decisión fácil, pero aseguró que trabajó para bloquear disposiciones que habrían sido más perjudiciales para su distrito. También destacó los US$ 50.000 millones destinados al Fondo de Transformación de la Salud Rural, un programa de subvenciones de cinco años para que los estados modernicen la atención médica rural. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron a finales del año pasado que California recibiría US$ 233 millones en 2026. Valadao apareció junto al administrador de la agencia, Mehmet Oz, para destacar esos fondos a principios de este año.

Pero la mitad de esos recursos se dividirá en partes iguales entre los estados, lo que coloca en desventaja a estados grandes como California. Además, expertos señalan que el fondo de US$ 50.000 millones no cubrirá completamente los ingresos que se espera que los estados pierdan.

Para algunos en el distrito, los esfuerzos por limitar el impacto de la ley de agenda de Trump no son suficientes. Nataly Santamaria, una líder comunitaria —conocida como promotora— en el distrito que ayuda a las personas a acceder a atención médica, dijo que Valadao no ha hecho lo suficiente para explicar cómo será el camino a seguir.

“Como votante de su distrito, porque soy parte de su distrito, siento que nos traicionó”, afirmó.

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