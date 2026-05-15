Iraquí “dirigió e instó” ataques contra estadounidenses y judíos por la guerra con Irán, dicen las autoridades federales

Por Mark Morales, CNN

Las autoridades federales arrestaron y acusaron a un ciudadano iraquí de coordinar y planificar al menos 18 atentados terroristas en Europa dirigidos contra estadounidenses y judíos, todo con el objetivo de poner fin a la guerra con Irán, según una denuncia penal federal.

Los fiscales alegan que Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi “dirigió e instó a otros a atacar intereses de Estados Unidos e Israel”, en represalia por la guerra y para “promover los objetivos terroristas de Kata’ib Hizballah, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y de sus asociados”, de acuerdo con la denuncia.

Según los fiscales, al-Saadi también coordinó otros dos ataques en Canadá, dirigió a otras personas e intentó coordinar atentados terroristas en Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York.

Enfrenta una serie de cargos, entre ellos conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para proporcionar apoyo material para actos de terrorismo y conspiración para bombardear un lugar de uso público.

Los funcionarios no han dicho cómo o cuándo fue arrestado al-Saadi. Sin embargo, los registros de vuelo muestran que una aeronave del Departamento de Justicia, utilizada a menudo para extradiciones globales, voló a Turquía esta semana, regresó vía Marruecos y aterrizó en el área de la ciudad de Nueva York a última hora del jueves.

“Hasta donde sé en este momento, fue arrestado en Turquía por las autoridades turcas, probablemente a instancias de las autoridades estadounidenses, y fue entregado a las autoridades de Estados Unidos sin oportunidad de impugnar la legalidad de su detención o su traslado al país”, dijo el abogado de al-Saadi, Andrew J. Dalack.

Al-Saadi quedó detenido sin derecho a fianza.

Los fiscales alegan que al-Saadi intentaba orquestar un atentado con explosivos contra una destacada sinagoga judía en la ciudad de Nueva York. Él creía estar hablando con un miembro de un cartel mexicano —quien afirmaba poder llevar a cabo el acto violento— cuando, en realidad, estaba tratando con un agente encubierto, según la denuncia.

Al-Saadi aceptó pagar US$ 10.000 por el ataque, pero insistió en que tenía que ser grabado. Los investigadores dicen que insistió en que el ataque ocurriera el 6 de abril y, cuando el ataque nunca se materializó, envió al agente encubierto un mensaje de texto a la mañana siguiente preguntando el motivo, según consta en la denuncia.

“Nuestra postura sostiene que es un preso político y un prisionero de guerra”, dijo Dalack tras la comparecencia ante el tribunal. “Está siendo castigado por una supuesta conexión percibida con el fallecido Qasem Soleimani”.

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Con información de Josh Campbell, de CNN.