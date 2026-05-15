Trump deja China con pocos resultados concretos, pero con una relación estabilizada. Estas son las conclusiones

Por Betsy Klein, Simone McCarthy y Kristen Holmes, CNN

El presidente Donald Trump partió de Beijing el viernes por la tarde, hora local, sin señales inmediatas de que Estados Unidos y China hayan resuelto los espinosos desafíos que lastran su tensa relación, pero con una relación estabilizada con el líder chino Xi Jinping, al menos por ahora.

Los líderes abordaron diversos temas, desde Irán y Taiwán hasta el comercio, durante dos días que incluyeron intensas reuniones bilaterales. También se observaron claras muestras de diplomacia blanda, lo que marcó el primer encuentro en Beijing entre los dos rivales históricos en casi una década.

Desde su última visita en 2017, Trump ha redefinido el papel de Washington en el mundo, mientras que Xi ha reforzado su poder a nivel nacional e impulsado la transformación tecnológica de China.

“Hemos resuelto muchos problemas que otros no habrían podido solucionar, y la relación es muy sólida”, declaró Trump al inicio de la conversación bilateral el viernes, sin ofrecer detalles concretos sobre los problemas en cuestión.

Dado el deterioro de las relaciones en los últimos años, el hecho de que ambos líderes se expresaran con cordialidad y coincidieran en la importancia de sus lazos evidencia un giro hacia la estabilización en un momento en que un mundo convulso busca desesperadamente la calma geopolítica.

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán planeó sobre la cumbre relámpago. Surgieron interrogantes sobre qué tipo de apoyo, si lo hubiera, estaría dispuesto a brindar Xi entre bastidores para ayudar a poner fin al conflicto que se prolonga desde hace meses y que ha sumido a la economía global en la incertidumbre sin un final claro.

Los detalles de los amplios acuerdos comerciales que Trump prometió antes del viaje siguen sin estar claros, con grandes declaraciones del presidente y algunos altos funcionarios, pero sin anuncios sustanciales confirmados por parte de China.

Y en medio de la preocupación de expertos y analistas de que Xi llegaba a la reunión con ventaja, el líder chino hizo gala de su postura sobre el tema de Taiwán.

Pero la visita también brindó la oportunidad de redefinir el tono de la tensa relación entre Estados Unidos y China. Xi extendió una alfombra roja, tanto literal como figurada, que cautivó y deleitó a su invitado, demostrando una cálida conexión.

“Creo que pasará a la historia como un momento muy importante. Y quizás, más que nada, un gran momento de respeto”, reflexionó Trump durante una entrevista con Fox News.

Antes de las conversaciones, había grandes expectativas de que el presidente estadounidense pudiera presionar a su homólogo chino para que ayudara a resolver el conflicto con Irán.

China es un socio diplomático cercano de Irán y el principal comprador de su petróleo, y se ha posicionado como defensor de la paz durante toda la guerra. El tema formó parte de las más de dos horas de conversaciones entre los dos líderes el jueves, pero Trump se marchó sin una señal clara de Beijing de que estuviera dispuesto a presionar a Teherán para que accediera a las demandas estadounidenses.

En cambio, los comentarios de ambas partes hasta el momento sugieren que la cumbre no ha tenido un impacto significativo.

Trump declaró a Fox News que Xi ofreció su ayuda para resolver el conflicto y se comprometió a no proporcionar equipo militar a Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, en una entrevista aparte con NBC News el jueves, afirmó que Estados Unidos no solicitó la ayuda de China para resolver el conflicto.

Un comunicado emitido por la Casa Blanca también indicó que ambos países acordaron que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear.

Asimismo, señaló que Xi “dejó clara la oposición de China a la militarización del Estrecho y a cualquier intento de cobrar un peaje por su uso”, y sugirió que China compraría más petróleo a Estados Unidos.

Es posible que se esté gestando un acuerdo energético entre Estados Unidos y China, en el que Beijing —que importa grandes cantidades de petróleo iraní— compraría más suministros estadounidenses. Sin embargo, aún no está claro si las conversaciones entre Trump y Xi tendrán alguna repercusión en el conflicto, ya que Beijing pareció reiterar en gran medida su postura actual.

China ya se ha comprometido repetidamente a hacer todo lo posible para facilitar las negociaciones de paz. El mes pasado, Xi Jinping pidió que el estrecho de Ormuz mantuviera su paso normal. China afirma que, por política interna, no suministra armas a países en conflicto.

Beijing respalda el compromiso declarado de Irán de no desarrollar armas nucleares, aunque respalda el derecho del país a un programa nuclear pacífico.

China también reafirmó su postura sobre la guerra en un comunicado emitido por su Ministerio de Asuntos Exteriores el viernes por la mañana, en el que se afirma que “nunca debió haber ocurrido”. Asimismo, dio a entender coherencia en su mensaje, y añadió que la posición de China era “muy clara”.

Mientras tanto, Trump pareció aceptar los límites de la presión que Beijing probablemente ejercerá sobre Irán.

“Miren, no viene armado… no viene disparando”, declaró a Fox News cuando se le preguntó si Xi influiría en los iraníes. “Se ha portado muy bien”.

Por su parte, Xi aprovechó la oportunidad de tener a Trump en su propio territorio para lanzar una advertencia explícita sobre Taiwán, un tema que Xi calificó como el “más importante” en las relaciones entre Estados Unidos y China.

“Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general”, dijo Xi durante su reunión del jueves por la mañana con Trump, según un comunicado chino. “De lo contrario, los dos países tendrán enfrentamientos e incluso conflictos, poniendo en grave peligro toda la relación”.

El lenguaje, que parece inusualmente directo, aunque en consonancia con la retórica habitual de Beijing, contrasta con el tono generalmente optimista de China respecto a la nueva era de “estabilidad estratégica” entre los dos países, promovida por Xi.

Sin duda, se trata de una decisión deliberada para dejar algo claro: Beijing desea una relación positiva, pero solo si Estados Unidos respeta lo que China considera su “línea roja” con Taiwán.

El Partido Comunista Chino, en el poder, reclama a la democracia autónoma como su propio territorio y ha prometido “reunificarse” con la isla, por la fuerza si fuera necesario. Desde hace tiempo, critica la sólida relación no oficial de Estados Unidos con Taipéi y la venta de armas a la isla.

A pesar de la preocupación de algunos observadores de que Xi Jinping intentara manipular a Trump para modificar la postura estadounidense sobre Taiwán —o que Trump utilizara la isla como moneda de cambio—, Rubio afirmó que la posición de Estados Unidos sobre el tema “no ha cambiado”.

En declaraciones a NBC, el diplomático indicó que el tema se planteó y ambas partes expusieron sus posiciones, para luego “pasar a otros temas”.

“Siempre respondemos diciendo que cualquier cosa que obligue o fuerce un cambio en lo que tenemos ahora sería problemática”, afirmó. Añadió que el tema de la venta de armas “no ocupó un lugar destacado” en las conversaciones.

Trump regresa a la Casa Blanca con algunos logros económicos que, hasta ahora, han resultado poco sustanciales ante la ausencia de anuncios o confirmaciones formales por parte de China. El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció que, como resultado del viaje de Trump, la administración espera que China acepte comprar productos agrícolas estadounidenses por un valor de decenas de miles de millones de dólares anuales durante los próximos tres años.

Sin embargo, en cuanto a productos agrícolas específicos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó en una entrevista con CNBC que no se realizarían más compras de soja, recalcando que estas ya estaban contempladas en el acuerdo de ventas firmado con China en octubre.

Greer declaró a Bloomberg News que China también había renovado la licencia para la exportación de carne de res estadounidense. Durante el último año, expiraron los permisos de exportación de más de 400 plantas procesadoras de carne de res en Estados Unidos. Greer no especificó el número de licencias renovadas.

El presidente Trump también anunció que su homólogo chino acordó la compra de 200 aviones Boeing. El director ejecutivo de Boeing formó parte de la delegación estadounidense en China.

China aún no ha confirmado los acuerdos específicos mencionados por el equipo de Trump. En un comunicado, Beijing instó a los países a “ampliar los intercambios y la cooperación” en áreas como la economía y el comercio, la salud, la agricultura y el turismo.

Trump, exestrella de reality shows, es muy consciente de la imagen pública y aprecia la puesta en escena, tanto en su rol como anfitrión en Washington como su rol de invitado en el extranjero.

Xi comprendió su tarea.

Envió a su vicepresidente, Han Zheng, a recibir a Trump a su llegada a Beijing el miércoles por la noche, hora local. Han es considerado el enviado de Xi para eventos diplomáticos y asistió a la investidura de Trump en 2025; su presencia esta semana evidencia la importancia que China otorga a la visita de Trump.

Al preguntársele si ese momento fue significativo para él, Trump declaró a Fox News que lo interpretó como una muestra de respeto.

“Si bajara de un avión y nadie me recibiera, (…) no sería tan agradable, porque es una verdadera muestra de respeto hacia nuestro país. Nuestro país es respetado”, afirmó.

El jueves, Trump disfrutó de una ceremonia de bienvenida más elaborada frente al Gran Salón del Pueblo de China, que incluyó bandas militares, una inspección de tropas y una multitud de escolares ondeando banderas y flores. El presidente estadounidense se mostró visiblemente complacido.

“Nos trataron muy bien”, reflexionó Trump más tarde ese mismo día.

El presidente también mostró una inusual deferencia hacia su homólogo, exhibiendo una moderación poco característica, por ejemplo, durante un paseo con Xi alrededor del Templo del Cielo, mientras los periodistas de la prensa estadounidense lo bombardeaban con preguntas. Trump, quien suele ser muy comunicativo, ofreció un breve saludo, ignorando las preguntas a los gritos sobre Taiwán.

También brindó con una copa de champán durante un banquete de Estado, un gesto significativo para su anfitrión, dado que él no bebe alcohol.

Antes de una reunión bilateral en el complejo Zhongnanhai el viernes, Xi guió a su invitado en un recorrido por sus jardines y ofreció amplias referencias históricas con un sutil significado.

Pocos líderes mundiales tienen la oportunidad de visitar el hermético complejo de la cúpula del Partido Comunista Chino, antiguamente los jardines imperiales. Xi Jinping se aseguró de mencionar que había invitado a Trump como gesto de reciprocidad a su propia visita a Mar-a-Lago.

En conjunto, la meticulosa puesta en escena de China logró su objetivo: proyectar estabilidad en la relación entre Estados Unidos y China.

Durante la visita, Trump expresó su admiración por Xi y su forma de ser.

“No va a responder demasiado; es un tipo muy sereno. No va a decir: ‘Ese es un buen punto’”, dijo Trump sobre Xi.

Añadió: “No hay juegos, no se habla del buen tiempo, ni de las estrellas, ni del sol. No, él es todo negocios, y eso me gusta. Es algo bueno. Nada de juegos”.

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Con información de John Liu, de CNN, desde Hong Kong.