Conforme se multiplican las crisis globales, decenas de diplomáticos de EE.UU. afirman que se han visto obligados a renunciar

Por Jennifer Hansler, CNN

En medio de las continuas crisis de política exterior en todo el mundo, y mientras el Gobierno de Trump lucha por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, el Departamento de Estado concretó la semana pasada el despido de casi 250 funcionarios del Servicio Exterior mediante un breve e impersonal correo electrónico.

“Su separación del cargo por reducción de personal entrará en vigor hoy”, decía una parte del mensaje. “Gracias nuevamente por su servicio al Departamento”.

Estas reducciones de personal (RIF, por sus siglas en inglés), iniciadas el pasado mes de julio, afectaron también a más de 1.000 funcionarios del servicio civil y supusieron el despido de plantillas enteras en oficinas que, según exfuncionarios, habrían podido ofrecer orientación sobre la guerra en Irán, la cual está teniendo graves consecuencias para la economía estadounidense y mundial. El Departamento de Estado ha sostenido reiteradamente que las reducciones tienen como objetivo eliminar duplicidades y que el trabajo en cuestiones clave se mantuvo, siendo trasladado a otras oficinas.

Más allá de los despidos, decenas de experimentados funcionarios del Servicio Exterior, con décadas de trayectoria en sus espaldas, se jubilaron. Casi una decena de exfuncionarios que conversaron con CNN afirmaron que resulta evidente que el Gobierno de Trump no tiene disponibles asignaciones de ascenso ni promociones —tales como embajadas— para los diplomáticos de carrera, dejándolos sin opciones dentro de un sistema basado en la premisa de “ascender o marcharse”.

“Simplemente se trató de un número de personas sin precedentes que optaron por marcharse”, comentó David Kostelancik, quien se jubiló tras 36 años en el Servicio Exterior. La Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos estima que, el año pasado, cerca de 2.000 funcionarios del Servicio Exterior abandonaron el Departamento de Estado.

Mientras tanto, más de 100 puestos de embajador en todo el mundo —incluyendo los de Medio Oriente, Ucrania y Rusia— carecen de un titular confirmado por el Senado, lo que sitúa a Estados Unidos muy por detrás de adversarios como China.

Asimismo, las negociaciones diplomáticas más delicadas —relativas a temas tan espinosos como el fin de la guerra en Irán y la consecución de una solución al conflicto en Ucrania— son dirigidas por socios comerciales y familiares del presidente Donald Trump; a menudo, sin contar con equipos de diplomáticos experimentados y con conocimientos especializados en las respectivas regiones.

En su conjunto, estas acciones representan lo que, a juicio de los exdiplomáticos, constituye un desmantelamiento sistemático del Departamento de Estado: la misma institución que el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió potenciar desde su primer día en el cargo. Aunque la agencia ha comenzado a contratar nuevos diplomáticos, la pérdida de personal experimentado —dicen los exfuncionarios— tendrá consecuencias de gran alcance para la capacidad de Estados Unidos de proyectar poder y cumplir con sus prioridades, tanto ahora como en los años venideros.

“Creo que los historiadores recordarán este periodo como uno de los grandes errores no forzados que Estados Unidos se inflige a sí mismo”, declaró a CNN el exembajador de carrera John Bass.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la idea de que la agencia está siendo desmantelada es “falsa”, y que la aseveración de que la pérdida de cientos de diplomáticos experimentados afectará la capacidad de Estados Unidos para cumplir con sus prioridades es “infundada”.

“Nuestra reorganización eliminó puestos redundantes, optimizó los esfuerzos al reducir la burocracia innecesaria y empoderó a nuestro cuerpo diplomático”, dijo, refiriéndose a la profunda reestructuración llevada a cabo dentro del departamento.

Pigott aseguró que “los recortes de personal no están teniendo ningún impacto negativo en nuestra capacidad para responder a las operaciones, en nuestra capacidad de planificación ni en nuestra capacidad de ejecución al servicio de los estadounidenses”.

“De hecho, hemos logrado responder con mayor rapidez y eficacia, que era precisamente el objetivo de la reorganización: empoderar al personal sobre el terreno y, al mismo tiempo, permitirnos avanzar a la ‘velocidad de la relevancia’”, sostuvo.

Erik Holmgren era un funcionario de carrera del Servicio Exterior que había trabajado en diversas partes del mundo, incluyendo Rusia y México. Su última asignación en el Departamento de Estado consistió en ejercer como director de la Oficina de Diplomacia Energética para Medio Oriente y Asia, que trabajaba en temas de seguridad energética, acceso a la energía, minerales clave y colaboración con la industria privada.

La totalidad de la Oficina de Recursos Energéticos —que albergaba a la Oficina de Diplomacia Energética— fue eliminada como parte de la reorganización. Todo el personal de su oficina fue despedido, relató a CNN.

Pigott indicó que las “capacidades críticas” de la Oficina de Recursos Energéticos fueron transferidas a la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales. La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes votó la semana pasada a favor de una legislación bipartidista que restablecería una Oficina de Seguridad Energética y Diplomacia.

Holmgren señaló que la labor de dicha oficina, así como la de los expertos que allí trabajaban, habría resultado sumamente relevante para asesorar tanto a la administración como a los socios industriales con los que mantenían relaciones, en lo referente a la crisis con Irán.

Por ejemplo, afirmó que uno de los objetivos principales de su oficina era “intentar dificultar considerablemente que Irán realice entregas de crudo”, algo que reviste un interés fundamental durante el conflicto bélico.

Su oficina, según declaró a CNN, estaba “empleando todas las herramientas políticas a su alcance para tratar de gestionar la situación con Irán y debilitar al régimen”. Asimismo, podrían haber emitido advertencias adicionales sobre la necesidad de gestionar el “punto de estrangulamiento en Ormuz”. Dicho punto crítico ha provocado un colapso en el tráfico a través de este estrecho vital, disparando los precios de los combustibles y amenazando con una catástrofe humanitaria, dado que muchas regiones del mundo han quedado aisladas de suministros clave de fertilizantes.

Holmgren señaló que su oficina también trabajaba en la diversificación del suministro energético de Iraq —país que depende en gran medida de Irán— y que contaban con un equipo completo dentro del departamento dedicado a colaborar con el sector privado; esta labor incluía la gestión de “contratos por valor de US$ 12.000 millones, adjudicados a empresas estadounidenses para… ayudar a Iraq a desarrollar sus propios recursos energéticos”.

Pigott declaró a CNN que los “equipos de política energética” del Departamento de Estado están “desempeñándose mejor que nunca”, y que la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales se encuentra “coordinando la liberación de reservas estratégicas, en colaboración con aliados y socios, como respuesta a los ataques perpetrados por Irán”.

Exfuncionarios sostienen que, mientras Estados Unidos se afanaba en evacuar a los ciudadanos estadounidenses varados en Medio Oriente y en sortear los peligros inherentes a las primeras semanas del conflicto con Irán, podría haber recurrido a la pericia y al conocimiento institucional de su personal de carrera, incluidos aquellos empleados que habían sido objeto de reducciones de plantilla (RIF) o que ya se habían jubilado.

En marzo, el Departamento de Estado desmintió la afirmación de que dichas reducciones de plantilla hubieran repercutido negativamente en la asistencia prestada a los ciudadanos estadounidenses varados en Medio Oriente o en las operaciones consulares del Departamento; en su lugar, aseguró que “cientos de miembros del personal con amplia experiencia” se encontraban integrados en un grupo de trabajo dedicado a prestar ayuda a los ciudadanos estadounidenses.

En toda la región —y en el resto del mundo— se observa una notable ausencia de embajadores estadounidenses confirmados en sus cargos. Según datos de la Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos, a fecha del martes, 115 de los 195 puestos de embajador se encuentran vacantes.

Tal como explicaron a CNN varios exfuncionarios, en muchos países, si la persona que encabeza una embajada no ostenta el cargo de embajador confirmado, es posible que no tenga acceso a los funcionarios de alto nivel del gobierno anfitrión. Al ser consultado sobre el gran número de puestos de embajador vacantes, Pigott declaró: “El presidente tiene el derecho de determinar quién representa al pueblo y a los intereses estadounidenses en todo el mundo”.

“La transición para reemplazar a los embajadores de la era Biden no es ninguna novedad, ni debería resultar sorprendente”, afirmó. En diciembre, el Departamento de Estado llamó a consultas a al menos dos docenas de embajadores de carrera que habían sido designados para sus cargos durante el gobierno de Biden.

“El Departamento confía en nuestra capacidad para comunicarnos con nuestros homólogos en todo el mundo y promover el interés nacional”, señaló. “En aquellas embajadas que no cuentan con un embajador confirmado por el Senado, son experimentados encargados de negocios quienes dirigen las misiones”.

Muchos exfuncionarios han señalado que la administración ha prescindido en gran medida de la inclusión de personal de carrera en la gestión de crisis diplomáticas clave, optando en su lugar por apoyarse en un reducido círculo de asesores de confianza.

Según estos exfuncionarios, la falta de valoración de la experiencia —y la preferencia por la “lealtad”, en palabras de Bass— ha generado un entorno diseñado para empujar al personal de carrera a abandonar sus puestos, o bien para infundir temor en aquellos que deciden permanecer.

Varios funcionarios revelaron a CNN que el sistema anual de evaluación —utilizado para los ascensos de los diplomáticos en activo— ha sido modificado para incorporar un criterio de “fidelidad” a las políticas del Gobierno. Además, múltiples funcionarios indicaron que ahora se aplica una “curva de campana” a las evaluaciones, lo cual previsiblemente obstaculizará aún más los ascensos, dado que limita el número de personas que pueden obtener una calificación destacada.

“Habrá mucha gente que, pese a realizar un trabajo verdaderamente fantástico, terminará obteniendo una calificación intermedia, simplemente porque se les está imponiendo esta limitación estadística basada en la curva de campana”, comentó otro exdiplomático de carrera.

Pigott afirmó que “la recalibración del sistema de evaluación del desempeño de los empleados ha sido objeto de debate durante años y era una medida largamente postergada”.

“Bajo el liderazgo del secretario Rubio, este cambio se llevó a cabo de manera meditada, siguiendo las mejores prácticas observadas en el resto de la administración pública y logrando que las evaluaciones resulten verdaderamente significativas a la hora de medir el desempeño”, explicó. “Este proceso de evaluación garantizará que los empleados del Servicio Exterior —a través de estas valoraciones basadas en datos— puedan identificar con mayor acierto aquellos roles que mejor se ajusten a sus fortalezas, contribuyendo así al servicio del Departamento”.

“Tenemos un objetivo fundamental: implementar la política exterior de ‘Estados Unidos Primero’ (America First) impulsada por el presidente Trump, con el fin de hacer de nuestra nación un país más seguro, más fuerte y más próspero”, concluyó. Incluso para los diplomáticos de carrera de alto rango que desean permanecer en el servicio, no hay puestos disponibles. En virtud de la Ley del Servicio Exterior de 1980, los embajadores destinados en el extranjero disponen de 90 días para encontrar una nueva asignación o jubilarse.

“Están intentando recurrir a ello de nuevo para forzar la jubilación de las personas, ya que aquellos que aún están en condiciones de trabajar —o que todavía desean hacerlo— no encuentran puestos”, afirmó el exdiplomático de carrera.

Dentro del Departamento de Estado, se han eliminado puestos que normalmente se asignaban a diplomáticos de alto rango, tales como las plazas de docencia en residencia. En la sede central, muchos cargos de subsecretario han quedado vacantes o han sido ocupados por altos funcionarios de las oficinas que aún no han sido confirmados; varios de ellos son becarios del Ben Franklin Fellowship, una organización comprometida con “promover la diplomacia estadounidense tradicional basada en los intereses nacionales, la soberanía de EE.UU. y fronteras seguras”.

El Gobierno “desea contar con un grupo de profesionales sobre el terreno que se limiten a hacer lo que se les ordena, que no cuestionen las decisiones y que no aporten puntos de vista alternativos”, afirmó Bass, quien se desempeñó como embajador de EE.UU. en Afganistán, Turquía y Georgia.

Sin embargo, “es precisamente ese tipo de pericia la que nos ha evitado cometer errores aún mayores”, declaró a CNN.

Y esa pericia no resulta fácil de reemplazar. Kostelancik, quien prestó servicio en diversas partes del mundo y fungió como asesor de política exterior del presidente del Estado Mayor Conjunto, señaló que los retiros y las reducciones de personal representan un “despilfarro de la inversión que el Gobierno de EE.UU. —y los contribuyentes— han realizado en nosotros a lo largo de décadas, tanto en formación como en experiencia laboral en el extranjero”.

“El Servicio Exterior es una profesión que se aprende mediante la práctica. No es posible simplemente incorporar a alguien desde fuera. La diplomacia exige habilidades que se forjan a lo largo de los años, sobre el terreno”, comentó Ryan Gliha, quien pasó la mayor parte de sus 23 años de carrera en el Servicio Exterior trabajando en Medio Oriente antes de ser despedido.

También señaló que, más allá de la ciudad de Washington, este vaciamiento institucional podría terminar afectando a los ciudadanos estadounidenses de a pie.

“La mayoría de los estadounidenses no tiene una opinión firme sobre el Servicio Exterior, ya que rara vez interactúan directamente con nosotros; en gran medida, somos invisibles en su vida cotidiana”, afirmó Gliha. “No obstante, ejercemos una influencia profunda en la prosperidad de este país: a través de los acuerdos comerciales que negociamos, las empresas estadounidenses que promovemos en el extranjero, las crisis que desactivamos antes de que escalen y la asistencia que brindamos a los ciudadanos que se encuentran en dificultades fuera de nuestras fronteras”.

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