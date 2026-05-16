La visita de Trump a Beijing fue más apariencia que detalles. Y Xi marcó el tono

Análisis por Simone McCarthy, CNN

Puede que la visita del presidente de EE.UU., Donald Trump, a China esta semana no haya arrojado resultados inmediatos que aborden las fricciones en materia de tecnología y comercio. Pero no cabe duda de que el líder de China, Xi Jinping, la considerará un rotundo éxito.

Beijing no necesitaba grandes resultados tangibles para lograr victorias importantes, como proyectar a China como un igual a Estados Unidos en el escenario mundial y dirigir el tono de la relación, incluso en lo que respecta a Taiwán.

La visita de Trump parece haber cumplido con ambas expectativas.

Las horas que los dos líderes pasaron juntos durante la estancia de tres días de Trump estuvieron llenas de la cordialidad propia de las grandes potencias y de efusivos elogios por parte del presidente estadounidense, quien calificó la relación entre Estados Unidos y China como una de las “más trascendentales” de la historia mundial.

Incluso antes de que ambos se sentaran a conversar, Trump le dijo a Xi que estaba seguro de que los países tendrían un “futuro fantástico”.

Más tarde, durante un banquete de Estado, el presidente estadounidense afirmó que las buenas relaciones entre ambos pueden crear un “futuro de mayor prosperidad” para el mundo, un sentimiento que XI aprobó con un brindis.

Todas esas declaraciones y halagos crearon un telón de fondo apropiado para el anuncio de China de una nueva era de “estabilidad estratégica constructiva” entre las dos potencias, centrada en la cooperación y la competencia controlada, en lugar de la rivalidad volátil del año pasado.

Y el líder chino aprovechó su encuentro cara a cara con Trump para dejar una cosa muy clara: lo principal que podría descarrilar una buena relación era Taiwán, la cuestión más importante que China considera una “línea roja”.

Si Washington no maneja bien ese asunto, Xi le dijo a Trump el primer día de la visita, toda la relación entre Estados Unidos y China se verá en “grave peligro”.

Beijing reclama la isla de democracia autónoma como su propio territorio y se opone a los sólidos lazos no oficiales de Estados Unidos con Taipéi.

Las declaraciones que Trump hizo a los periodistas durante su viaje de regreso a bordo del Air Force One sugieren que el presidente, como mínimo, escuchó las preocupaciones de Xi, incluyendo las relativas a la venta regular de armas estadounidenses a Taiwán.

Según Trump, abordaron el tema con gran detalle y añadió que pronto tomaría una decisión sobre la venta de armas a la isla.

Los diplomáticos chinos eran plenamente conscientes de la oportunidad que les brindaba el viaje.

Diseñaron meticulosamente un espectáculo de pompa y boato, pensado para impresionar a Trump, desde una salva de cañones militares hasta una visita excepcional al interior del hermético complejo de la cúpula del Partido Comunista conocido como Zhongnanhai.

Y el presidente estadounidense proyectó precisamente el tipo de imagen que el establishment de la política exterior china apreciará.

Trump llegó a Beijing acompañado de una comitiva de altos ejecutivos estadounidenses, a quienes, según le dijo a Xi, estaban allí para “presentar sus respetos” a Xi y a China.

El hecho de que el líder del país más poderoso del mundo le otorgue tal deferencia dice mucho sobre el estatus de Beijing. Esto beneficia a Xi tanto a nivel nacional como internacional, donde busca proyectar a China como una alternativa a Estados Unidos.

Una relación predecible con Estados Unidos también le da tiempo a Beijing para continuar su ascenso en los ámbitos tecnológico, militar y geopolítico.

Los controles tecnológicos y los aranceles estadounidenses —como los que fueron el centro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China el año pasado— pueden trastocar las cadenas de suministro y perjudicar a las empresas, frenando así ese impulso.

Esto también es cierto para Estados Unidos, que comprobó hasta qué punto China ejerce una gran influencia sobre el suministro mundial de tierras raras procesadas, cuando Beijing reforzó su control sobre estos materiales de vital importancia estratégica para combatir los aranceles estadounidenses el año pasado.

Aunque el comunicado oficial de la Casa Blanca no repitió la fraseología de Xi sobre la “estabilidad estratégica constructiva”, el alto diplomático estadounidense Marco Rubio declaró a NBC News en una entrevista desde Beijing que Estados Unidos coincidía con el énfasis que China ponía en este tema “para evitar malentendidos que puedan derivar en un conflicto más amplio”.

Sin duda, una relación estable entre Estados Unidos y China puede tener efectos positivos para la economía global, del mismo modo que sus fricciones pueden trastocar el comercio.

Pero la forma en que se defina esa “estabilidad estratégica” también podría dar a China vía libre para cuestionar las acciones de Estados Unidos que no considere que apoyan esa estabilidad, especialmente en lo que respecta a los temas comerciales y tecnológicos que aumentaron las tensiones el año pasado.

Pero la conclusión en la que Beijing seguramente se centrará más tras el viaje es la relacionada con Taiwán.

El Partido Comunista Chino nunca ha controlado Taiwán, pero considera que la isla es parte integral de su territorio.

Su incorporación a China, por la fuerza si fuera necesario, es fundamental para la visión de Beijing de su “rejuvenecimiento nacional” para 2049.

Xi no dudó ni un instante en dejar esto claro, incluso de forma sutil.

En su brindis de bienvenida a Trump al banquete, el líder de China no mencionó a Taiwán, pero estableció un paralelismo entre el lema de Trump “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” y su propia visión de una “gran revitalización”.

En una entrevista con Bret Baier de Fox News, emitida el viernes por la noche, Trump afirmó que la política de Estados Unidos hacia Taiwán no había cambiado durante el viaje.

Sin embargo, también indicó que habían conversado toda la noche sobre el tema, y ​​se mostró a favor de la postura china de que el partido gobernante de Taiwán busca la independencia.

“Voy a decir esto: no quiero que nadie se independice, y ya saben que se supone que debemos viajar 9.500 millas para librar una guerra. No quiero eso. Quiero que se calmen. Quiero que China se calme”, declaró Trump.

El partido que actualmente gobierna en Taipéi apoya la soberanía de Taiwán, pero su política no busca cambiar el statu quo declarando la independencia.

Taiwán es la sede del Gobierno de la República de China (nombre oficial de Taiwán), cuyas fuerzas nacionalistas gobernaron anteriormente el continente, pero huyeron a la isla después de que el Partido Comunista se impusiera en la Guerra Civil China en 1949.

Taiwán había sido cedido a la República de China por el Japón imperial al final de la Segunda Guerra Mundial, apenas unas décadas después de que Tokio arrebatara la isla a la dinastía Qing de China.

En el marco de la política de “Una sola China”, Estados Unidos reconoce la postura de China de que Taiwán forma parte de China, pero nunca ha reconocido oficialmente la reivindicación del Partido Comunista sobre la isla.

La forma en que Estados Unidos gestiona su relación no oficial con Taiwán ha sido durante mucho tiempo un punto conflictivo para Beijing, que ahora observa con atención si Trump impulsa un acuerdo de venta de armas a la isla por valor de US$ 14.000 millones. El Congreso aprobó el acuerdo en enero.

En la entrevista con Fox News, Trump dijo que mantenía ese acuerdo “en suspenso” y que “depende de China… es una muy buena baza en las negociaciones”.

Mientras volaba de regreso a Estados Unidos, Trump también comentó a los periodistas a bordo del Air Force One que había discutido con XI la venta de armas a Taiwán “con gran detalle” y que tomaría una decisión sobre la venta de armas “en el próximo breve período de tiempo”.

Una pausa en este acuerdo supondría una victoria significativa para China.

Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar armas a Taiwán para su defensa.

Una garantía estadounidense a Taiwán de 1982 establece que Estados Unidos no tiene la política de consultar con Beijing sobre la venta de armas.

Cuando se le preguntó sobre esta postura el viernes, Trump bromeó diciendo que la década de 1980 había quedado muy atrás.

En las horas posteriores a la partida de Trump de Beijing, China también dio su opinión sobre la situación.

“Durante la reunión, percibimos que la parte estadounidense comprende la postura de China y concede importancia a sus preocupaciones, y… no apoya ni acepta que Taiwán avance hacia la independencia”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, a los periodistas, informaron los medios estatales.

Su declaración también incluyó otro anuncio: la confirmación de que Xi había aceptado la invitación de Trump para visitar Estados Unidos en otoño, lo que abre la posibilidad de que ambos líderes prolonguen su período de buena voluntad.

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