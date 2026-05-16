Portaaviones estadounidense regresa a casa tras un despliegue récord que incluyó la guerra con Irán y la captura de Maduro

Por Sean Lyngaas, CNN

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y nuevo de Estados Unidos, tiene previsto regresar a puerto en Virginia este sábado después de casi un año en el mar, durante el cual participó en la captura del derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro, la guerra con Irán, un incendio a bordo y repetidos problemas de fontanería.

Pasará a la historia como el despliegue operativo más largo de un portaaviones desde el final de la Guerra de Vietnam, un viaje en el que el buque ha servido como punto central para una serie de objetivos militares del presidente Donald Trump en el extranjero.

Para las familias de los marineros, supone el tan esperado final de un año lleno de nervios, en el que sus familiares participaron regularmente en operaciones militares que dominaron las noticias.

“Ahora por fin puedo relajarme, respirar y volver a tener un sueño normal”, declaró a CNN Amini Osias, cuya hija es electricista de aviación y sirvió en el portaaviones Ford.

Añadió que planeaba salir a comer con su hija, escuchar su relato del despliegue y simplemente disfrutar de su compañía como padre.

Fue un viaje difícil en algunos momentos. En marzo, se desató un incendio en la lavandería del Ford que la tripulación tardó aproximadamente 30 horas en extinguir, limpiar y evitar que se reavivara.

Unos 600 marineros perdieron el acceso a sus literas debido a los daños, pero ninguno resultó gravemente herido.

Los daños impidieron que el barco pudiera lavar la ropa durante un tiempo, lo que aumentó las dificultades para la tripulación.

El incendio se produjo meses después de que los buques hubieran entrado en servicio, tras haber experimentado ya repetidos problemas con su sistema de inodoros, que provocaron interrupciones parciales intermitentes, un inconveniente para la tripulación que requirió una visita a puerto para realizar reparaciones.

Aunque el Ford es tecnológicamente avanzado y el portaaviones más nuevo de la flota, Osias afirmó que las familias de los marineros “aún tenían dudas de que algo pudiera suceder”. Citó el incendio como motivo de preocupación.

Funcionarios militares, tanto en activo como retirados, afirman que el buque, valorado en US$ 13.000 millones, ha sido indispensable en las operaciones militares estadounidenses en Irán y Venezuela.

En la operación contra Venezuela, el buque lanzó aeronaves que participaron en la misión de captura, y en Irán sirvió como plataforma para desplegar oleada tras oleada de aviones de combate.

El sistema de catapulta electrónica del buque le permite lanzar desde pequeños drones hasta grandes aeronaves, lo que proporciona a los comandantes una amplia gama de opciones de potencia de fuego, declaró anteriormente a CNN Brent Sadler, veterano de la Armada con 26 años de servicio y exoficial de submarinos.

Los otros diez portaaviones estadounidenses no cuentan con esa capacidad, según Sadler.

Tras zarpar de Virginia el pasado junio, el Ford cruzó el Atlántico, dirigiéndose inicialmente al Mediterráneo y luego a Noruega como parte de su viaje programado, antes de ser remolcado al Caribe para la operación de captura de Maduro en enero.

Posteriormente, se le ordenó al buque que se dirigiera rápidamente para brindar apoyo en una posible guerra en Medio Oriente, donde contribuyó a las operaciones bélicas contra Irán, hasta que emprendió el regreso a casa y entró en el Atlántico desde el mar Mediterráneo a principios de este mes.

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