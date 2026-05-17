La parlamentaria del Senado falla en contra de parte de la financiación del salón de baile de Trump, dicen los demócratas

Por Lauren Fox, Sarah Ferris y Annie Grayer, CNN

El impulso para asegurar fondos federales para la seguridad del salón de baile del presidente Donald Trump se volvió más difícil en el Capitolio.

Los demócratas del Senado dijeron el sábado que la disposición que financia el salón de baile de Trump en el último proyecto de presupuesto del Partido Republicano fue considerada fuera de orden por la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, un duro golpe para la prioridad del presidente.

Un asistente del liderazgo republicano advirtió de que el proceso sigue en curso y que los republicanos continúan ajustando la disposición para encontrar una manera de incluirla.

Pero la decisión sigue siendo un giro importante en el futuro del proyecto de renovación del salón de baile de Trump.

Los principales republicanos ya eran escépticos en privado de que tuvieran los votos para impulsar el proyecto del salón de baile de Trump —que, según la Casa Blanca, destinaría el dinero estrictamente a la seguridad del proyecto del ala este y a necesidades separadas del Servicio Secreto de EE.UU.— en un momento económicamente tan turbulento para muchos estadounidenses, según varias fuentes del liderazgo republicano.

La noticia del sábado obliga a los líderes del Partido Republicano a volver a la mesa de dibujo para conseguir el dinero a través del Congreso sin los votos demócratas.

La financiación para el salón de baile asciende a unos US$ 220 millones, según un memorando enviado desde la Casa Blanca a los miembros del Congreso esta semana, pero forma parte de una solicitud de financiación para seguridad de US$ 1.000 millones.

Los republicanos, liderados por el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, habían intentado incluir los fondos en un paquete de dinero para inmigración que podría eludir el umbral de 60 votos del Senado siempre que siguiera una serie de reglas de procedimiento. Pero los demócratas dicen que la árbitra de las reglas del Senado, la parlamentaria Elizabeth MacDonough, informó a los legisladores el sábado que el dinero para el salón de baile, de hecho, no cumple con esas reglas especiales.

Antes del fallo más reciente, McDonough ya había determinado que algunas otras disposiciones tendrían que ser modificadas en el paquete más amplio.

Incluso si los líderes republicanos logran reescribir con éxito el lenguaje relacionado con el salón de baile en cumplimiento con las reglas del Senado, es posible que de todos modos sea eliminado.

Existe una gran consternación sobre la imagen que da el dinero destinado al proyecto del ala este —aunque sea solo para seguridad— a pesar de una intensa campaña de cabildeo de la Casa Blanca. Esa estrategia de venta incluyó una sesión informativa completa por parte del jefe del Servicio Secreto a los senadores republicanos, una sesión informativa del secretario de Seguridad Nacional a un gran grupo de representantes republicanos, una sesión informativa del secretario de Justicia interino Todd Blanche e incluso algunas reuniones privadas en la Casa Blanca con legisladores.

Parte de la estrategia de la administración fue aclarar a los legisladores que solo una fracción de hasta US$ 1.000 millones se utilizaría específicamente en el salón de baile, mientras que el resto sería utilizado por el Servicio Secreto para otros asuntos, según dos fuentes presentes en las reuniones.

Pero incluso con la presión total, todavía hay muchos republicanos que son escépticos sobre el costo en un año electoral.

El representante republicano Michael McCaul de Texas le dijo a CNN que hubo “un debate muy vigoroso” entre los republicanos de la Cámara sobre si apoyar el dinero para el salón de baile de Trump, aunque la mayoría está de acuerdo con la financiación para seguridad.

“Si estás en un distrito políticamente desafiante, no es una votación fácil de tomar. Yo no me estoy postulando de nuevo, así que no me importa… Es difícil justificar US$ 1.000 millones. Simplemente la imagen de US$ 1.000 millones para un salón de baile”, dijo McCaul, quien ha hablado del salón de baile con Trump, a CNN.

El representante republicano Rich McCormick de Georgia dijo que hubiera querido que la administración se diera cuenta antes de que se necesitaba esta financiación.

“Creo que ellos calcularon mal, obviamente. Es típico de muchas cosas que hacemos en el Gobierno, donde comienzas por un camino, y es desafortunado, pero ¿qué vas a hacer? No puedes dejar la Casa Blanca sin terminar”, dijo.

Pero argumentó que incluso con la guerra en Irán, el gasto récord del déficit y el alto costo de vida, aprobar esta financiación no perjudicaría políticamente a los republicanos en noviembre. “No es en lo que la gente se va a enfocar en la próxima elección”, dijo a CNN.

Sin embargo, dadas las consideraciones políticas, un legislador republicano, al que se le concedió el anonimato para hablar con libertad, caracterizó la financiación para el salón de baile de Trump como “en algún lugar entre muerta y con soporte vital”.

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